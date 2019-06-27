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Шымкент
Уголовное дело возбудили в отношении двух женщин из Шымкента за распространение слухов о взрыве мощной бомбы
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danilov 27 Июня 2019 в 11:16:30
Департаментом полиции г.Шымкент задержаны две женщины за распространение ложных сообщений о якобы предстоящем взрыве мощной бомбы. В отношении их органами внутренних дел проводиться досудебное расследование по статье 274 УК РК.
За последние сутки это третий факт возбуждения уголовного дела по данной статье.
Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространений недостоверной информации и не подаваться панике.
Напоминаем, что официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом.

Пресс-служба МВД Республики Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 27.06.2019 в 11:40:45   # 725204
Блять что в голове у этих "женщин" творится? Ну как можно писать, а главное придумать такую хуйню?
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  Маке0912 27.06.2019 в 12:44:40   # 725211
Цитата: Directrix от 27.06.2019 05:40:45
Блять что в голове у этих "женщин" творится? Ну как можно писать, а главное придумать такую хуйню?

У них в голове опилки.
Дуры одним словом.

Только про этих.
Не подумайте что про всех женщин пишу .
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