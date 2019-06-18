В ущелье Бургулюк погиб, сорвавшись со скалы, молодой мужчина

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danilov 18 Июня 2019 в 18:04:13
16 июня в 19.11 час. в горной зоне ущелья Бургулюк спасатели отряда обнаружили тело молодого парня 1994 г.р., упавшего при спуске с ущелья с высоты 120 м, тело его застряло на ветке дерева.
Пропавшая девушка 1997 г.р. 15 июня примерно в 22.00 минут самостоятельно спустилась с ущелья, ее поиски парня результатов не дали, поэтому сообщили в службу спасения «112». В данное время девушка госпитализирована.
В поисково-спасательных работах были задействованы 9 спасателей, оперативно-спасательного отряда ДЧС г. Шымкент, 14 сотрудников Отдела по ЧС Толебийского района Туркестанской области, 5 сотрудников местных исполнительных органов и районного отдела полиции, 4 военнослужащих и 1 собака МО №2041 ПС КНБ РК.
Оперативно-спасательный отряд ДЧС г.Шымкент предупреждает! Прежде чем идти в поход в горы обязательно продумайте свой маршрут. Желательно, чтобы группу вел опытный инструктор. Идя в горы, сообщите о своем маршруте спасателям оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкент.
Горы ошибок не прощают!
https://otyrar.kz/2019/06/16-iyunya-v-ushhele-burgulyuk-pogib-sorvavshis-so-skaly-molodoj-muzhchina/