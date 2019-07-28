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Шымкент
Заслуживает ли Шымкент свой зоопарк?
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danilov 28 Июля 2019 в 20:26:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 28.07.2019 в 20:44:16   # 727517

Ну что сказать, одно слова обезьяна джунгли
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  андремас 28.07.2019 в 20:54:10   # 727518
Только вот не надо про обезьян
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  PLEXus 28.07.2019 в 20:58:31   # 727519
Животное.

Это не про жирафа.
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  андремас 28.07.2019 в 20:59:05   # 727520
Я думал укусит и пнет.
Жираф молодец.
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  Маке0912 28.07.2019 в 21:07:14   # 727521
Идиот , похоже ещё и пьяный.
На 15 суток его, или хороший штраф.
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  InetBard 28.07.2019 в 21:23:23   # 727523
Ещё не понятно кто к кому в зоопарк пришёл
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  KAN13 28.07.2019 в 22:30:40   # 727526

И это будущее нации . .
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  KAN13 28.07.2019 в 22:33:18   # 727527
Цитата: андремас от 28.07.2019 14:59:05
Я думал укусит и пнет.
Жираф молодец.


Жираф умнее и воспитание , животных не обижает .
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  SouthJoker 28.07.2019 в 22:35:25   # 727528
По ходу жирафу не в первой такой цирк.
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  Ratkhan 28.07.2019 в 22:48:14   # 727529
Если его размазал до смерти, тогда беднягу жирафа обвинили, человек всегда белый пушистый когда при смерти.
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  alpha_portal 28.07.2019 в 22:55:51   # 727530
Синька чмо
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  arhar 28.07.2019 в 23:29:51   # 727532
Жираф ударом задней ноги убивает льва. Повезло дурачку, что он не лев...
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  odysssey 28.07.2019 в 23:33:47   # 727533
Уже вижу пост на титусе о том как его закрыли
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  Ара горный 28.07.2019 в 23:47:41   # 727535
Исполнил мечту савецких пионэров!

Бля, в конце Маймылбек Жексенбаев со своей лунной походкой сасет с проглотом!
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  Ара горный 29.07.2019 в 00:00:21   # 727536
Маладес! Жiгiт! Нагыз шабандоз! Жарайсын, братишке!
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  KapitanNemo 29.07.2019 в 00:26:53   # 727538
По пьяне клетку перепутал, ошибка эволюции
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  Versus 29.07.2019 в 09:03:25   # 727540
Лучше бы к медведям залез долбаеб
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