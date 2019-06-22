Самолет "Эйр Астаны" сел в Шымкенте из-за неисправности

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danilov 22 Июня 2019 в 22:42:02
Самолет, выполнявший 22 июня рейс КС 128 по направлению Ташкент - Алматы, в связи с проблемой системы герметизации выполнил посадку в аэропорту Шымкента в 16.15. Отмечается, что в течение всего полета высота в пассажирской кабине не превышала допустимых норм.
"В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Ведется поиск и устранение неисправности. Пассажиры будут вывезены регулярным рейсом Шымкент - Алматы в 22.40", - сообщили в авиакомпании.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/samolet-eyr-astanyi-sel-v-shyimkente-iz-za-neispravnosti-371994/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 22.06.2019 18:37:50Теперь это улица Майлы кожа.
на Крегера по поводу происшествия никаких новостей нет в городе?
на Крегера по поводу происшествия никаких новостей нет в городе?
http://infopublic.pravstat.kz
Какой раздел происшествий интересует?
Quote:
В Шымкенте расследуют обстоятельства смерти предпринимателя, найденного сожженным в собственном доме https://express-k.kz/news/chs/v_shymkente_rassleduyut_obstoyatelstva_smerti_predprinimatelya_naydennogo_sozhzhennym_v_sobstvennom_-142946
Опубликовано: 20 Июня 2019
Полицейские Шымкента разбираются в обстоятельствах смерти 65-летнего мужчины и в причине случившегося в его доме пожара. По неподтвержденным данным, перед смертью хозяина долго пытали, после чего нанесли несколько ножевых ранений.
О пожаре, случившемся на улице Майлыкожа, первой сообщила пресс-служба ДЧС Шымкента. Говорилось, что ранним утром 18 июня поступил сигнал о пожаре в двухэтажном доме. На место выехали 23 огнеборца и 4 единицы техники. Оказалось, что практически весь дом, а это более 200 квадратных метров, объят пламенем. Потушить его удалось через час.
Внутри жилища был найден обгоревший труп 65-летнего хозяина дома. В ДЧС сообщили, что причина его гибели устанавливается. Но через два дня в социальных сетях появилась информация, что мужчина, занимавшийся предпринимательством, был зверски убит. Местная полиция происшедшее пока никак не комментирует.
Опубликовано: 20 Июня 2019
Полицейские Шымкента разбираются в обстоятельствах смерти 65-летнего мужчины и в причине случившегося в его доме пожара. По неподтвержденным данным, перед смертью хозяина долго пытали, после чего нанесли несколько ножевых ранений.
О пожаре, случившемся на улице Майлыкожа, первой сообщила пресс-служба ДЧС Шымкента. Говорилось, что ранним утром 18 июня поступил сигнал о пожаре в двухэтажном доме. На место выехали 23 огнеборца и 4 единицы техники. Оказалось, что практически весь дом, а это более 200 квадратных метров, объят пламенем. Потушить его удалось через час.
Внутри жилища был найден обгоревший труп 65-летнего хозяина дома. В ДЧС сообщили, что причина его гибели устанавливается. Но через два дня в социальных сетях появилась информация, что мужчина, занимавшийся предпринимательством, был зверски убит. Местная полиция происшедшее пока никак не комментирует.