На Каната Бейсекеева напали в эвакуационном пункте в Шымкенте

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danilov 26 Июня 2019 в 14:47:26
По словам Каната Бейсекеева, их обступила агрессивная толпа. Среди ее представителей были и пострадавшие из Арыси, и волонтеры. Нападавшие наносили представителям СМИ удары и частично повредили технику.
Неизвестно, до чего дошел бы этот конфликт, если бы не вмешались дежурившие неподалеку полицейские. Они вытащили журналистов из толпы и посадили в свою машину.
"Все нормально сейчас. Я не хочу выяснять, что это за люди. Их там было почти 50 человек. Они просто перевели свой гнев на меня. Наверное, потому что я выглядел не так, как они. Были и те, кто хотел нам помочь, пытались защитить (...)", - поделился Канат Бейсекеев.
Журналист решил, что не будет писать заявление в полицию. "Мне это не нужно. Я просто хочу уехать домой", - сказал он.
Полиция Шымкента, а также администрация города и области проинформированы о случившемся.
Канат Бейсекеев - известный режиссер документального кино. Среди его работ - фильм про Нурлана Сабурова, лента о казахстанских боксерах в США Qazaq boks stıli.
https://tengrinews.kz/events/kanata-beysekeeva-napali-evakuatsionnom-punkte-shyimkente-372292/
Полиция Шымкента расследует нападение на Каната Бейсекеева
Полиция Шымкента проводит досудебное расследование по факту нападения на журналистов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По факту конфликта, возникшего между представителями СМИ и эвакуированными жителями города Арысь Туркестанской области в эвакуационном пункте, который находится в центральной мечети "Акмешит" в Шымкенте, проводится досудебное расследование по статье 293 "Хулиганство" УК РК", - сообщили в пресс-службе полиции.
Напомним, ранее сообщалось о том, что группа неизвестных напала на документалистов издания "Vласть" Каната Бейсекеева и Адилета Абиша. Это произошло в тот момент, когда они снимали видеорепортажи в центральной мечети Шымкента.
По словам Каната Бейсекеева, их обступила агрессивная толпа. Среди ее представителей были и пострадавшие из Арыси, и волонтеры. Нападавшие наносили представителям СМИ удары и частично повредили технику.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politsiya-shyimkenta-rassleduet-napadenie-kanata-beysekeeva-372324/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 09:03:33
Интересно, мечеть распахнула двери для всех пострадавших, или только для своих прихожан. Что за агрессивный народ там собрался
Интересно, мечеть распахнула двери для всех пострадавших, или только для своих прихожан. Что за агрессивный народ там собрался
Кажется сейчас в Вас могут полететь какашки
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 09:03:33
Интересно, мечеть распахнула двери для всех пострадавших, или только для своих прихожан. Что за агрессивный народ там собрался
Интересно, мечеть распахнула двери для всех пострадавших, или только для своих прихожан. Что за агрессивный народ там собрался
А Вы приходите, посмотрите сами! Надеюсь не забыли про то, что казахский народ не оставлял в беде своих гостей никогда?!
А про журналиста из Власти ничего не скажу, может надо было своим "допросом" подождать?!
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 09:03:33
Интересно, мечеть распахнула двери для всех пострадавших, или только для своих прихожан. Что за агрессивный народ там собрался
Интересно, мечеть распахнула двери для всех пострадавших, или только для своих прихожан. Что за агрессивный народ там собрался
Двери открыты абсолютно для всех, если так сильно интересно и не верите сказанному просто подымите задницу и съездите туда, не бойтесь никто вас трогать не будет если конечно будете себя прилично вести и не заниматься провокацией как этот олень Бейсекеев.