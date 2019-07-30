Габидулла Абдрахимов исчерпал кредит доверия

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 30 Июля 2019 в 17:47:04
"Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, сейчас самое главное - это диалог между народом и властью. Вы хорошо знаете, что Габидулла Абдрахимов получал поддержку и доверие руководства нашей страны. К сожалению, он недостаточно осознал это", - сказал Крымбек Кушербаев.
Он отметил, что поведение Абдрахимова достаточно подробно освещается в СМИ, в соцсетях и Интернете, в то время когда большинство людей нуждается в помощи государства, идет восстановление города Арысь и возрождается Туркестан.
Чем запомнился Габидулла Абдрахимов на посту акима Шымкента
"Это противоречит установке Главы государства, в целом подрывает авторитет власти. На сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан", - отметил руководитель Администрации Президента.
Кушербаев отметил, что народ заслуживает преданности долгу госслужащих всех ветвей власти.
"Руководители регионов должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом", - заключил Кушербаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 30.07.2019 в 19:22:10 # 727693
Как в точку сказано.
Ещё от Арыси не отошли. У людей горе. А он по Лондону пиарится.
Я давно говорил ни чести ни совести.
Пастафариан 30.07.2019 в 20:40:26 # 727704
Цитата: Пастафариан от 30.07.2019 14:40:26И до ремонта ул.Байтурсынова
Надо было еще до строительство Арбата снять его, после себя такую жопу оставил жителям этого района
Надо было еще до строительство Арбата снять его, после себя такую жопу оставил жителям этого района
SouthJoker 30.07.2019 в 21:36:34 # 727715
MишаМашкевич 30.07.2019 в 22:36:46 # 727717
Вот это грань "доверия" она тонкая. Человек по сути это животное. Выживет тот кто приспособиться к условиям. Он не смог. Бывает,чё.
Вполне было внятно сказано,что Токарев ставит ставку на историю,а не бизнес.
Что говорить. Имея такую власть и все это прфукать......
Ещё притом скандале сказано было,куда лезешь мальчик,билвгрудь. А там мастерриминга сидел. И получился облом.
А нам теперь ещё одного назначили. Что новый сделал такого? Всеакимы которые,я знаю-они сидят за счёт старой эпохи и вкладов в общество не несут. Обычныекрупноиерархическиемногоклеточныесубъекты