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Шымкент
​​Кайрат дня
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danilov 19 Июня 2019 в 18:55:31
Певцу и мегазвезде казахстанской эстрады Кайрату Нуртасу присвоено звание «почётного гражданина Шымкента» с правом бесплатного проезда на общественном транспорте. При предъявлении специального удостоверения.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 19.06.2019 в 18:58:52   # 724366
Глупее ничего нельзя было придумать!
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  Yerla 19.06.2019 в 20:30:02   # 724377
.. ну какбэ юмористы чо ..
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