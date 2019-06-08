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Шымкент
Двух инкассаторов убили в Туркестанской области
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едридмадрид 08 Июня 2019 в 22:48:11
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 7 июня в дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение из отделения почты о том, что на связь не выходят двое инкассаторов, выехавших по маршруту в посёлок для доставки денежных средств. В служебной автомашине находилось свыше 7,5 миллионов тенге, предназначенных на выплату пенсий и пособий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы Арысского РОП. Установлено, что инкассаторы выехали по указанном маршруту в сторону одного из поселков, однако затем по неизвестным причинам перестали выходить на связь. Полицейские приняли все необходимые меры по установлению их местонахождения, в том числе проверили все въезды и выезды из района, камеры видеонаблюдения, установленные на улицах и перекрестках, провели опрос возможных очевидцев происшествия и другие оперативные мероприятия.

На поиски инкассаторов ориентировали все комплексные силы полиции Арысского РОП, управления криминальной полиции и других подразделений ДП Туркестанской области. В результате оперативники нашли брошенную автомашину в 5 км от города Арыси, а трупы инкассаторов обнаружили в 35 км от районного центра в поле с огнестрельными ранениями.

По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 99 «убийство» и 192 «разбойное нападение». Полицейскими принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по установлению личности и задержанию подозреваемых лиц в совершении тяжкого преступления.

https://www.inform.kz/ru/dvuh-inkassatorov-ubili-v-turkestanskoy-oblasti_a3535611

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Йода 09.06.2019 в 01:51:15   # 723286
Иманды болсын!
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  Рамзес 09.06.2019 в 08:57:32   # 723298
Зачем убивать было - скоты...
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