 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте подорожали продукты питания
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Июля 2019 в 11:05:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 04.07.2019 в 11:26:58   # 725789
Ебаные посредники
поощрить (1) | покарать
  гримм 04.07.2019 в 11:46:57   # 725791
кто говорил что будет сдерживать цены! на словах всё происходит
поощрить | покарать
  портфил 04.07.2019 в 11:56:48   # 725792
Цитата: Все мы гости от 04.07.2019 05:26:58
Ебаные посредники


и не только посредники,
сейчас бы в основном и главное цены на бензин удержать на том уровне который имеем

а то наши города на границах с России сейчас подвергаются нашествию российских машин, которые заливают наш бензин

с лета Путин и его правительство дали понять что они уже не смогут сдерживать олигархов и те ПОДНИМАЮТ ЦЕНЫ НА бензин

а разница ПИСЕЦ огромная
у нас 92 стоит 24-26 рублей на их деньги, у них в России бензин стал зашкаливать за 40 рублей и БОЛЕЕ

такае же фигня и по другой марке бензина,
вот и расчветает теневая контробанда бензина в Россию и так же массовый поток машин из России для заправки у нас

ну а теперь зная наших ченуш ВОПРОС как долго наши смогут ДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ чтоб они не доросли до уровня российских ??????
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь