Аружан Саин подняла дело об изнасиловании девочки в ЮКО 9-летней давности

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danilov 24 Июля 2019 в 17:08:26
"21 июля был опубликован пресс-релиз с обращением взять на личный контроль ситуацию с расследованием дела об изнасиловании несовершеннолетней девочки в 2010 году в ЮКО. Мы связались с юристом семьи Данияром Жиенбаевым. По словам Данияра, состоялась встреча с руководством ДВД, был определен план следственных мероприятий, которые должны быть проведены в срок до 22 августа. Мы готовы подключиться в случае необходимости. Данная ситуация взята под контроль уполномоченного по правам ребенка", - написала Аружан Саин.
Ранее сообщалось, что девять лет назад в одном из сел Туркестанской области произошло изнасилование 7-летней девочки. Однако до сих пор виновник не установлен и не наказан. Правозащитники объединения #НеМолчиKZ обратились к Аружан Саин с просьбой взять дело на личный контроль. По мнению семьи пострадавшей девочки, дело волокитят. В пресс-службе полиции сообщали, что установить подозреваемого не представилось возможным. Вместе с тем досудебное расследование продолжается в соответствии со статьями 120 и 121 УК РК. Проводится дополнительный комплекс экспертиз. Дело находится на контроле начальника Департамента полиции.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2300333283382157&set=a.115077858574388&type=3&theater
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