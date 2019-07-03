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Шымкент
Полицейские Туркестанской области задержали преподавателя с девятью килограммами марихуаны,
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danilov 03 Июля 2019 в 10:37:12
"В дежурную часть Байдибекского РОП поступило сообщение о том, что один из местных жителей хранит у себя дома наркотики. Специальная оперативно-следственная группа, созданная из числа сотрудников Управления по борьбе с наркобизнесом ДП Туркестанской области и Байдибекского РОП, провела комплекс необходимых мероприятий.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, местного жителя, работающего преподавателем истории в одной из районных школ. В ходе обыска в доме задержанного оперативники обнаружили в сарае и изъяли девять пакетов с содержимым - наркотическим веществом растительного происхождения. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество является высушенной марихуаной, общим весом более девяти килограммов", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что факт зарегистрировали в ЕРДР Байдибекского РОП по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта". Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Полицейские выясняют, с какой целью подозреваемый хранил у себя наркотики в особо крупном размере.
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  Ара горный 03.07.2019 в 10:39:44   # 725695
Quote:
— Маша, какие знаешь растения?
— Мак.
— Мак — это да! Пять. Катя, а ты?
— Конопля.
— Конопля — это да! Пять. Вовочка?
— Огурец.
— Hет, огурец — это два. Как фамилия?
— Косяков.
— Косяков — это да! Пять, а пять косяков — это коробок!

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  Софруджу 03.07.2019 в 10:56:41   # 725700
Преподаватель может быть в ЮКГУ, ну, или хотя бы в
колледже. В школе бывает учитель. Мелочь, конечно, нюанс. Но лишний раз подчёркивает непрофессионализм журналистов и плохое владение русским языком
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  Dee 03.07.2019 в 12:04:23   # 725710
Цитата: Софруджу от 03.07.2019 04:56:41
Преподаватель может быть в ЮКГУ, ну, или хотя бы в
колледже. В школе бывает учитель. Мелочь, конечно, нюанс. Но лишний раз подчёркивает непрофессионализм журналистов и плохое владение русским языком

ну тогда уже педагог))) нет ведь учительских университетов
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