В Шымкенте подорожали продукты питания

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danilov 04 Июля 2019 в 11:05:36
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Все мы гости 04.07.2019 в 11:26:58 # 725789
Цитата: Все мы гости от 04.07.2019 05:26:58
Ебаные посредники
Ебаные посредники
и не только посредники,
сейчас бы в основном и главное цены на бензин удержать на том уровне который имеем
а то наши города на границах с России сейчас подвергаются нашествию российских машин, которые заливают наш бензин
с лета Путин и его правительство дали понять что они уже не смогут сдерживать олигархов и те ПОДНИМАЮТ ЦЕНЫ НА бензин
а разница ПИСЕЦ огромная
у нас 92 стоит 24-26 рублей на их деньги, у них в России бензин стал зашкаливать за 40 рублей и БОЛЕЕ
такае же фигня и по другой марке бензина,
вот и расчветает теневая контробанда бензина в Россию и так же массовый поток машин из России для заправки у нас
ну а теперь зная наших ченуш ВОПРОС как долго наши смогут ДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ чтоб они не доросли до уровня российских ??????