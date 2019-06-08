Двух инкассаторов убили в Туркестанской области

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едридмадрид 08 Июня 2019 в 22:48:11
На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы Арысского РОП. Установлено, что инкассаторы выехали по указанном маршруту в сторону одного из поселков, однако затем по неизвестным причинам перестали выходить на связь. Полицейские приняли все необходимые меры по установлению их местонахождения, в том числе проверили все въезды и выезды из района, камеры видеонаблюдения, установленные на улицах и перекрестках, провели опрос возможных очевидцев происшествия и другие оперативные мероприятия.
На поиски инкассаторов ориентировали все комплексные силы полиции Арысского РОП, управления криминальной полиции и других подразделений ДП Туркестанской области. В результате оперативники нашли брошенную автомашину в 5 км от города Арыси, а трупы инкассаторов обнаружили в 35 км от районного центра в поле с огнестрельными ранениями.
По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 99 «убийство» и 192 «разбойное нападение». Полицейскими принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по установлению личности и задержанию подозреваемых лиц в совершении тяжкого преступления.
https://www.inform.kz/ru/dvuh-inkassatorov-ubili-v-turkestanskoy-oblasti_a3535611
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