Шымкентский дендропарк назван именем Асанбая Аскарова

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danilov 04 Июня 2019 в 15:02:45
«Я рад, что все согласились с присвоением имени Асанбая Аскарова нашему дендропарку. Этот великий человек в действительности в свое время сделал не мало для нашего города. Согласно его поручению и был возведен нынешний дендропарк на месте старой мусорной свалки», — сказал Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкента.
Дендропарк был заложен в 1979 году. 28 мая новое название было зарегистрировано областным Департаментом юстиции и в ближайшее время соответствующая надпись должна появиться на воротах дендропарка.
Бейбут Мошкалов, директор дендропарка имени А. Аскарова: «После утверждения нового названия дендропарка акимом города начались необходимые работы по изменению наименования. Деньги на эти цели будут выделены в течение полутора-двух месяцев».
https://otyrar.kz/2019/06/shymkentskij-dendropark-nazvan-imenem-asanbaya-askarova/
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Цитата: Маке0912 от 04.06.2019 10:49:20
Достойный был человек.
Достойный был человек.
И такого человека сажали в тюрьму!!! Рядом с некоторыми нынешними коррупционерами он ангел небесный
Цитата: Васяй от 04.06.2019 10:02:57
Дендропарк,зоопарк-его заслуга. Так что все логично!
Дендропарк,зоопарк-его заслуга. Так что все логично!
На свои построил??? Он на работе был и работал.
Был генплан, по нему и строили. Пипец заслуги нашли.