Габидулла ушёл

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danilov 30 Июля 2019 в 16:01:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 30.07.2019 в 16:28:57 # 727651
Цитата: M54 от 30.07.2019 10:30:09
Было бы очень хорошо еслиб Мырзахметов возглавил наш город.
Было бы очень хорошо еслиб Мырзахметов возглавил наш город.
Вы офигеете кто придет на акима
Антибиотик 30.07.2019 в 16:44:42 # 727656
Антибиотик 30.07.2019 в 16:45:17 # 727657
Цитата: КЕДЫ от 30.07.2019 10:41:18
Вы офигеете кто придет на акима
Цитата: M54 от 30.07.2019 10:30:09
Было бы очень хорошо еслиб Мырзахметов возглавил наш город.
Было бы очень хорошо еслиб Мырзахметов возглавил наш город.
Вы офигеете кто придет на акима
Байбек?
Цитата: Skype от 30.07.2019 10:51:57
Элтон Джон?
Элтон Джон?
Мне лично он нравился, такой классный руководитель, руками красиво махал
Любитель ММА 30.07.2019 в 17:09:02 # 727668
Цитата: Skype от 30.07.2019 11:04:41
РукамиВодииель
Мне лично он нравился, такой классный руководитель, руками красиво махал
Цитата: Skype от 30.07.2019 10:51:57
Элтон Джон?
Элтон Джон?
РукамиВодииель
Мне лично он нравился, такой классный руководитель, руками красиво махал
Бла бла бла - ласвегас.
У нас говорунов только на повышение.
А то я думаю в Лондоне ошивается.
скоро увидите.
скоро увидите.[/
А что будет, тойхану зафигачат? Если знаете, скажите, зачем туману напускать?
Цитата: Аристарх от 30.07.2019 12:24:34
[quote name=КЕДЫ link=previd=106013#727678 date=1564489042]Самое интересное будет с баней снесенной)))
скоро увидите.[/
А что будет, тойхану зафигачат? Если знаете, скажите, зачем туману напускать?
[quote name=КЕДЫ link=previd=106013#727678 date=1564489042]Самое интересное будет с баней снесенной)))
скоро увидите.[/
А что будет, тойхану зафигачат? Если знаете, скажите, зачем туману напускать?
Вы слишком любознательны. Это не красит Вас.