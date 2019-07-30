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Шымкент
Габидулла Абдрахимов исчерпал кредит доверия
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Гость 30 Июля 2019 в 17:47:04
Руководитель Администрации Президента Крымбек Кушербаев прокомментировал отставку бывшего акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова



"Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, сейчас самое главное - это диалог между народом и властью. Вы хорошо знаете, что Габидулла Абдрахимов получал поддержку и доверие руководства нашей страны. К сожалению, он недостаточно осознал это", - сказал Крымбек Кушербаев.

Он отметил, что поведение Абдрахимова достаточно подробно освещается в СМИ, в соцсетях и Интернете, в то время когда большинство людей нуждается в помощи государства, идет восстановление города Арысь и возрождается Туркестан.

Чем запомнился Габидулла Абдрахимов на посту акима Шымкента

"Это противоречит установке Главы государства, в целом подрывает авторитет власти. На сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан", - отметил руководитель Администрации Президента.

Кушербаев отметил, что народ заслуживает преданности долгу госслужащих всех ветвей власти.

"Руководители регионов должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом", - заключил Кушербаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кино 30.07.2019 в 19:10:03   # 727692
Догулялся по Лондону...
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  ИНКВИЗИТОР 30.07.2019 в 19:22:10   # 727693
Яб сказал довыё.......
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  arhar 30.07.2019 в 19:44:30   # 727694
Может теперь почитает книгу, с которой он позировал в ландоне и задумается? будем надеяться...
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  Маке0912 30.07.2019 в 19:44:37   # 727695
Это противоречит установке Главы государства, в целом подрывает авторитет власти. На сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан",

Как в точку сказано.
Ещё от Арыси не отошли. У людей горе. А он по Лондону пиарится.
Я давно говорил ни чести ни совести.
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  Пастафариан 30.07.2019 в 20:40:26   # 727704
Надо было еще до строительство Арбата снять его, после себя такую жопу оставил жителям этого района
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  Fototur 30.07.2019 в 21:24:00   # 727714
Цитата: Пастафариан от 30.07.2019 14:40:26
Надо было еще до строительство Арбата снять его, после себя такую жопу оставил жителям этого района
И до ремонта ул.Байтурсынова
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  SouthJoker 30.07.2019 в 21:36:34   # 727715
Фигня это все. Сколько людей снимают с постов с подобными мотивировками. Все равно где то всплывает.
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  Денис222 30.07.2019 в 21:43:30   # 727716
Пиар не удался, это фиаско, бра...
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  MишаМашкевич 30.07.2019 в 22:36:46   # 727717
Он т.. и все этим сказано.
Вот это грань "доверия" она тонкая. Человек по сути это животное. Выживет тот кто приспособиться к условиям. Он не смог. Бывает,чё.
Вполне было внятно сказано,что Токарев ставит ставку на историю,а не бизнес.
Что говорить. Имея такую власть и все это прфукать......
Ещё притом скандале сказано было,куда лезешь мальчик,билвгрудь. А там мастерриминга сидел. И получился облом.
А нам теперь ещё одного назначили. Что новый сделал такого? Всеакимы которые,я знаю-они сидят за счёт старой эпохи и вкладов в общество не несут. Обычныекрупноиерархическиемногоклеточныесубъекты
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