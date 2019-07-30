Айтаханов Ерлан Куанышевич аким Шымкента

Опаньки...А это кто?Бейсенбаева назначили акимом Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar. До назначения он занимал должность председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента. Бейсенбаев сменил на посту Габидуллу Абдрахимова.