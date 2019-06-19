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Шымкент
Абдрахимов: По уровню развития Шымкент приблизился к Алматы и Нур-Султану
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Гость 19 Июня 2019 в 16:28:50
Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов считает, что по уровню своего развития город приблизился к Алматы и Нур-Султану.

Уважаемые жители и гости города Шымкента!

От всего сердца поздравляю вас с Днем города! В этом году мы отмечаем его по-особенному – в статусе города республиканского значения.

Как вы знаете, 19 июня 2018 года Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев подписал Указ, закрепивший за Шымкентом этот высокий статус. С этого времени для нас наступил новый виток развития. Это был поистине исторический момент, который дал старт позитивным изменениям в жизни третьего мегаполиса страны.
Именно благодаря трудолюбию и усердию шымкентцев город достиг высот в социально-экономическом и культурном развитии.

Как заметил Елбасы, будущее – за городами-миллионниками. Таким стал и наш Шымкент. Он превращается в умный, комфортный и безопасный город с креативной молодежью и амбициозными инициативами.

По своему уровню развития Шымкент приблизился к Нур-Султану и Алматы. Город с тысячелетней историей становится центром притяжения инвестиций, высокой науки и промышленности.

Мы гордимся красотой родного города, гостеприимством его жителей, сохраненными традициями и обычаями, уникальной 2200-летней историей.

Город стремительно развивается – строятся многоэтажные дома, благоустраиваются дворы, возводятся спортивные площадки, развивается инфраструктура, улучшается городская среда. Сделано немало, но предстоит еще больше!

Дорогие шымкентцы! Выражаю вам безграничную благодарность за неравнодушное отношение к родному городу и готовность делать его лучше и краше!

Желаю вам семейного благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой! Пусть цветет наш Шымкент, а вместе с ним процветаем и мы! С праздником!

Габидулла АБДРАХИМОВ,
аким города Шымкента

https://shymkent.gov.kz/ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 19.06.2019 в 16:55:47   # 724352
Габидулла АБДРАХИМОВ, аким города Шымкента "По уровню развития Шымкент приблизился к Алматы и Нур-Султану"
А по уровню доходов когда начнем приближаться?
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  Skype 19.06.2019 в 17:20:25   # 724354
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги
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  SVOY 19.06.2019 в 17:37:52   # 724357
Опять Ньювасюки на ум приходят.
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