Покусанная собакой девочка заразилась бешенством в Шымкенте

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danilov 01 Июля 2019 в 17:31:54
Собака, больная бешенством, покусала 6-летнюю девочку. Произошло все 12 июня, а на следующий день отец ребенка обнаружил собаку мертвой. Он сразу отвез ее на исследование к ветеринарам. Там-то и выяснилось, что животное было заражено. Сообщается, что в массиве Тогус объявлен карантин по линии ветеринарии.
"Ребенок получает последний курс рабиологической вакцины. В жилом массиве ветеринары провели подворовый обход. Было отстреляно 25 бродячих животных. Под наблюдение взяты все животные, которые находятся на цепи. Кроме того, и собака, которая живет в доме пострадавших. Известно, что она контактировала с больным животным, и сейчас за ее состоянием следят ветврачи", - рассказал руководитель Департамента охраны общественного здоровья по городу Шымкенту Абдиманап Тулебаев.
Карантин в Тогусе продлится еще две недели. Санэпидемиологам и ветврачам пришлось провести обеззараживание территории в доме пострадавших, где успело побывать больное животное, а это почти 350 метров.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pokusannaya-sobakoy-devochka-zarazilas-beshenstvom-372723/
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Произошло все 12 июня, а на следующий день отец ребенка обнаружил собаку мертвой.Страшно подумать что бы произошло, если бы собака сдохла где-нибудь в степи и отец девочки не обнаружил бы труп.