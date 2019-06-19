Автобусный парк открыли в Шымкенте

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danilov 19 Июня 2019 в 15:06:54
Отметим, в целях обновления автобусного парка до конца года в город завезут 1000 новых автобусов. Из запланированных первых 300 автобусов в мегаполисе уже курсируют 160, остальные 140 прибудут в июле. Новые автобусы, собранные в Казахстане, оснащены пандусами, видеокамерами, датчиками, GPS-трекерами. Каждый из них вмещает 56 человек.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но на чём ?
Дизель или газ ?
Говорили же что все дизельные автобусы из города уберут в районы. У нас и так дышать нечем.
Руслан Жанпеисов вроде озвучивал за экологию.