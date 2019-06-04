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Шымкент
Шымкентский дендропарк назван именем Асанбая Аскарова
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danilov 04 Июня 2019 в 15:02:45
Шымкентскому дендрологическому парку присвоено имя Асанбая Аскарова. Новое название утверждено распоряжением акима города. Впервые предложение присвоить дендропарку имя первого секретаря южно-казахстанского обкома партии было озвучено 22-го декабря 2016 года на внеочередной сессии городского маслихата. Тогда депутаты за это решение проголосовали единогласно.

«Я рад, что все согласились с присвоением имени Асанбая Аскарова нашему дендропарку. Этот великий человек в действительности в свое время сделал не мало для нашего города. Согласно его поручению и был возведен нынешний дендропарк на месте старой мусорной свалки», — сказал Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкента.

Дендропарк был заложен в 1979 году. 28 мая новое название было зарегистрировано областным Департаментом юстиции и в ближайшее время соответствующая надпись должна появиться на воротах дендропарка.

Бейбут Мошкалов, директор дендропарка имени А. Аскарова: «После утверждения нового названия дендропарка акимом города начались необходимые работы по изменению наименования. Деньги на эти цели будут выделены в течение полутора-двух месяцев».

https://otyrar.kz/2019/06/shymkentskij-dendropark-nazvan-imenem-asanbaya-askarova/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 04.06.2019 в 15:50:42   # 722802
Почему не по другому? Прям удивили!
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  Васяй 04.06.2019 в 16:02:57   # 722803
Дендропарк,зоопарк-его заслуга. Так что все логично!
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  строитель 04.06.2019 в 16:12:21   # 722805
А как он назывался до этого ?
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  КЕДЫ 04.06.2019 в 16:31:14   # 722807
И это правильно
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  Маке0912 04.06.2019 в 16:49:20   # 722812
Достойный был человек.
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  Dragon 04.06.2019 в 18:06:00   # 722819
Цитата: Маке0912 от 04.06.2019 10:49:20
Достойный был человек.


И такого человека сажали в тюрьму!!! Рядом с некоторыми нынешними коррупционерами он ангел небесный
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  Skype 04.06.2019 в 19:07:04   # 722828
Цитата: Васяй от 04.06.2019 10:02:57
Дендропарк,зоопарк-его заслуга. Так что все логично!


На свои построил??? Он на работе был и работал.

Был генплан, по нему и строили. Пипец заслуги нашли.
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