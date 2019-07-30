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Шымкент
Габидулла ушёл
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danilov 30 Июля 2019 в 16:01:18
Приветы из Лондона дошли до кого нужно?

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Антибиотик 30.07.2019 в 16:28:57   # 727651
????
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  M54 30.07.2019 в 16:30:09   # 727653
Было бы очень хорошо еслиб Мырзахметов возглавил наш город.
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  КЕДЫ 30.07.2019 в 16:37:03   # 727654
Но я же первый сообщил еще утром
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  КЕДЫ 30.07.2019 в 16:41:18   # 727655
Цитата: M54 от 30.07.2019 10:30:09
Было бы очень хорошо еслиб Мырзахметов возглавил наш город.


Вы офигеете кто придет на акима
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  Антибиотик 30.07.2019 в 16:44:42   # 727656
В натуре сняли, не долго музыка играла
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  Антибиотик 30.07.2019 в 16:45:17   # 727657
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  КЕДЫ 30.07.2019 в 16:49:06   # 727659
нет
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  Skype 30.07.2019 в 16:51:57   # 727660
Элтон Джон?
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  Skype 30.07.2019 в 17:04:41   # 727666
Цитата: Skype от 30.07.2019 10:51:57
Элтон Джон?


Мне лично он нравился, такой классный руководитель, руками красиво махал
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  Любитель ММА 30.07.2019 в 17:09:02   # 727668
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  Свомпи 30.07.2019 в 17:24:10   # 727671
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  dober66 30.07.2019 в 17:56:15   # 727673
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  Аристарх 30.07.2019 в 17:59:55   # 727674
А я говорил, что рисовщик он и языком слишком много мелет, как баба. Теперь ещё и жена его за яйца возьмёт, если уже не взяла (вполне может быть, что это ему ответка за токалку с яхтой в Лондоне прилетела), а потом и вообще в турьму паренёк загремит, все ж знают, сколько он тут в Шымкенте бабок нахапал, мама не горюй! В общем, глупый он, просто повезло чуть-чуть с кокешкой, но своя голова не варит, увы и ах.
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  Маке0912 30.07.2019 в 18:05:39   # 727677
Ничего не закончил .
Бла бла бла - ласвегас.
У нас говорунов только на повышение.
А то я думаю в Лондоне ошивается.
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  КЕДЫ 30.07.2019 в 18:17:22   # 727678
Самое интересное будет с баней снесенной)))
скоро увидите.
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  Аристарх 30.07.2019 в 18:24:34   # 727680
[quote name=КЕДЫ link=previd=106013#727678 date=1564489042]Самое интересное будет с баней снесенной)))
скоро увидите.[/
А что будет, тойхану зафигачат? Если знаете, скажите, зачем туману напускать?
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  КЕДЫ 30.07.2019 в 18:37:12   # 727688
Цитата: Аристарх от 30.07.2019 12:24:34
[quote name=КЕДЫ link=previd=106013#727678 date=1564489042]Самое интересное будет с баней снесенной)))
скоро увидите.[/
А что будет, тойхану зафигачат? Если знаете, скажите, зачем туману напускать?


Вы слишком любознательны. Это не красит Вас.
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