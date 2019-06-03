Муки Арбата

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danilov 03 Июня 2019 в 16:03:21
Обитатели «хрущовок», оказавшись в поле зрения высокопоставленных любителей пеших прогулов и велопроменадов, с самого начала строительства Арбата пытались противостоять преобразованиям на их улице. Люди устраивали протестные сходы, писали жалобы, раздавали интервью. Однако городские власти, презрев устоявшиеся традиции долгостроя, отгрохали Арбат в предельно сжатые сроки. Каких-то четыре месяца, плюс как минимум 560 миллионов тенге и готова пешая улочка в самом центре Шымкента, что стала для одних звездой на бесцветном лике миллионника, для других еще одним его прыщом.
- Раньше это была обычная улица, а теперь, вышла на балкон, красота, люди гуляют, музыка играет, - не скрывает удовольствия старожил с пятидесятилетним стажем Алла СОРОКИНА. – Правда, нам запретили решетки на окнах. Это немного дискомфортно, но ничего пообвыклись. Привыкли же к салютам. Они и раньше грохотали здесь. Все-таки самый центр Шымкента, опять же городская площадь под боком.
- Как к такому можно привыкнуть, - возмущается молодая мама, попросившая не называть ее фамилии. – Салюты так грохочут, что посуда в буфете ходуном ходит, оконные стекла того и гляди выбьет звуковой волной. Спать невозможно. Как праздник, так с ребенком перебираемся к родителям, иначе малыш заикой останется. И так-то жили как на вулкане, так теперь Арбат подсунули прямо под нос как фигу! Круглые сутки шум, иллюминация. Из-за них ребенок потерял ориентир во времени. Во всем мире трубят, что световое и шумовое загрязнение чревато проблемами не только для человека, но и для всей экосистемы, а нашим чиновникам до того нет дела. Главное пустить пыль в глаза.
В науке пускания пыли в глаза сановникам «мегаполиса N 3» равных нет. За примером далеко ходить не надо. Достаточно перешагнуть через ажур арбатского забора, с наглухо заваренными створками, и вот она обратная сторона «дольче вита» по-шымкентски. Облупившаяся много лет назад штукатурка фасадов, с рекламой нарко-сайтов на стенах, кучи строительного мусора, развороченное гусеницами тракторов футбольное поле, где в доарбатские времена дворовые пацаны с утра и до вечера гоняли мяч, вместо утоптанных тропинок и цветущих газонов жирное месиво недавно заведенной глины и машины, машины, машины… Такое впечатление, что все арбатские дворы превратились в одну большую автостоянку.
- А куда людям деваться, - задает вопрос местный житель Бахыт БАЙСЕИТОВ. – Почти в каждой квартире авто, гостиница внутри дворов стоит, арбатские магазинчики, а гаражей нет. Машины где-то надо парковать. Вот и ставят люди их под окнами домов. Прямо на тротуарах. Автомобили ездят впритык к стенам, а тут дети играют. Выскочил ребенок из подъезда и под колеса.
На этих словах, словно по заказу нашего собеседника, в узкое пространство между припаркованными авто и стенами дома протиснулся микроавтобус с товаром для одного из арбатских магазинчиков. Разогнаться грузовичку не дала разваренная сосиска из асфальта, что накануне слепили корявые руки местных коммунальщиков. Да и той не было, если бы не видеобращение к отцам города, залитое местными жителями в соцсети.
- Я не понимаю какому мудрецу на ум пришло ради украшательства перекрыть улицу в самом центре города, - возмущается автолюбитель и трэвел-журналист Алла ДИКАНЬ. – И в добрые времена здесь были пробки, а теперь слов нет, что творится. Шымкент уже давно «вырос» из дорог, построенных по стандартам и меркам середины прошлого века. Во всем цивилизованном мире, прежде чем вносить изменения в транспортную систему города проводят серьезные расчеты, согласования с экспертами. Судя по автомобильному коллапсу, усугубленному появлением Арбата, передовой опыт градостроительства нам не пример.
Это мнение разделяет и лауреат государственной премии, бывший главный архитектор Шымкента, экс-заместитель акима южно-казахстанской области Бахытжан АШИРБАЕВ. Вице-президент союза архитекторов страны Аширбаев не скрывает возмущения непрофессионализмом людей, дорвавшихся до власти. Архитектор уверен что нынешний Арбат является ярким образчиком плагиата лондонских улиц прошлого столетия и обнажает бесталанность его авторов и дизайнеров. Однако еще большее непонимание специалиста вызывает проект застройки старого города, предложенный руководством мегаполиса, который наглядно демонстрирует отсутствие понимания духа Шымкента, его колорита у отцов города.
- Город, а тем более такой особенный как Шымкент, это живой организм, - рассуждает Бахытжан.
– Вмешиваться в его жизнь следует деликатно, надо чувствовать его характер. Это смогла сделать группа талантливых алматинских архитекторов, что несколько лет назад по заказу горакимата разработала проект обновления и реконструкции центральной части города. Их проект органично вплетался в историю Шымкента, филигранно высвечивал его особость. В единое пространство они закольцевали все знаковые места: район свинцового завода с его «сталинками», Старый город с его древними кривыми улочками, парк Независимости, многое другое… Был там и Арбат, только он задумывался совсем в другом более удобном месте. Проект был принят, а потом на свет появилось эта непродуманность.
Шымкентский Арбат вызывает немало вопросов и у члена союза художников Казахстана Карлыгаш КАНСЕИТ, чьи работы выставляются в лучших залах страны и за рубежом. Художница предполагает, что дизайнеры пешей улочки схалтурили с ее оформлением и в качестве примера приводит световую инсталляцию в виде 12 ангелов. Светящиеся гирлянды, по словам акима АБДРАХИМОВА, призваны хранить вверенный ему город от бед и напастей. Оправдаются ли фантазии мэра пока не известно, а вот что электрические стражи мегаполиса чистейший плагиат знают даже школьники. Шымкентцы идею с парящими в ночи ангелами стащили у дизайнеров Лондона.
- Так бывает, бездарные люди «приделывают ноги» чужим идеям, - пытается оправдать коллег художница. – Однако раз такие деньги вбуханы в проект, хотя бы попробуй адаптировать чужую задумку к местному колориту, к национальным традициям, привнеси что-то свое. Да куда там, халтура рулит и итоге мы видим сплошной китч и плагиат.
Обитателей арбатских домов также волнуют вопросы культуры, но более утилитарного характера. Местные жители жалуются на дикие нравы фанатов вечернего моциона. Праздношатающиеся любители Арбата с наступлением сумерек справляют нужду во дворах домов и под подъездными дверьми. Оттого с задворок главной гордости отцов Шымкента порой несет смрадным душком, особенно по весне. К слову оживление природы принесло жителям многострадальных домов еще одну неприятность. Со всех щелей квартир, особенно расположенных на верхних этажах, полезли клопы. Виной тому весна, голуби … городское ЖКХ.
- Они фасады наших домов, что выходят на Арбат, превратили в конфетку, а с внутренней стороны заморачиваться не стали, - рассказывает местная жительница. – Крышу переложили. Снаружи все по уму, а со двора карниз не обшили. Благодаря этому под незащищенной кровлей поселились стаи голубей. Им здесь тепло, гуляющие прикармливают постоянно, деревья вокруг. Раздолье, а нам беда. С птицами к нам подселились и их клопы. Спасу нет. Жаловались в акимат, там сказали, что денег сейчас нет. Беда этот Арбат для нас, а кому-то радость и гордость.
К последней категории относят себя специалисты городского управления архитектуры. Здесь уверены, трудности, что испытывают местные жители временные и постепенно будут устранены. Правда назвать точную дату, когда это произойдет, никто из чиновников не отважился. Зато все они в один голос уверяют, что красота и полезность Арбата как еще одной достопримечательности Шымкента, очевидны и заслуживают всемирного признания.
Зауре Мирзаходжаева
https://www.facebook.com/zaure.mir/posts/2255071561273286
Комментарии, по рейтингу, по дате
P.S. Сам видел. Но меня не позвали.
Раньше сколько спорили . Все кто был за, поживите там. За передней ширмой. С обратной стороны что ?
Грязь , мусор, фикалии. шум гам и вонь . Ни пожарка не проедет ни скорая. Самое главное дорогу по Мира закрыли и так машин дофига. Машины ставить некуда.
ушлые ставили напроти площади. В Шым сити платную сделали. Длядь или бараны со мной спорили или заинтрисованное проплачнное гавно. Откройте кто писал , за перспективу. А люди мучаются , живут среди смрада под заборного. Кто писал за за Арбат покупайте там квартиры. клопы вам в придачу и
Я раньше об этом и говорил.
Сейчас сделали платной стоянкой.
Рядом парк частный (тенопарк), дюжена комерчески поодкрывали.
Деньги отмыли все - жрите.
Да того у на некоторые узколобые. Кто участвовал в тендера ??? Одни свои . И кто спорил здесь в Титусе Тот знает как это все делается.
Даже ни завтра . Сегодня они ни за что не отвечают.
Досдраствует бизнес Акимата и все и преспешников и жопализов проплаченых, сдесь на стронице.
Ваша взяла. Говно вам ссанина.