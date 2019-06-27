Уголовное дело возбудили в отношении двух женщин из Шымкента за распространение слухов о взрыве мощной бомбы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Июня 2019 в 11:16:30
За последние сутки это третий факт возбуждения уголовного дела по данной статье.
Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространений недостоверной информации и не подаваться панике.
Напоминаем, что официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом.
Пресс-служба МВД Республики Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Directrix от 27.06.2019 05:40:45
Блять что в голове у этих "женщин" творится? Ну как можно писать, а главное придумать такую хуйню?
Блять что в голове у этих "женщин" творится? Ну как можно писать, а главное придумать такую хуйню?
У них в голове опилки.
Дуры одним словом.
Только про этих.
Не подумайте что про всех женщин пишу .