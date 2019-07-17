Как уроженка Шымкента построила карьеру в компании Boeing

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 17 Июля 2019 в 16:40:46
Во время дальнейшей учёбы в Portland State University в США была ассистентом вице-президента по набору студентов и ассистентом преподавателя. Сегодня она руководит одной из важнейших команд в структуре Boeing, крупнейшей аэрокосмической компании мира, и участвует в её программе развития лидерства. В будущем же планирует освоить профессию юриста, написать книгу и создать организацию для поддержки лидеров из стран Центральной Азии. Хотя похожим резюме могут похвастаться далеко не все, Жанара не считает свой путь «историей Золушки» и уверяет, что добиться таких результатов под силу каждому.
В ногу со временем
- Я с детства мечтала стать юристом. Благодаря возможностям, которые предоставила моя школа, я, будучи совсем юной, три месяца работала на реальных судебных процессах по криминальным и гражданским делам, – рассказывает Жанара Оспанова о своём первом карьерном опыте. – Но, когда я поступала на бакалавриат, на юридическую специальность не было выделено грантов. Поэтому я пошла на другой факультет, где смогла обучаться бесплатно на несколько выигранных мною стипендий.
Так в 2012 Жанара получила диплом о высшем образовании в сфере финансов и логистики. После окончания университета Жанара устроилась в отдел стратегических поставок Boeing, где она вела контракты по доставке продукции для самолетов с такими компаниями, как FedEx и UPS.
- Я очень люблю самолёты, знаю практически всё об их конфигурации и том, как они работают. Когда я была ещё девочкой, то рисовала самолеты на каждой последней странице домашних книг, – улыбается Жанара.
В течение следующих лет в структуре Boeing девушка также работала программным менеджером, но в начале 2016 возглавила IT-команду направления Globalsourcing, в обязанности которой входит поиск лучших предложений цифрового рынка, будь то software- и hardware-продукты или аналитические и облачные платформы.
- Мы сотрудничаем как с членами нашей собственной компании, так и с внешними партнёрами. Руководя командой, я отвечаю за то, чтобы наша компания эффективно распределяла свои финансы и при этом обладала самыми хорошими цифровыми ресурсами, – поясняет собеседница.
Под её руководством находятся 12 человек. Всего поиском различных ресурсов в рамках Boeing занимаются порядка 200 тыс. сотрудников. Один из примеров труда команды Жанары – оснащение различными деталями панели контроля хода полёта. То есть почти все, что блестит и светится перед пилотами в кабине, – их рук дело.
Переквалифицировалась в IT-сферу девушка по собственной инициативе, объясняя это желанием идти в ногу со временем.
- Сиэтл, где я работаю, сегодня становится новой Кремниевой долиной. Сюда переезжают много компаний и талантов в надежде сэкономить на аренде офисов и жилья, ведь в Сан-Франциско средней зарплаты разработчика сейчас хватит разве что на однокомнатные апартаменты. Поэтому я хотела понять, как работает IT, и стать экспертом в этой области, – говорит она.
Немаловажную роль в становлении Сиэтла как цифровой столицы, по словам Жанары, играет присутствие в городе с недавнего времени такого гиганта, как Amazon. Компания, шутливо именуемая коллегами по цеху «разрастающимся пауком», создает множество новых вакансий, ради которых специалисты готовы даже сменить прописку. Это, однако, сказывается на других фирмах города – им из-за внезапной конкуренции приходится отстаивать свои кадры, а иногда даже переселять их.
- В одно только строительство The Spheres (открытый в прошлом году кампус Amazon в центре Сиэтла. – F) Amazon инвестировала $4 млрд, – рассказывает Жанара о масштабах компании и добавляет: – Ввиду высокой конкуренции и наше руководство сейчас в первую очередь думает о том, как правильно вкладываться в IT. Мы консолидируем контракты, сокращаем затраты, но в то же время стремимся к инновациям. Мы ищем партнеров, которые смогут предложить не только качественный продукт, но и долголетнее партнёрство, например на пять лет.
Лидер в каждом
Жанара также является членом Boeing Women Leadership Association (ассоциация женщин-лидеров Boeing) – организации, постепенно переросшей из волонтёрской инициативы в полноценную бизнес-группу в рамках компании. Она направлена на всестороннее развитие кадров. В 2015–2017 Жанара была сопредседателем по профессиональному развитию, а на протяжении следующего года – вице-президентом организации. Попасть на эти позиции можно, только пройдя отбор через голосование остальных членов.
- В год, когда я была вице-президентом, мы провели около 30 специальных проектов. Среди них – ланчи для членов организации с топ-менеджерами нашей компании, воркшопы для американских сотрудников по коммуникациям с иностранными офисами Boeing, информационные встречи с HR, участие в качестве жюри на математических олимпиадах в школах, – перечисляет Жанара
Результатом стали не только многочисленные положительные отзывы женщин-профессионалов Boeing (на каждое мероприятие, к примеру, собиралось порядка 50 человек, а всего через проекты прошли тысячи сотрудников), но и признание высшего руководства корпорации. На ежегодном саммите Жанара и её коллеги получили награду «Чемпион разнообразия и инклюзивности».
- На самом деле, хотя в названии организации звучит слово «женщина», к нашим проектам мог присоединиться кто угодно. Это ведь очень важно, чтобы в диалог о возможностях в корпоративном мире для женщин были вовлечены и мужчины. Выигранная награда показала, что у женщин в Boeing есть возможности стать лидером на одном уровне с коллегами-мужчинами, – с гордостью отмечает собеседница.
Жанара верит, что каждый из нас может быть лидером.
- Всегда говорю команде, что мы все являемся СЕО своих карьер. Другой вопрос - какой у тебя стиль лидерства. Мне нравится открыто высказывать свое мнение. Но у кого-то может быть другой подход, – рассказывает собеседница Forbes Woman.
При этом Жанара признаётся, что такой, как сегодня, она была не всегда и измениться ей помог переезд в США.
- В первую очередь я научилась преодолевать страхи. Специально ставила себя в некомфортные ситуации, чтобы позднее проанализировать свое поведение и понять, над чем стоит работать, а что получается правильно. Сегодня я уже не боюсь задать глупый вопрос во время встречи, хотя раньше всё пыталась понять самостоятельно и не хотела выглядеть нелепо. Западная культура, напротив, поощряет тех, кто не боится высказывать своё мнение, каким бы оно ни было, – говорит она.
Ещё одним важным «американским уроком» для девушки стала сила отношений и нетворка. В начале своей карьеры она выбрала себе наставников из числа старших коллег, которые казались ей успешными во всех сферах жизни, и приглашала их на встречу за кофе.
- Через это общение я росла как профессионал. Конечно, большую роль в том, чего я добилась, играют мои личные качества, но без полезных связей и отношений я не была бы на этом месте. Так что в планах на этот год – ещё больше увеличить свой нетворк и стать первоклассным коммуникатором, – заявляет Жанара.
Вкладывая в других
Своей глобальной задачей сегодня девушка считает оказание помощи начинающим молодым профессионалам. Так, Жанара в будущем планирует основать международное консалтинговое агентство по поддержке женщин из стран Центральной Азии, направленное на улучшение их лидерских качеств.
- Я – казашка, и мне не безразличен свой народ. В США очень много ресурсов, проектов и информации, которыми можно поделиться. У меня есть много знакомых, в том числе профессиональных консультантов и тренеров, которые могут помочь нашим женщинам преодолеть определённые барьеры и начать реализовывать свои планы, – говорит Жанара. – На примере Boeing Women Leadership я поняла, что легче расти, когда за твоей спиной стоит целая система.
Кроме того, Жанара охотно делится своим опытом и экспертизой со школьниками и студентами, выступая на конференциях и семинарах. Недавно была главным спикером в Washington University, одном из старейших высших учебных заведений в США, где говорила о том, какие навыки и качества будут важны для работников в ближайшее десятилетие.
- В этом университете я помогаю ребятам с профориентацией. Но во время своей последней презентации старалась подчеркнуть, что самыми важными навыками в будущем станут не технические знания. Поскольку современное поколение, вероятно, будет часто менять своё местоположение, работу, важно уделять внимание развитию эмоционального интеллекта, – объясняет Жанара. – Эти навыки, которые позволяют находить инновационные идеи, помогут вашей компании оставаться конкурентной. Сейчас в США никто не говорит о том, чтобы просто удержаться на плаву, все хотят быть номером один. Наша компания, например, конкурирует с совсем молодой SpaceX в том, чтобы выйти на Луну. Кто бы мог подумать раньше, что столетний бизнес будет соперничать с тем, которому нет и 20 лет.
Что касается собственного развития, то Жанара планирует написать книгу (из разряда деловых мотивационных), для которой уже готовы несколько фрагментов, и по-прежнему стремится стать юристом. Для этого она каждый день работает над своими письменными навыками (в США профессия юриста подразумевает написание огромного числа документов), а также в партнёрстве с юристами Boeing возглавляет проекты по совершенствованию языка контрактов компании.
- Некоторые знакомые говорят мне, что человек, не рождённый в США, не может стать здесь практикующим юристом, с чем я в корне не согласна. Я верю, что это возможно. К тому же я хочу заниматься вопросами миграции и работать с клиентами из разных стран, – уверяет Жанара.
Глядя на послужной список нашей героини (куда входит ещё и инженерная магистратура Washington University в 2015–2017), невольно задаёшься вопросом – откуда же столько энергии? Жанара, улыбаясь, говорит, что об этом её спрашивают чуть ли не каждый день.
- Год назад я в течение двух лет была капитаном городской женской команды по волейболу. Ещё играла в любительской лиге по теннису. Считаю, что время на всё появляется тогда, когда ты имеешь большое желание становиться лучше и понимаешь, что каждый новый опыт пополняет копилку твоих знаний. А энергию надо поддерживать, как огонь, – отвечает она.
https://forbes.kz/woman/otkryityie_vozmojnosti_1563275855/
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 17.07.2019 в 18:32:26 # 726854
Цитата: КЕДЫ от 17.07.2019 13:17:57маньяк.
ябв
ябв