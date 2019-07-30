Айтаханов Ерлан Куанышевич аким Шымкента

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danilov 30 Июля 2019 в 16:42:06
Персональная справка
Комментарии, по рейтингу, по дате
А это кто?
Бейсенбаева назначили акимом Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar. До назначения он занимал должность председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента. Бейсенбаев сменил на посту Габидуллу Абдрахимова.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/naznachen-novyiy-akim-shyimkenta-375243/
Любитель ММА 30.07.2019 в 16:58:30 # 727664
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/naznachen-novyiy-akim-shyimkenta-375243/
Распоряжением главы государства назначен аким Шымкента Ерлан Айтаханов.
https://otyrar.kz/2019/07/naznachen-akim-goroda-shymkenta/
Цитата: sarmat от 30.07.2019 10:58:46
Ну теперь заживём наконец то.....
Ну теперь заживём наконец то.....
Да уж...
Чисто по Шымкентски...
С двумя акимами будет нескучно...
Цитата: Гопник от 30.07.2019 10:57:49
Опаньки...
А это кто?
Бейсенбаева назначили акимом Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar. До назначения он занимал должность председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента. Бейсенбаев сменил на посту Габидуллу Абдрахимова.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/naznachen-novyiy-akim-shyimkenta-375243/
Опаньки...
А это кто?
Бейсенбаева назначили акимом Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar. До назначения он занимал должность председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента. Бейсенбаев сменил на посту Габидуллу Абдрахимова.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/naznachen-novyiy-akim-shyimkenta-375243/
Ставку перебил)))
Цитата: taraz1974 от 30.07.2019 12:31:29
Меньше надо было кое-кому по Лондонам шастать
Меньше надо было кое-кому по Лондонам шастать
шастают все они. помногу. подолгу.