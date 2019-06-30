Шукеев пообещал прожить в Арыси месяц

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danilov 30 Июня 2019 в 11:13:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsAppQuote:
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Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/besporyadki-na-tengize-nachalis-iz-za-foto-v-WhatsApp-372613/
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...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/besporyadki-na-tengize-nachalis-iz-za-foto-v-WhatsApp-372613/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Беспорядки на Тенгизе: Пострадали 30 человек
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Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/besporyadki-na-tengize-postradali-30-chelovek-372623/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/besporyadki-na-tengize-postradali-30-chelovek-372623/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Что дало повод для взбешенных долбоёбов не только толпой избить виновника "торжества", но и стекла в проезжающих автобусах бить...
При этом не удивлюсь, если курс тенге еще опустится...
Quote:
Беспорядки на Тенгизе: ливиец извинился перед казахстанцами за фото - видео
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Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/incidents/20190629/10764045/besporyadki-tengiz-izvinenie.html
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Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/incidents/20190629/10764045/besporyadki-tengiz-izvinenie.html
Что происходит на месторождении Тенгиз? https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-tengiz-workers-strike/30027310.htmlВидимо, в заботе о достатке семей девушек.
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По последним данным, вместе с замакима на встречу с рабочими пришел и прокурор области Халидулла Тулешов. Им были переданы 15 требований рабочих. Сотрудники ССЕР, в частности, потребовали, чтобы девушки-казашки перестали обслуживать зону столовой вахтового поселка, где питается иностранный персонал. Они также требовали изменить условия труда, в частности перестать штрафовать и увольнять опоздавших, взымать плату за подготовительные курсы для специалистов и другие. Прокурор Дауешов и замакима Серик Шапкенов, в свою очередь, поообещали, что требования "изучат". Шапкенов добавил, что "преследовать никого не будут".
...
По последним данным, вместе с замакима на встречу с рабочими пришел и прокурор области Халидулла Тулешов. Им были переданы 15 требований рабочих. Сотрудники ССЕР, в частности, потребовали, чтобы девушки-казашки перестали обслуживать зону столовой вахтового поселка, где питается иностранный персонал. Они также требовали изменить условия труда, в частности перестать штрафовать и увольнять опоздавших, взымать плату за подготовительные курсы для специалистов и другие. Прокурор Дауешов и замакима Серик Шапкенов, в свою очередь, поообещали, что требования "изучат". Шапкенов добавил, что "преследовать никого не будут".
Требование к отмене штрафов и увольнений за (последние скорее всего систематические) опоздания вообще порадовало...
НО! Не случись тот бунт, представь, какое мнение сложилось бы у иностранных рабочих насчет титульной нации. Они бы решили, что казахи все проглотят и начали бы выделывать что-то похлеще.
Я к чертям посылаю ту девушку, но не упрекаю бунтарей.
Цитата: Templar от 30.06.2019 08:48:20
Иностранцы услугами местных проституток не пользуются?
Наших девушек на своих курортах не обхаживают?
Выходит, что бунтарей смущает лишь "выставленное на общее обозрение грязное белье"? Причем бунтом они эту историю еще больше раздули, а могли по тихому решить.
Кстати, какую роль в недовольстве сыграли обкиданные камнями автобусы?
Так что имею гораздо больше оснований считать, что после этого иностранцы будут считать наших рабочих неадекватами. Так же как после знаменитого инцидента с турками. Кстати, с одного из киргизских месторождений канадские инвесторы по причине неадекватных требований протестующих ушли.
Что взорвало ситуацию на Тенгизе? https://azh.kz/ru/news/view/60175
29 июня
В сети появился документ, очень похожий на подлинный, правда без реквизитов и подписи, т.е. непонятно, кто его написал, из недр какого органа правопорядка он появился и т.д. Многие сомневаются в его подлинности, источники, близкие к местной власти, считают его фейком.
Но мы решили опубликовать его с единственной целью: чтобы официальные органы подтвердили или опровергли изложенную в нем последовательность событий 28-29 июня с.г. на Тенгизе. От этого зависит оценка событий. Цитируем:
...
Если подумать, то неважно, откуда взялся этот документ, фейк ли это или неутвержденный набросок докладной записки. Повторим, важна последовательность событий, изложенных выше. Из них можно составить более сложную картину, чем из хаоса картинок, комментов в соцсетях.
Первое: Эли Дауд был уволен за день до беспорядков, причем после вмешательства прокуратуры, которая отреагировала на просьбу гражданина Казахстана разобраться с фактом публикации оскорбительной, на его взгляд, фотографии. Эли Дауд извинился в тот же день, т.е. за сутки до начала беспорядков.
Второй, ключевой, момент: на следующий день, утром 29 июня "представители компании ТОО ССЕР из числа работников арабского происхождения допустили в адрес казахстанских работников высказывания об ужесточении контроля за трудовой дисциплиной в связи с увольнением Эли Дауда, что вызвало возмущение казахстанского персонала". В переводе на простой язык, менеджеры ССЕР дали понять рабочим: "вы добились увольнения нашего менеджера, теперь поблажек не ждите". Вероятно, именно это взорвало ситуацию, а не просто публикация пресловутого фото.
Третье: казахстанские работники пошли к офису компании "для прояснения ситуации". Эта попытка прояснения вылилась в разгром офиса и избиение экспатов. Почему так произошло и кто виновен, должно выяснить следствие.
Копирование, перепечатка и любое другое использование материалов сайта допускается только при наличии гиперссылки на azh.kz. Запрещено публиковать в пабликах ВК, Instagram.
29 июня
В сети появился документ, очень похожий на подлинный, правда без реквизитов и подписи, т.е. непонятно, кто его написал, из недр какого органа правопорядка он появился и т.д. Многие сомневаются в его подлинности, источники, близкие к местной власти, считают его фейком.
Но мы решили опубликовать его с единственной целью: чтобы официальные органы подтвердили или опровергли изложенную в нем последовательность событий 28-29 июня с.г. на Тенгизе. От этого зависит оценка событий. Цитируем:
...
Если подумать, то неважно, откуда взялся этот документ, фейк ли это или неутвержденный набросок докладной записки. Повторим, важна последовательность событий, изложенных выше. Из них можно составить более сложную картину, чем из хаоса картинок, комментов в соцсетях.
Первое: Эли Дауд был уволен за день до беспорядков, причем после вмешательства прокуратуры, которая отреагировала на просьбу гражданина Казахстана разобраться с фактом публикации оскорбительной, на его взгляд, фотографии. Эли Дауд извинился в тот же день, т.е. за сутки до начала беспорядков.
Второй, ключевой, момент: на следующий день, утром 29 июня "представители компании ТОО ССЕР из числа работников арабского происхождения допустили в адрес казахстанских работников высказывания об ужесточении контроля за трудовой дисциплиной в связи с увольнением Эли Дауда, что вызвало возмущение казахстанского персонала". В переводе на простой язык, менеджеры ССЕР дали понять рабочим: "вы добились увольнения нашего менеджера, теперь поблажек не ждите". Вероятно, именно это взорвало ситуацию, а не просто публикация пресловутого фото.
Третье: казахстанские работники пошли к офису компании "для прояснения ситуации". Эта попытка прояснения вылилась в разгром офиса и избиение экспатов. Почему так произошло и кто виновен, должно выяснить следствие.
Копирование, перепечатка и любое другое использование материалов сайта допускается только при наличии гиперссылки на azh.kz. Запрещено публиковать в пабликах ВК, Instagram.
До увольнения менеджера рабочим поблажки делали? Или все же кто-то из рабочих "перевод" додумал?
Чем другие экспаты провинились?
2019-01-05
Казахский Дон Жуан за год обольстил 40 девушек в Турции (фото) https://www.nur.kz/1771491-kazahskij-don-zuan-za-god-obolstil-40-devusek-v-turcii-foto.html
Молодой студент из Актобе Бекзат Жанзаков гордится своими любовными похождениями в Турции. По его словам, за последний год он побывал в интимной близости с более чем сорока девушками, передает NUR.KZ.
...
Казахский Дон Жуан за год обольстил 40 девушек в Турции (фото) https://www.nur.kz/1771491-kazahskij-don-zuan-za-god-obolstil-40-devusek-v-turcii-foto.html
Молодой студент из Актобе Бекзат Жанзаков гордится своими любовными похождениями в Турции. По его словам, за последний год он побывал в интимной близости с более чем сорока девушками, передает NUR.KZ.
...
На "Курсив" ссылка не прошла...
Хотя материал на "НУР"е комментариями компенсируется.
Если нет реакции на его выложенные в сеть фотографии похождений, то уважают ли себя турки?
Или все же самоуважение должно в чем-то другом выражаться?
MишаМашкевич 30.06.2019 в 20:19:04 # 725484
С одной стороны,чужая жизнь, чужая история. Хай сами разбираются. Но,если все перешло в такую разборку,то это уже треш. И самая лучшая позиция промолчать,так как никто не застрахован от дураков/дур в жизни
По заценке я грешным делом решил, что ты себя в упомянутых проститутках обнаружила.
А при чем здесь Ливия? Другим иностранцам чпокать шлюх и проституток можно? Или в Ливии проституток нет? Если есть, то иностранцам не продаются?
С другой стороны: хвастать сексуальными похождениями с иностранками озабоченным "патриотам" ничего не мешает?
Кстати, ливийского дурака и так по запросу уволили. Остался вопрос, чего еще бунтарям не хватало...
Плюс думаю что и с Арысью и с нефтяниками кто то тестирует возможности раскачки, поводы, последствия, на сколько жестко будет действовать полиция, как быстро, чем будет вооружена и в каком количестве.