Заслуживает ли Шымкент свой зоопарк?

Ну что сказать, одно слова
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danilov 28 Июля 2019 в 20:26:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну что сказать, одно слова
Это не про жирафа.
Жираф молодец.
На 15 суток его, или хороший штраф.
И это будущее нации . .
Цитата: андремас от 28.07.2019 14:59:05
Я думал укусит и пнет.
Жираф молодец.
Я думал укусит и пнет.
Жираф молодец.
Жираф умнее и воспитание , животных не обижает .
SouthJoker 28.07.2019 в 22:35:25 # 727528
alpha_portal 28.07.2019 в 22:55:51 # 727530
Ара горный 28.07.2019 в 23:47:41 # 727535
Бля, в конце Маймылбек Жексенбаев со своей лунной походкой сасет с проглотом!
Ара горный 29.07.2019 в 00:00:21 # 727536
KapitanNemo 29.07.2019 в 00:26:53 # 727538