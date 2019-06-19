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Шымкент
Автобусный парк открыли в Шымкенте
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danilov 19 Июня 2019 в 15:06:54
В честь Дня города, в Шымкенте открылся первый автобусный парк «Shymkent Bus». Автопарк оснащен собственным АЗС, сервисным центром, автомойкой, общежитием для сотрудников, медпунктом и столовой для водителей. Кроме того, планируется внедрение системы электронного билетирования «Оңай».
Отметим, в целях обновления автобусного парка до конца года в город завезут 1000 новых автобусов. Из запланированных первых 300 автобусов в мегаполисе уже курсируют 160, остальные 140 прибудут в июле. Новые автобусы, собранные в Казахстане, оснащены пандусами, видеокамерами, датчиками, GPS-трекерами. Каждый из них вмещает 56 человек.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 19.06.2019 в 15:31:47   # 724342
Очень конечно радует !

Но на чём ?
Дизель или газ ?
Говорили же что все дизельные автобусы из города уберут в районы. У нас и так дышать нечем.
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  kkafp 19.06.2019 в 15:33:06   # 724343
Надоело уже это крохоборство. Сделайте пассажирские перевозки бесплатными. Обеспечьте их работу из городского бюджета.
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  Маке0912 19.06.2019 в 15:36:33   # 724344
https://youtu.be/FwoM6ReLCYE
Руслан Жанпеисов вроде озвучивал за экологию.
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