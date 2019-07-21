 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте полицейские обнаружили наркопритон в спортзале вуза
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Июля 2019 в 18:12:31
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции г.Шымкент в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в спортзале одного из университетов города притон, который был организован для потребления наркотических средств.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 302 части 1 «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей» УК РК.

В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.

Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежит разглашению.

https://otyrar.kz/2019/07/v-shymkente-politsejskie-obnaruzhili-narkopriton-v-sportzale-vuza/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 21.07.2019 в 19:42:02   # 727105
Умер Гурбангулы Бердымухамедов

поощрить | покарать
  DITRX 21.07.2019 в 21:50:52   # 727115
Так у нас же хотели наркотики лиголизовать . Наверное ошибка вышла это не наркопритон а медецинская палата.
поощрить | покарать
  Тигра2 21.07.2019 в 23:32:07   # 727128
Че та давно я в спортзал не ходил. Зряя
поощрить | покарать
  Ал 21.07.2019 в 23:46:37   # 727129
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь