Из-за связи с опальным олигархом Тулешовым осужден экс-начальник криминальной полиции ДВД ЮКО

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danilov 23 Июля 2019 в 11:00:39
Высокопоставленный полицейский осужден за коррупционное преступление по статье 351 ч.4.п.1. В суде выяснилось, что Кенжебек Ондасынов будучи начальником криминальной полиции ДВД ЮКО ради выгоды для себя злоупотреблял своими полномочиями в интересах лидера преступной группы. Он отрывал от основной работы сотрудников криминальной полиции и заставлял их искать тех, кто, по мнению осужденного за попытку госпереворота экс-бизнесмена, покушался на его жизнь.
«Кенжебек Ондасынов являясь начальником криминально полиции ДВД ЮКО в угоду лидера преступной группы Тулешова Т.Д. использовал свое служебное положение, незаконно задействовал сотрудников органа внутренних дел на установление и задержание лиц, указанных Тулешовым. Он действовал в интересах амбиций лидера преступной группы, причинил существенный вред, охраняемый законом интересам общества и государства. Тем самым Ондасынов злоупотребил своими служебными обязанностями», – говорится в сообщении суда.
Суд признал бывшего начальника криминальной полиции региона виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Полковник полиции лишен офицерского звания.
В суде отмечают, что санкция статьи, по которой экс-полицейский признан виновным, предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как наличие 4-х несовершеннолетних детей и отсутствие судимости, а потому определил минимальный срок наказания по указанной статье.
http://vera.kz/iz-za-svyazi-s-opalnym-oligarxom-tuleshovym-osuzhden-eks-nachalnik-kriminalnoj-policii-dvd-yuko/
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Цитата: звукач от 23.07.2019 05:29:17
год и шесть месяцев за связь с преступным сообществом... ну так а что сразу условку то не дали.
год и шесть месяцев за связь с преступным сообществом... ну так а что сразу условку то не дали.
через месяц день конституции, объявят амнистию и выпустят...