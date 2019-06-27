Дорога длиною в жизнь

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GoodZone 27 Июня 2019 в 08:53:12
Отправляясь ранним утром в роддом, 22-летняя Кенжегуль БЕКАСЫЛ из Арыси понимала, что ей предстоит непростой денек, ведь роды - это всегда стресс, боль и счастье в одном флаконе. Однако женщина даже предположить не могла, какие испытания ее ожидают.
Роженица только вышла из смотрового кабинета, где врач определил, что до родов ей осталось 2-3 часа, как небо над Арысью разорвалось. Кенжегуль вспоминает, что от страшного звука уши у всех заложило, а стекла в роддоме посыпались. Одновременно небо над городом затянул сизый дым. Женщины не успели опомниться - как новый взрыв. Земля под ногами заходила ходуном. Стало понятно, что в воинской части, расположенной в паре километров от роддома, стряслась беда. Акушерка Нагима ЗОРИМБАЕВА , за которой врач-гинеколог закрепил Кенжегуль, приказала роженице бежать на улицу. Через пару минут она вместе с санитаркой Олей АЛИПБАЕВОЙ также присоединилась к пациентке, но прежде собрала сумку с инструментами и лекарствами. Еще мгновение - и компания из четырех женщин (Кенжегуль, ее свекровь, которая сопровождала ее в роддом, акушерка и санитарка) уносила ноги подальше от гарнизона.
- Куда весь народ бежал, туда и мы, - рассказывает Кенжегуль. - Среди нас были военные, они тоже, как и мы, спасались. Военные кричали, чтобы мы бежали на открытое пространство. Вот мы и удирали от снарядов, которые свистели над нашими головами по степи. Я даже не понимала, что страшнее было - схватки или ужас от того, что мы все оказались в заложниках у смерти. Чувствовала ли я боль, не знаю. Помню, как спотыкалась, падала и думала, что я уже умерла, а потом вставала, бежала и опять падала, и опять думала, что теперь-то уж точно умерла.
Санитарка отстала в пути, а тройка мелкими перебежками добралась до 41-го разъезда, что в 20 км от Арыси. Куда двигаться дальше, никто не знал, но самое главное - было непонятно, сколько времени оставалось до часа икс. Двадцатилетний опыт в акушерстве подсказывал Нагиме, что ребенок может появиться в любой момент. Медик уложила Кенжегуль прямо на землю и осмотрела. Стало понятно, что в запасе у них есть полчаса-час. Женская команда не мешкая выдвинулась дальше в поисках если не больницы, то хотя бы медпункта. По пути они пытались остановить проезжавшие мимо машины, но ни один водитель на беременную женщину не отреагировал.
- Она держалась молодцом, - вспоминает акушерка арысского роддома Нагима Зоримбаева. - Жара, ей идти тяжело, еще и схватки, но она держится. Я, как могла, ее успокаивала. Рассказывала, как наши бабушки в поле рожали, как в войну рожали женщины под бомбежками, и она держалась из последних сил.
На счастье Кенжегуль, из Арыси в сторону Монтайтаса ехал какой-то военный, его имени женщины так и не узнали. Он довез их до 42-го разъезда, а дальше их пути разошлись. Военный поехал за семьей, а Кенжегуль, ее свекровь и Нагима выдвинулись в другом направлении. Теперь они знали, что где-то недалеко находится село Казыгурт, а там - районная больница. И вновь удача улыбнулась женщинам. Мимо проезжал автомобиль, под завязку набитый пассажирами. Как потом оказалось, в нем ехали представители Министерства образования и науки, откомандированные в Арысь для проведения ЕНТ. Чтобы подбросить роженицу с ее свитой, три пассажирки уступили женщинам свои места и остались на дороге в степи. Сидевший за рулем мужчина представился Досмуханом и рассказал, что по линии КНБ приехал в Арысь, чтобы контролировать ход сдачи ЕНТ. Его три спутницы с готовностью согласились подбросить Кенжегуль в Казыгурт, но машина сбилась с пути.
- А у мамочки уже начались потуги, - вспоминает акушерка. - Тогда мы остановились у первого попавшегося дома и решили рожать там. Хозяйка дома оказалась прекрасной женщиной. В доме была идеальнейшая чистота. Под роды она нам отвела отдельную комнату, и мы вместе с астанинской сотрудницей Министерства образования по имени Балбопе приняли у Кенжегуль роды. Они шли с осложнениями, но мы все сделали идеально, да и роженица нам помогала. В итоге родилась прекрасная здоровая девочка весом 4 кг 200 г. Пуповину разрезала Балбопе. Потом мы вызвали “скорую”. Маму с младенцем увезли в Казыгуртскую райбольницу, а я поехала на работу, но не в Арысь, а в соседний с ней Монтайтас. В этом ауле разбили эвакопункт, и находящиеся там беременные и мамочки с детьми нуждались в помощи.
Как рассказала заведующая гинекологическим отделением Казыгуртской ЦРБ Акболган МУСРАЛИЕВА, на момент поступления в больницу роженица была подавлена и с ней пришлось здорово повозиться не только гинекологам и акушерам, но и психологу. Зато сегодня счастливая улыбка не сходит с лица мамочки. В минувшую среду вместе с малюткой она выписалась из больницы. Муж забрал их и увез к родственникам в Сарыагаш. Там семья будет жить, пока не восстановит свой дом в Арыси, разбитый снарядами.
- А девочку я назвала Камилой, - делится счастливая мамочка. - Так звали маму того самого каэнбэшника Досмухана, что подобрал нас на дороге. Прощаясь с ним, я пообещала, что, если родится сын, назову его Досмуханом, если дочь - то именем его матери. Вы знаете, и так роды - самое главное событие в жизни любой женщины, но день рождения моей дочери, наполненный столькими событиями и переживаниями, просто перевернул мою жизнь. Я жила в своем маленьком мирке и даже не знала, что вокруг столько необыкновенных, добрых, отзывчивых и сердечных людей, готовых в трудную минуту протянуть руку помощи. На таких держится земля, и всем этим качествам я буду учить свою маленькую Камилу и ее старшую сестренку.
https://time.kz/articles/territory/2019/06/26/doroga-dlinoyu-v-zhizn
Комментарии, по рейтингу, по дате
Уважайте матерей, сестёр, и ВСЕХ женщин!!!
класс хороший кадр улыбка девушки- матери неподдельная натуральная естественная
такая простая а столько душевности, видно что груз спал с души данной ситуации( ребенок родился, она сейчас под наблюдением) и она уставшая но УЛЫБКА))
класс, ещё раз здоровье и удачи по дальнейшей жизни
Но вот только новорожденных сажать категорически не рекомендуется.
Бау берык болсын.
Расти здоровой Камила.