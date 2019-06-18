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Шымкент
В ущелье Бургулюк погиб, сорвавшись со скалы, молодой мужчина
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danilov 18 Июня 2019 в 18:04:13
16 июня 2019 года в 00.10 час. на пульт службы спасения «112» поступило сообщение о том, что в Толебийском районе, Алатауском с/о, в районе Бургулюк (3 км от населенного пункта Бургулюк) в составе группы отдыхающих 15 июня 2019 года примерно в 22 ч. 00 мин. пропали двое: молодой парень 1994 г.р. и девушка 1997г.р. В группе отдыхающих всего было 11 человек.

16 июня в 19.11 час. в горной зоне ущелья Бургулюк спасатели отряда обнаружили тело молодого парня 1994 г.р., упавшего при спуске с ущелья с высоты 120 м, тело его застряло на ветке дерева.

Пропавшая девушка 1997 г.р. 15 июня примерно в 22.00 минут самостоятельно спустилась с ущелья, ее поиски парня результатов не дали, поэтому сообщили в службу спасения «112». В данное время девушка госпитализирована.

В поисково-спасательных работах были задействованы 9 спасателей, оперативно-спасательного отряда ДЧС г. Шымкент, 14 сотрудников Отдела по ЧС Толебийского района Туркестанской области, 5 сотрудников местных исполнительных органов и районного отдела полиции, 4 военнослужащих и 1 собака МО №2041 ПС КНБ РК.

Оперативно-спасательный отряд ДЧС г.Шымкент предупреждает! Прежде чем идти в поход в горы обязательно продумайте свой маршрут. Желательно, чтобы группу вел опытный инструктор. Идя в горы, сообщите о своем маршруте спасателям оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкент.

Горы ошибок не прощают!

https://otyrar.kz/2019/06/16-iyunya-v-ushhele-burgulyuk-pogib-sorvavshis-so-skaly-molodoj-muzhchina/
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  старик 18.06.2019 в 18:34:51   # 724267
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