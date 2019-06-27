На Бекжане эвакуированные из Арыси перекрыли дорогу

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danilov 27 Июня 2019 в 12:07:50
Собравшиеся говорят, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозят продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе — одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивают на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арысь, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах.
ЗЫ
Аким города уже на месте
К собравшимся вышел аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. "Мы должны вместе решать проблемы. Завтра, когда откроют Арысь, начнется работа по ремонту. Президент дал поручение, чтобы в Арыси было безопасно. В акимате работают 700 человек, все они сейчас помогают жителям Арыси. Всех накормили. Если есть какие-то недоработки, ошибки, я прошу прощения. Давайте не будем ругаться, шума нам не надо", - сказал аким. В свою очередь некоторые жители Арыси потребовали предоставить им жилье в Шымкенте. "Вы требуете дать вам дома в Шымкенте. 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? "Я вам не дам, дам жителям Арыси?" Они тоже люди, они тоже могут, как и вы, собраться и спросить у меня. Некоторые уже десять лет стоят в очереди. Арысь - это хороший город, станция. Экономика будет развиваться. Уже завтра никаких боеприпасов там не будет, увезут. Построят новые дома, новые дороги", - ответил им Абдрахимов.
12:58 Шукеев на месте
Жители Арыси заявили о слухах о радиации и попросили переселить их в другие города. "Не слушайте провокаторов! Слушайте меня. Мы должны быть вместе. В Арысе никакой радиации нет. Вам построят дома (в Арыси). Потом сами будете решать, продавать их или нет", - сказал Умирзак Шукеев.
Запись прямого эфира
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Продолжение
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 27.06.2019 в 12:21:29 # 725206
Люди напуганы. Говорят есть ещё другие склады.
Эта трагедия пятая или шестая за всё время. Но самая маштабная. Пусть власти решают. Выборы же кончились.
Любитель ММА 27.06.2019 в 12:51:06 # 725212
«Наше требование — это дом в другом месте, никто в Арысь не хочет возвращаться, — говорит один из протестующих по имени Бауыржан. — Там опасно, люди погибли. Всё равно где нам выделят, лишь бы в другом месте».
На место митинга приехал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. Он начал разговаривать с жителями Арыси внутри мечети, где расположен один из эвакуационных пунктов. Параллельно в мечети доносятся звуки молитвы.
https://news.mail.ru/society/37779390/?frommail=1
Цитата: shy_ric от 27.06.2019 06:12:59
т.е. тут давеча по 3 человека нельзя было собираться всю площадь и Арбат перекрыли и разгоняли... а тут "делайте что хотите, трогать их нельзя".. А как же несанкционированное собрание? почему всех не задержат и не восстановят порядок???
т.е. тут давеча по 3 человека нельзя было собираться всю площадь и Арбат перекрыли и разгоняли... а тут "делайте что хотите, трогать их нельзя".. А как же несанкционированное собрание? почему всех не задержат и не восстановят порядок???
Так здесь неск тыщ злыхи разъяренных, а на выборах пару сотен злых - остальные зеваки, разница колосальная.
Любитель ММА 27.06.2019 в 13:30:14 # 725215
Цитата: shy_ric от 27.06.2019 06:12:59
т.е. тут давеча по 3 человека нельзя было собираться всю площадь и Арбат перекрыли и разгоняли... а тут "делайте что хотите, трогать их нельзя".. А как же несанкционированное собрание? почему всех не задержат и не восстановят порядок???
т.е. тут давеча по 3 человека нельзя было собираться всю площадь и Арбат перекрыли и разгоняли... а тут "делайте что хотите, трогать их нельзя".. А как же несанкционированное собрание? почему всех не задержат и не восстановят порядок???
Глупо было бы их задержать. Последствия могут быть катастрофическими...
Цитата: Любитель ММА от 27.06.2019 07:30:14С точки зрения закона одни от других нечем не отличаются... то то и расстраивает не последовательные решения.. одним можно перекрывать улицы днем в час пик.. другим нельзя вечером, когда уж и машин то особо нет )))
Глупо было бы их задержать. Последствия могут быть катастрофическими...
Глупо было бы их задержать. Последствия могут быть катастрофическими...
Цитата: lokidogma от 27.06.2019 07:33:05
<censored>
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Братуха, капец ты неразумный какой то...
Цитата: lokidogma от 27.06.2019 07:33:05
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<censored>
Слабо им в лица сказать, что они стадо?
Берега надо видеть!
Вчера у этих людей были дома...размеренная жизнь...теперь, что?
Они разве в этом беспределе виновны?
***Я тебе в рожу плюю!
Денис222 27.06.2019 в 13:54:48 # 725219
Не кормите тролля. Он только этого и ждет. Сейчас изгадит всю тему саентологическим словоблудием.
Уже пишется большая простынь о травоядных)
kz lokidogma 27.06.2019 в 13:33:05 # 725216
забанен до 30.06.2019 14:07:59
забанен до 30.06.2019 14:07:59
KapitanNemo 27.06.2019 в 15:54:17 # 725226
Цитата: Сила от 27.06.2019 12:52:19
Ты о чем вообще?