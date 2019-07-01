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Шымкент
Покусанная собакой девочка заразилась бешенством в Шымкенте
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danilov 01 Июля 2019 в 17:31:54
Покусанная собакой девочка заразилась бешенством в Шымкенте. Случай бешенства зафиксирован в жилом массиве Тогус, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент охраны общественного здоровья города.

Собака, больная бешенством, покусала 6-летнюю девочку. Произошло все 12 июня, а на следующий день отец ребенка обнаружил собаку мертвой. Он сразу отвез ее на исследование к ветеринарам. Там-то и выяснилось, что животное было заражено. Сообщается, что в массиве Тогус объявлен карантин по линии ветеринарии.

"Ребенок получает последний курс рабиологической вакцины. В жилом массиве ветеринары провели подворовый обход. Было отстреляно 25 бродячих животных. Под наблюдение взяты все животные, которые находятся на цепи. Кроме того, и собака, которая живет в доме пострадавших. Известно, что она контактировала с больным животным, и сейчас за ее состоянием следят ветврачи", - рассказал руководитель Департамента охраны общественного здоровья по городу Шымкенту Абдиманап Тулебаев.

Карантин в Тогусе продлится еще две недели. Санэпидемиологам и ветврачам пришлось провести обеззараживание территории в доме пострадавших, где успело побывать больное животное, а это почти 350 метров.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pokusannaya-sobakoy-devochka-zarazilas-beshenstvom-372723/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 01.07.2019 в 18:01:48   # 725558
у нас сначала должно что либо случиться что бы власти обратили на это внимание...
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  старик 01.07.2019 в 18:43:22   # 725563
Quote:
Произошло все 12 июня, а на следующий день отец ребенка обнаружил собаку мертвой.
Страшно подумать что бы произошло, если бы собака сдохла где-нибудь в степи и отец девочки не обнаружил бы труп.
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  shy_ric 01.07.2019 в 19:10:29   # 725567
писали в акимат 0 реакции.. в центре города Иляева-Казыбек би. каждое утро 2 стаи бродячих собак бегает....
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