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Шымкент
Самолет "Эйр Астаны" сел в Шымкенте из-за неисправности
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danilov 22 Июня 2019 в 22:42:02
Самолет "Эйр Астаны" сел в Шымкенте из-за неисправности, передает Тengrinews.kz со ссылкой на Департамент по кор­поративным коммуника­циям компании.

Самолет, выполнявш­ий 22 июня рейс КС 128 по направле­нию Ташкент - Алматы, в связи с проблемой системы герметизац­ии выполнил посадку в аэропорту Шымке­нта в 16.15.​ Отмечается, что в течение всего полета высота в пассажирской ка­бине не превышала до­пустимых норм.

"В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял ре­шение о посадке в бл­ижайшем аэропорту. Посадка прошла в штат­ном режиме. Пострада­вших нет. Ведется по­иск и устранение неисправности. Пассажиры будут вывезены рег­улярным рейсом Шымк­ент - Алматы в 22.40", - сообщили в авиакомпании.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/samolet-eyr-astanyi-sel-v-shyimkente-iz-za-neispravnosti-371994/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.06.2019 в 23:01:59   # 724708
Что то зачастили нештатные ситуации.
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  КЕДЫ 23.06.2019 в 00:37:50   # 724717
на Крегера по поводу происшествия никаких новостей нет в городе?
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  Ал 23.06.2019 в 00:48:39   # 724719
Цитата: КЕДЫ от 22.06.2019 18:37:50
на Крегера по поводу происшествия никаких новостей нет в городе?
Теперь это улица Майлы кожа.
http://infopublic.pravstat.kz
Какой раздел происшествий интересует?

Quote:
В Шымкенте расследуют обстоятельства смерти предпринимателя, найденного сожженным в собственном доме https://express-k.kz/news/chs/v_shymkente_rassleduyut_obstoyatelstva_smerti_predprinimatelya_naydennogo_sozhzhennym_v_sobstvennom_-142946
Опубликовано: 20 Июня 2019
Полицейские Шымкента разбираются в обстоятельствах смерти 65-летнего мужчины и в причине случившегося в его доме пожара. По неподтвержденным данным, перед смертью хозяина долго пытали, после чего нанесли несколько ножевых ранений.

О пожаре, случившемся на улице Майлыкожа, первой сообщила пресс-служба ДЧС Шымкента. Говорилось, что ранним утром 18 июня поступил сигнал о пожаре в двухэтажном доме. На место выехали 23 огнеборца и 4 единицы техники. Оказалось, что практически весь дом, а это более 200 квадратных метров, объят пламенем. Потушить его удалось через час.

Внутри жилища был найден обгоревший труп 65-летнего хозяина дома. В ДЧС сообщили, что причина его гибели устанавливается. Но через два дня в социальных сетях появилась информация, что мужчина, занимавшийся предпринимательством, был зверски убит. Местная полиция происшедшее пока никак не комментирует.
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