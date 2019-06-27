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Шымкент
На Бекжане эвакуированные из Арыси перекрыли дорогу
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danilov 27 Июня 2019 в 12:07:50
Люди перекрыли движение на автодороге рядом с рынком "Бекжан" и мечетью «Акмешит» в Шымкенте. В этой мечети размещена часть эвакуированных из Арыси – города, где из-за пожара на военном складе 24 июня взрывались боеприпасы. Люди требуют встречи с акимом региона.



Собравшиеся говорят, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозят продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе — одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивают на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арысь, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах.







ЗЫ
Аким города уже на месте



К собравшимся вышел аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. "Мы должны вместе решать проблемы. Завтра, когда откроют Арысь, начнется работа по ремонту. Президент дал поручение, чтобы в Арыси было безопасно. В акимате работают 700 человек, все они сейчас помогают жителям Арыси. Всех накормили. Если есть какие-то недоработки, ошибки, я прошу прощения. Давайте не будем ругаться, шума нам не надо", - сказал аким. В свою очередь некоторые жители Арыси потребовали предоставить им жилье в Шымкенте. "Вы требуете дать вам дома в Шымкенте. 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? "Я вам не дам, дам жителям Арыси?" Они тоже люди, они тоже могут, как и вы, собраться и спросить у меня. Некоторые уже десять лет стоят в очереди. Арысь - это хороший город, станция. Экономика будет развиваться. Уже завтра никаких боеприпасов там не будет, увезут. Построят новые дома, новые дороги", - ответил им Абдрахимов.

12:58 Шукеев на месте





Жители Арыси заявили о слухах о радиации и попросили переселить их в другие города. "Не слушайте провокаторов! Слушайте меня. Мы должны быть вместе. В Арысе никакой радиации нет. Вам построят дома (в Арыси). Потом сами будете решать, продавать их или нет", - сказал Умирзак Шукеев.

Запись прямого эфира



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Продолжение

Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 27.06.2019 в 12:12:59   # 725205
т.е. тут давеча по 3 человека нельзя было собираться всю площадь и Арбат перекрыли и разгоняли... а тут "делайте что хотите, трогать их нельзя".. А как же несанкционированное собрание? почему всех не задержат и не восстановят порядок???
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  Все мы гости 27.06.2019 в 12:21:29   # 725206
Кто же их надоумил на такие действия? Тут проявляется организованность и четкие цели.
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  Денис222 27.06.2019 в 12:22:07   # 725207
Что-то назревает...
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  Маке0912 27.06.2019 в 12:27:33   # 725208
Здесь другой случай.
Люди напуганы. Говорят есть ещё другие склады.
Эта трагедия пятая или шестая за всё время. Но самая маштабная. Пусть власти решают. Выборы же кончились.
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  GoodZone 27.06.2019 в 12:32:37   # 725209
А что хотят то? Вроде аким отчитался уже, всех всем обеспечили, все довольны и счастливы... Да и вроде эти вопросы вне зоны ответственности Габидулы - Арысь к Туркестанской области приписана, а мы супер-пупер-МЕГАПОЛИС... Знаю, что волонтеры и просто небезразличные люди туда много чего завозили, начиная от еды-воды и заканчивая одеждой и обувью, на счет гос.органов сказать не могу...
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  Любитель ММА 27.06.2019 в 12:51:06   # 725212
Жители Арыси говорят, что не хотят возвращаться в город и просят выделить им участки в других населённых пунктах.
«Наше требование — это дом в другом месте, никто в Арысь не хочет возвращаться, — говорит один из протестующих по имени Бауыржан. — Там опасно, люди погибли. Всё равно где нам выделят, лишь бы в другом месте».
На место митинга приехал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. Он начал разговаривать с жителями Арыси внутри мечети, где расположен один из эвакуационных пунктов. Параллельно в мечети доносятся звуки молитвы.
https://news.mail.ru/society/37779390/?frommail=1
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  lokidogma 27.06.2019 в 13:30:09   # 725214
забанен до 30.06.2019 14:07:59
Цитата: shy_ric от 27.06.2019 06:12:59
т.е. тут давеча по 3 человека нельзя было собираться всю площадь и Арбат перекрыли и разгоняли... а тут "делайте что хотите, трогать их нельзя".. А как же несанкционированное собрание? почему всех не задержат и не восстановят порядок???

Так здесь неск тыщ злыхи разъяренных, а на выборах пару сотен злых - остальные зеваки, разница колосальная.
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  Любитель ММА 27.06.2019 в 13:30:14   # 725215
Цитата: shy_ric от 27.06.2019 06:12:59
т.е. тут давеча по 3 человека нельзя было собираться всю площадь и Арбат перекрыли и разгоняли... а тут "делайте что хотите, трогать их нельзя".. А как же несанкционированное собрание? почему всех не задержат и не восстановят порядок???

Глупо было бы их задержать. Последствия могут быть катастрофическими...
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  lokidogma 27.06.2019 в 13:33:05   # 725216
забанен до 30.06.2019 14:07:59
<censored>
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  shy_ric 27.06.2019 в 13:39:52   # 725217
Цитата: Любитель ММА от 27.06.2019 07:30:14

Глупо было бы их задержать. Последствия могут быть катастрофическими...
С точки зрения закона одни от других нечем не отличаются... то то и расстраивает не последовательные решения.. одним можно перекрывать улицы днем в час пик.. другим нельзя вечером, когда уж и машин то особо нет )))
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  Гопник 27.06.2019 в 13:44:52   # 725218
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  Денис222 27.06.2019 в 13:54:48   # 725219
Цитата: lokidogma от 27.06.2019 07:33:05
Цитата: Денис222 от 27.06.2019 06:22:07
Что-то назревает...

<censored>

Слабо им в лица сказать, что они стадо?
Берега надо видеть!
Вчера у этих людей были дома...размеренная жизнь...теперь, что?
Они разве в этом беспределе виновны?
***Я тебе в рожу плюю!
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  Alice004 27.06.2019 в 14:07:16   # 725220
Гопник 27.06.2019 в 13:44:52 # 725218
Денис222 27.06.2019 в 13:54:48 # 725219

Не кормите тролля. Он только этого и ждет. Сейчас изгадит всю тему саентологическим словоблудием.
Уже пишется большая простынь о травоядных)
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  Денис222 27.06.2019 в 14:19:12   # 725221
Админ, пожалуйста удали все комменты и закрой их вообще, от греха подальше
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  Temka 27.06.2019 в 15:21:21   # 725222
а чего он такого написал интерестно?)))я ничего не хочу сказать прост интерестно и забанен и комент удален.. Quote:
kz lokidogma 27.06.2019 в 13:33:05 # 725216
забанен до 30.06.2019 14:07:59
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  Dragon 27.06.2019 в 15:28:34   # 725223
Интересно, а как там в "бункере" обстановка?!
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  shy_ric 27.06.2019 в 15:43:10   # 725224
толпа молодчиков добралась до центра города, а правоохранительных органов все нет и нет.... а как же спокойствие граждан и "мы не позволим нарушать закон"
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  KapitanNemo 27.06.2019 в 15:54:17   # 725226
Милиционеры все на ногах. В районе Шахана наверно сотня прошла.
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  Pole13 27.06.2019 в 16:52:53   # 725227
Как говорится "верблюда требуйте, барана точно дадут"
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  koshkoed 27.06.2019 в 18:39:05   # 725230
Вот тебе и свобода слова. Человек выразил свои мысли, а его уже распять хотят.
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  Сила 27.06.2019 в 18:52:19   # 725231
Цитата: Денис222 от 27.06.2019 06:22:07
Что-то назревает...
Не паникуй мысли как мужик, ничего не бойся и не думай о плохом, страх притягивает всякое дерьмо, а оно тебе нужно?
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  Денис222 27.06.2019 в 19:13:33   # 725233
Цитата: Сила от 27.06.2019 12:52:19
Цитата: Денис222 от 27.06.2019 06:22:07
Что-то назревает...
Не паникуй мысли как мужик, ничего не бойся и не думай о плохом, страх притягивает всякое дерьмо, а оно тебе нужно?

Ты о чем вообще?
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