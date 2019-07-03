Полицейские Туркестанской области задержали преподавателя с девятью килограммами марихуаны,
danilov 03 Июля 2019 в 10:37:12
"В дежурную часть Байдибекского РОП поступило сообщение о том, что один из местных жителей хранит у себя дома наркотики. Специальная оперативно-следственная группа, созданная из числа сотрудников Управления по борьбе с наркобизнесом ДП Туркестанской области и Байдибекского РОП, провела комплекс необходимых мероприятий.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, местного жителя, работающего преподавателем истории в одной из районных школ. В ходе обыска в доме задержанного оперативники обнаружили в сарае и изъяли девять пакетов с содержимым - наркотическим веществом растительного происхождения. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество является высушенной марихуаной, общим весом более девяти килограммов", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что факт зарегистрировали в ЕРДР Байдибекского РОП по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта". Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.
Полицейские выясняют, с какой целью подозреваемый хранил у себя наркотики в особо крупном размере.