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Шымкент
Установлены провокаторы стихийных митингов в Шымкенте
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danilov 28 Июня 2019 в 17:24:48
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по дате
DuMoH
28.06.2019 в 17:49:43
# 725358
Нам бы еще рассказали о результатах...
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Versus
28.06.2019 в 18:09:22
# 725365
Девчонку ту точно надо привлечь. На всех кидалась ебнушка
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Zoggyla
28.06.2019 в 19:04:22
# 725370
Провокаторов выселить в Арысь.
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