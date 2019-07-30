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Шымкент
Айтаханов Ерлан Куанышевич аким Шымкента
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danilov 30 Июля 2019 в 16:42:06


Персональная справка
Комментарии, по рейтингу, по дате
  AbuAnsar 30.07.2019 в 16:47:13   # 727658
Тот еще <censored>
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  arhar 30.07.2019 в 16:55:31   # 727662
Кеды, от чего мы должны были офигеть? Кто это вообще?
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  Гопник 30.07.2019 в 16:57:49   # 727663
Опаньки...

А это кто?

Бейсенбаева назначили акимом Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar. До назначения он занимал должность председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента. Бейсенбаев сменил на посту Габидуллу Абдрахимова.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/naznachen-novyiy-akim-shyimkenta-375243/
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  Любитель ММА 30.07.2019 в 16:58:30   # 727664
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  sarmat 30.07.2019 в 16:58:46   # 727665
Ну теперь заживём наконец то.....
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  Гопник 30.07.2019 в 17:05:10   # 727667
Цитата: sarmat от 30.07.2019 10:58:46
Ну теперь заживём наконец то.....


Да уж...

Чисто по Шымкентски...

С двумя акимами будет нескучно...
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  IBM MAC 30.07.2019 в 17:10:52   # 727669
В прошлом его отец работал акимом Сайрамского района
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  Свомпи 30.07.2019 в 17:25:24   # 727672
Цитата: Гопник от 30.07.2019 10:57:49
Опаньки...

А это кто?

Бейсенбаева назначили акимом Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar. До назначения он занимал должность председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента. Бейсенбаев сменил на посту Габидуллу Абдрахимова.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/naznachen-novyiy-akim-shyimkenta-375243/


Ставку перебил)))
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  строитель 30.07.2019 в 18:29:23   # 727682
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  taraz1974 30.07.2019 в 18:31:29   # 727685
Меньше надо было кое-кому по Лондонам шастать
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  КЕДЫ 30.07.2019 в 18:33:19   # 727686
Цитата: taraz1974 от 30.07.2019 12:31:29
Меньше надо было кое-кому по Лондонам шастать


шастают все они. помногу. подолгу.
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