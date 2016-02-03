Недолгая память

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danilov 31 Мая 2019 в 18:02:41
С Гани-ака, мы встретились в 2015 году, когда выбивали в шымкентском военкомате для него удостоверение ветерана ВОВ. До той поры участник Сталинградской битвы не имел статуса участника Великой Отечественной, ведь у него не было военного билета. Главный документ бойца у Ергашева вытащили, когда он с головой, проломленной осколком снаряда валялся без сознания на поле брани. Боец долго не восстанавливал билет. Сначала не было необходимости, потом не было времени для беготни, тем более, что дед это крепко не любил. Лишь в 2015 году Гани-ака позволил внукам похлопотать. В военкомате их отфутболили, тогда парни пришли в нашу редакцию и дело сдвинулось с мертвой точки. Зимой 2016 года дедушка наконец получил военную корочку (см. « В списках не значился», «Время» от 3.02.2016г). Старик радовался как дитя и считал месяцы, недели до дня Победы. Он так мечтал, что его пригласят на Парад. Однако в тот год Парад отменили, а на званый ужин к акиму старика забыли позвать, но в тесном кабинете жил-отдела горакимата защитнику Сталинграда всучили ключи от новой квартиры. «Ветеранские хоромы» составили шесть шагов в ширь (см. «Статусом не вышел», «Время» от 13.05.2016 г.). Прожил в них дед недолго. Двоим жильцам в каморке было тесно, а в одиночку старик там бы зачах. Года два назад, чтобы не случилось беды, дочь-пенсионерка забрала отца к себе. Всякий раз с наступлением дня Победы пенсионер слал через детей и внуков «приветы». Вот и в этот раз, правда с хорошим запозданием, позвонила дочка ветерана.
- Дедушка уже неделю плачет, не могу успокоить, - жаловалась женщина. – 3 мая аким Шымкента Габидулла Абдрахимов пригласил всех ветеранов в ресторан на банкет, пообещал, выплатить каждому участнику войны 252 тысячи тенге и еще хороший подарок. После этого я к нам пришли два сотрудника горакимата. Спросили у папы какой подарок ему нужен, он попросил газплиту, наша уже вся поломанная. Люди из акимата пообещали сделать в квартире ремонт, сняли ее на видео и всё. 9 Мая никто не пришел, а вечером папа созвонился со своим братом. Он тоже ветеран ВОВ и брат похвалился, что ему подарили большой телевизор. С того момента у отца настроение пропало. Жалуется что опять его забыли, обижается.
Рано пыталась узнать, намерен ли аким Абдрахимов свои обещания выполнять и позвонила в горакимат. Однако дальше секретарей замакимов ей добраться не удалось. Секретарши устроили просительнице футбольный марафон длиною почти в месяц.
Мы также попытались выяснить, почему ветерана Великой Отечественной Войны в который раз обидели, однако заместители акима Шымкента Кайрат НУРТАЙ и Гульжан КУРМАНБЕКОВА, оказались недоступны и для нас. Зато сотрудница пресс-службы Эльмира АБДИЕВА пообещала, что дедушке подарки привезут, нужно просто подождать. Мы ждать не стали, благо мир полон добрых и отзывчивых людей. В течение пятнадцати минут шымкентская предпринимательница решила проблему, которую чиновники мегаполиса не могут решить почти месяц. Женщина за свой собственный счет купила и вручила дедушке подарок, обещанный акимом Абдрахимовым. При этом она попросила не называть ее имени. Сейчас журналисты ищут спонсора, готового безвозмездно и в короткие сроки отремонтировать квартиру ветерана. Есть у дедушки еще одна проблема. Болеет он часто.
- Говорят ветеранам войны положены льготные лекарства, а мы их не получаем, - сетует Рано Ганиевна. – Болеет папа. Сердце суставы… кроме того два раза в год проходит медобследование и всякий раз нам приходится платить за него 200-300 тысяч тенге. Может быть ему положены какие-то льготы? Ветеранов ведь в нашем городе осталось всего ничего.
По последним данным в Шымкенте проживает 74 ветерана Великой Отечественной Войны. Для сравнения. В 2017 году их было 105.
На фото. Гани Ергешов с подарком который пообещал аким, но не подарил. За акима это сделал далекий от властей и политики человек, пожелавший остаться анонимным как для дедушки, так и для читателей.
Зауре Мирзаходжаева
https://www.facebook.com/zaure.mir/posts/2250412301739212
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