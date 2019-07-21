В Шымкенте полицейские обнаружили наркопритон в спортзале вуза

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danilov 21 Июля 2019 в 18:12:31
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 302 части 1 «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей» УК РК.
В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.
Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежит разглашению.
https://otyrar.kz/2019/07/v-shymkente-politsejskie-obnaruzhili-narkopriton-v-sportzale-vuza/
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Цитата: Тигра2 от 21.07.2019 17:32:07