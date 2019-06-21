В Туркестанской области хотят реализовать три проекта на $295 млн

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danilov 21 Июня 2019 в 12:49:58
Как сообщили в управлении индустриально-инновационного развития, суммарная мощность объектов, которые появятся в Кентау, составит 310 МВт. Так, строительство СЭС мощностью 200 МВт оценивается в $200 млн.
"На текущий момент получен государственный акт, строительные работы планируют начать в 2021 году. После запуска работой будут обеспечены 200 человек", - добавили в ведомстве.
Еще две солнечные станции за $50 млн и $45 млн начнут строить в следующем году. Мощность первого объекта составит 50 МВт, а второго – 60 МВт.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области планируют запустить четыре СЭС на $145 млн. В "зеленые проекты" инвестируют компании из России, Франции, Германии и Китая.
https://lsm.kz/solnechnye-stancii-v-turkestanskoj-oblasti
Комментарии, по рейтингу, по дате
Или только хотели?
Была здесь статейка, выясняли что стоимость двое завышена и тп.
Но о пуске как-то пропустили. Или ничего не было, кроме хотелки?