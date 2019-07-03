Полицейские Туркестанской области задержали преподавателя с девятью килограммами марихуаны,

— Маша, какие знаешь растения?

— Мак.

— Мак — это да! Пять. Катя, а ты?

— Конопля.

— Конопля — это да! Пять. Вовочка?

— Огурец.

— Hет, огурец — это два. Как фамилия?

— Косяков.

— Косяков — это да! Пять, а пять косяков — это коробок!