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Шымкент
Уже осенью в Шымкенте появится 5G
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едридмадрид 09 Июня 2019 в 13:45:49
Уже осенью в Шымкенте появится 5G

Beeline объявил о начале масштабной модернизации сети и подготовке к запуску пилотной зоны 5G.

До конца текущего года Beeline Казахстан планирует увеличить емкость сети в Алматы и Шымкенте в 3 и 4 раза соответственно. Помимо этого, доступ к 4G получат жители еще 107 населенных пунктов с общим населением один миллион жителей. Инвестиции в обновление сети составили 18 млрд в 2019 году.

После выхода Beeline из соглашения с Кселл о совместном использовании сети оператор сосредоточился на самостоятельном развитии. По словам сотрудников компании, новое оборудование, которое устанавливается на базовых станциях, значительно улучшит качество связи и, в перспективе, позволит осуществить быстрый переход к стандарту 5G.

«Мы развиваемся не только в покрытии, но и в качестве. В прошлом году в Нур-Султане была запущена технология MIMO 4×4.По международной классификации она соответствует 4,5G, и в этом году ее смогут оценить и жители Алматы. Скорости в MIMO 4×4 в несколько раз выше, чем в традиционном LTE. Следующим шагом будет запуск в 2020 году Massive MIMO. Это позволит нам приблизиться к международному стандарту 4.9G. А уже осенью этого года мы представим 5G в Шымкенте. Это будет пилот, на основе которого мы рассчитаем дальнейшие инвестиции в технологию и стратегию ее внедрения» — рассказал Олег Снимщиков, технический директор Beeline Казахстан.

На период пилотного проекта в центральном районе Шымкента будут работать несколько базовых станций, предоставляющих сервисы в стандарте 5G.Оценить преимущества технологии можно будет в III квартале 2019 года. Ожидается, что на основе результатов пилота помимо Beeline Казахстан стратегию развития 5G будут формировать все компании группы VEON.

https://profit.kz/news/53378/Uzhe-osenu-v-Shimkente-poyavitsya-5G/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nekrun 09.06.2019 в 16:57:18   # 723330
Зачем вообще нужен этот 5G? Кино смотреть на сотке в 4К разрешении?
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  kkafp 09.06.2019 в 20:51:03   # 723358
Я давно уже смотрю на телевизоре Cbilling в OTT плеере, в LTE скорости для 4K почти всегда не хватает, а оптики мегалайна у меня на районе нет, хотя насколько я знаю и там где оптика скорость тоже фиговая. Может быть с 5G станет лучше.
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  Absolute 10.06.2019 в 01:59:46   # 723382
Цитата: Nekrun от 09.06.2019 10:57:18
Зачем вообще нужен этот 5G? Кино смотреть на сотке в 4К разрешении?
Получать большие массивы данных в режиме реального времени. Скажем, очень точный GPS. С вашего телефона за 1 минуту можно будет получить всю информацию. Съемки с телефона на youtube в прямом эфире, очень много функционала с собой несет высокая скорость. Также как и высокий риск заболевания раком.
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