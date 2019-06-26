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Шымкент
На Каната Бейсекеева напали в эвакуационном пункте в Шымкенте
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danilov 26 Июня 2019 в 14:47:26
Группа неизвестных напала на документалистов издания Vласть Каната Бейсекеева и Адилета Абиша. Это произошло в тот момент, когда они снимали видеорепортажи в центральной мечети Шымкента "Ак мечеть", где находится один из эвакуационных пунктов для жителей Арыси, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Каната Бейсекеева, их обступила агрессивная толпа. Среди ее представителей были и пострадавшие из Арыси, и волонтеры. Нападавшие наносили представителям СМИ удары и частично повредили технику.

Неизвестно, до чего дошел бы этот конфликт, если бы не вмешались дежурившие неподалеку полицейские. Они вытащили журналистов из толпы и посадили в свою машину.

"Все нормально сейчас. Я не хочу выяснять, что это за люди. Их там было почти 50 человек. Они просто перевели свой гнев на меня. Наверное, потому что я выглядел не так, как они. Были и те, кто хотел нам помочь, пытались защитить (...)", - поделился Канат Бейсекеев.

Журналист решил, что не будет писать заявление в полицию. "Мне это не нужно. Я просто хочу уехать домой", - сказал он.

Полиция Шымкента, а также администрация города и области проинформированы о случившемся.

Канат Бейсекеев - известный режиссер документального кино. Среди его работ - фильм про Нурлана Сабурова, лента о казахстанских боксерах в США Qazaq boks stıli.



https://tengrinews.kz/events/kanata-beysekeeva-napali-evakuatsionnom-punkte-shyimkente-372292/

Полиция Шымкента расследует нападение на Каната Бейсекеева

Полиция Шымкента проводит досудебное расследование по факту нападения на журналистов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По факту конфликта, возникшего между представителями СМИ и эвакуированными жителями города Арысь Туркестанской области в эвакуационном пункте, который находится в центральной мечети "Акмешит" в Шымкенте, проводится досудебное расследование по статье 293 "Хулиганство" УК РК", - сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что группа неизвестных напала на документалистов издания "Vласть" Каната Бейсекеева и Адилета Абиша. Это произошло в тот момент, когда они снимали видеорепортажи в центральной мечети Шымкента.

По словам Каната Бейсекеева, их обступила агрессивная толпа. Среди ее представителей были и пострадавшие из Арыси, и волонтеры. Нападавшие наносили представителям СМИ удары и частично повредили технику.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politsiya-shyimkenta-rassleduet-napadenie-kanata-beysekeeva-372324/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 26.06.2019 в 15:02:22   # 725087
Психогенный фактор в немотивированной агрессии к стороннему объекту?
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  Софруджу 26.06.2019 в 15:03:33   # 725088
Интересно, мечеть распахнула двери для всех пострадавших, или только для своих прихожан. Что за агрессивный народ там собрался
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  строитель 26.06.2019 в 15:19:24   # 725089
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 09:03:33
Интересно, мечеть распахнула двери для всех пострадавших, или только для своих прихожан. Что за агрессивный народ там собрался


Кажется сейчас в Вас могут полететь какашки
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  Nekrun 26.06.2019 в 16:48:42   # 725123
Какая бы ситуация ни была, просто так никто не будет нападать, наверное были провокационные вопросы или действия.
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  Dragon 26.06.2019 в 17:59:33   # 725140
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 09:03:33
Интересно, мечеть распахнула двери для всех пострадавших, или только для своих прихожан. Что за агрессивный народ там собрался


А Вы приходите, посмотрите сами! Надеюсь не забыли про то, что казахский народ не оставлял в беде своих гостей никогда?!
А про журналиста из Власти ничего не скажу, может надо было своим "допросом" подождать?!
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  X-Daemon 26.06.2019 в 18:01:03   # 725142
Цитата: Софруджу от 26.06.2019 09:03:33
Интересно, мечеть распахнула двери для всех пострадавших, или только для своих прихожан. Что за агрессивный народ там собрался

Двери открыты абсолютно для всех, если так сильно интересно и не верите сказанному просто подымите задницу и съездите туда, не бойтесь никто вас трогать не будет если конечно будете себя прилично вести и не заниматься провокацией как этот олень Бейсекеев.
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  PHATik 26.06.2019 в 18:35:23   # 725148
Да это не провокация у них была, нападающих тоже можно понять, они и так остались без дому, без денег, вообще без ничего, возможно еще и своих родственников по растеряли, а тут приезжают все, кому не лень, и снимают на видео, как в зоопарке зверей снимают, у людей горе, а на них пиарятся все. Наверно каждый бы поступил так, будь на их месте. Я бы лично не хотел, чтоб меня снимали на камеру, лучше подошли бы, поговорили, узнали как дела, попросили несколько человек прокомментировать на камеру о случившемся. А все как сейчас снимают, как будто на тусовку приехали, вытащили камеру и без спросу снимают, веду репортаж с места событий. Эти девки со своей статьей конечно описали хорошо, но смайлы не уместны. Они только гнев людей заслужили, хотя в комментах их поощряют, говорят власть говно а они такие храбрые. Речи нет, нужно иметь яйца чтоб туда лезть, но они в первую очередь пиарятся, и смайлы их просто убивают, они не понимают чувства тех людей, кто там жил, ходил в школу, это же как Чернобыль, целый город вывезли. Как то грустно все.
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