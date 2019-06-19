​​Кайрат дня

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danilov 19 Июня 2019 в 18:55:31
Певцу и мегазвезде казахстанской эстрады Кайрату Нуртасу присвоено звание «почётного гражданина Шымкента» с правом бесплатного проезда на общественном транспорте. При предъявлении специального удостоверения.
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старик
19.06.2019 в 18:58:52
# 724366
Глупее ничего нельзя было придумать!
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Yerla
19.06.2019 в 20:30:02
# 724377
.. ну какбэ юмористы чо ..
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