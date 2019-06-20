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Шымкент
В Шымкенте задержали подозреваемого в даче взятки полицейскому
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danilov 20 Июня 2019 в 19:46:47
Житель Шымкента предложил взятку полицейскому, но осуществить коррупционное преступление фигурантам дела не удалось, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

18 июня 2019 года житель Шымкента предложил взятку в размере 10 тысяч тенге в целях освобождения от административной ответственности начальнику Управления местной полицейской службы Аль-Фарабийского районного управления полиции Шымкента майору полиции Жаппарову Ерлану Артыковичу.

По факту дачи взятки Управлением собственной безопасности Департамента полиции Шымкент возбуждено уголовное дело по статье 367 УК РК "Дача взятки", проводится досудебное расследование.

Согласно части 1 статьи 367 УК РК, в отношении дачи взятки должностному лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, лично или через посредника – наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества взяткодателя или пожизненным лишением права занимать определенные должности.

https://www.zakon.kz/amp/4974298-v-shymkente-zaderzhali-podozrevaemogo-v.html
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  NАVIGATOR 20.06.2019 в 20:03:15   # 724511
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  Walter 20.06.2019 в 20:04:42   # 724512
Кто же Ерле 10 тыс. дает.
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  Шекспир 20.06.2019 в 20:50:12   # 724520
конечно, сам дурак 10к еще и тенге начальнику управления сунуть. это гайцы 10 берут, а тут начальник, думать надо было)))
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