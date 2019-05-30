Шымкентские суды завалены заявлениями о разводе: причина -получение АСП

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danilov 30 Мая 2019 в 17:22:11
Многодетные матери штурмуют суды, требуя развода, а отцы отказываются от своих детей, чтобы только получить помощь от государства. Что толкает этих людей на такие крайние меры с необратимыми последствиями отказа от отцовства и распада многодетных семей, рассказал судья Енбекшинского суда города Шымкента.
Кайрат Избасаров, судья Енбекшинского суда: «Люди разводятся, отказываются от отцовства, подают в неделю 10-15 заявлений. Мы с ними начинаем говорить, и выясняется, что целью большинства — является получение АСП. Мы предупреждаем, что процесс отказа от отцовства необратим, только тогда больше половины забирают заявления».
По новому механизму Государственная адресная социальная помощь это выплата в денежной форме, предоставляемая государством физическим лицам с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, в виде безусловной и обусловленной денежной помощи. Прием заявлений на АСП начался с 1 апреля 2019 года.
https://otyrar.kz/2019/05/shymkentskie-sudy-zavaleny-zayavleniyami-o-razvode-prichina-poluchenie-asp/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 30.05.2019 в 21:33:08 # 722285
Ради халявы способны на все , ни совести , ни чести , ни достоинства , ни воспитания , все просрали , зато все верующие .