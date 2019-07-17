Шымкент должен стать новым инвестиционным магнитом страны

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едридмадрид 17 Июля 2019 в 16:51:21
На развитие Шымкента потребуется 1,3 триллиона тенге
Более года назад, 19 июня 2018 года, был подписан Указ о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения. Шымкент всегда занимал особое место во внутренней и внешней политике страны. На заседании правительства 9 июля 2019 года премьер-министр Аскар Мамин поручил сделать Шымкент магнитом для инвесторов.
«В целях дальнейшего развития города необходимо дальнейшее наращивание инвестиционного и экспортного потенциала. Город должен стать региональным хабом, магнитом для инвесторов. Для развития сельхозпереработки и проектов экономики простых вещей, помимо двух существующих индустриальных зон, необходимо обеспечить строительство новых трёх индустриальных зон», — сказал Мамин.*
Впрочем, пока, за первый квартал текущего года, валовой приток прямых иностранных инвестиций в Шымкент составил 368,6 тыс. долл. США, против 15 млн долл. США за аналогичный период прошлого года. В целом за 2018 года сумма составила 139,6 млн долл., против 294,2 млн долл. США в 2017 году.
* kursiv.kz
По поступлениям инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года Шымкент вошёл в ТОП-5 регионов. Так, за январь–декабрь 2018 года сумма капвложений составила 582,1 млрд тг. Превзошли южный мегаполис по этому показателю только Атырауская область (3,7 трлн тг), Нур-Султан (1,1 трлн тг) и Алматы (731,6 млрд тг).
По итогам пяти месяцев текущего года сумма инвестиций в городе Шымкент составила 61,4 млрд тг.
Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов на заседании правительства представил комплексный план развития и застройки города до 2023 года. На его реализацию потребуется 1,3 трлн тг. «План состоит из 10 направлений и 89 проектов. От общих расходов на реализацию комплексного плана 1,3 трлн тг. 836 млрд тенге или 65% будет направлено за счёт средств частных инвесторов. Из республиканского бюджета будет выделено 299 млрд тенге, местного бюджета 81 млрд тенге и 68 млрд тенге — посредством государственно-частного партнёрства», — сказал Абдрахимов.*
* nur.kz
Премьер-министр на заседании правительства отметил, что необходимо обеспечить расширение СЭЗ «Онтустик» в южном мегаполисе, с привлечением новых инвестиций в лёгкую промышленность. «Активная реализация инвестиционных проектов позволит довести годовой объём инвестиций в течение 5 лет до 1 трлн тенге, что составит 30% валового регионального продукта и создаст 60 тыс. новых рабочих мест», — сказал он.*
Сейчас в Шымкенте на территории СЭЗ «Онтустик» реализовано 13 проектов на сумму 29,5 млрд тг. Было создано 1,5 тыс. рабочих мест. Объём произведенной продукции на текущий момент уже составил 46,1 млрд тг, и больше половины данной продукции (на сумму 29,9 млрд тг) было экспортировано в страны ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня насчитывается более 50 видов производимой продукции. Также планируется реализация 6 проектов в 2019 году и ещё 6 — в 2020 году.
http://finprom.kz/ru/article/shymkent-dolzhen-stat-novym-investicionnym-magnitom-strany-vprochem-poka-valovoj-potok-zarubezhnyh-investicij-za-kvartal-sostavil-vsego-360-tysyach-dollarov-protiv-15-millionov-dollarov-godom-ranee
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