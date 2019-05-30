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Шымкент
Шымкентские суды завалены заявлениями о разводе: причина -получение АСП
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danilov 30 Мая 2019 в 17:22:11
В Шымкенте суды завалены заявлениями о разводе. Причина распада многих многодетных семей — получение АСП.
Многодетные матери штурмуют суды, требуя развода, а отцы отказываются от своих детей, чтобы только получить помощь от государства. Что толкает этих людей на такие крайние меры с необратимыми последствиями отказа от отцовства и распада многодетных семей, рассказал судья Енбекшинского суда города Шымкента.

Кайрат Избасаров, судья Енбекшинского суда: «Люди разводятся, отказываются от отцовства, подают в неделю 10-15 заявлений. Мы с ними начинаем говорить, и выясняется, что целью большинства — является получение АСП. Мы предупреждаем, что процесс отказа от отцовства необратим, только тогда больше половины забирают заявления».

По новому механизму Государственная адресная социальная помощь это выплата в денежной форме, предоставляемая государством физическим лицам с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, в виде безусловной и обусловленной денежной помощи. Прием заявлений на АСП начался с 1 апреля 2019 года.

https://otyrar.kz/2019/05/shymkentskie-sudy-zavaleny-zayavleniyami-o-razvode-prichina-poluchenie-asp/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 30.05.2019 в 20:53:58   # 722281
Наверное не от хорошей жизни.
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  Практичный 30.05.2019 в 21:33:08   # 722285
Что-то жизнь не причём. Жадность,у меня в районе не бедные люди по получали эту помощь. Ездиют на джипах,скота табуны. Но официального дохода нет. И деньги нахапали.
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  Skype 30.05.2019 в 23:10:33   # 722328
Официального дохода нет, а дети штук 8 есть. Странно это все
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  KAN13 30.05.2019 в 23:58:34   # 722342

Ради халявы способны на все , ни совести , ни чести , ни достоинства , ни воспитания , все просрали , зато все верующие .
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