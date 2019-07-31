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Шымкент
За попытки изнасилования суд Шымкента приговорил мужчину к химической кастрации
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едридмадрид 31 Июля 2019 в 10:31:13
Суд Шымкента приговорил мужчину к химической кастрации и 15 годам лишения свободы за попытки изнасилования. Об этом сообщает пресс-служба специализированного суда по уголовным делам г. Шымкента.

41-летний житель Шымкента признан виновным по статье 121 ч.4 УК РК “Насильственные действия сексуального характера” (совершенные в отношении заведомо​ малолетнего). Суд приговорил мужчину к 15 годам в колонии максимальной безопасности. Он пожизненно лишен права заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними. При этом суд применил к нему принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации.

По материалам уголовного дела 2 мая около 12.30 на улице Гагарина осужденный встретил 9-летнюю девочку.

«Он обманул незнакомого ребенка. Девочка пошла за ним, а он отвел ее в кусты. Мужчина попытался совершить насильственные действия сексуального характера”,- рассказал судья Абинур Карабаев.

Мужчина, как рассказали в суде, начал заставлять девочку раздеться. Он угрожал ей убийством. Однако в какой-то момент преступник ослабил хватку и отпустил руку ребенка. Девочка этим моментом воспользовалась и убежала. Мужчина не смог довести преступный умысел до конца. Правда, спустя некоторое время осужденный решил повторить такую же схему, но уже в отношении 12-летней девочки. Ее он встретил в этом же районе.

“Путем обмана и угрозы убийством он хотел увести ее в безлюдное место и совершить с ней насильственные действия сексуального характера. Однако потерпевшая стала громко плакать и звать на помощь, на ее крики прибежали прохожие, которые помешали осужденному довести желаемое до конца, задержали его, а после передали его в руки полиции,” – сообщили в суде.

Приговор в законную силу еще не вступил, но известно, что осужденный уже отбывал 10 лет в тюрьме за изнасилование в 2003 году.

http://vera.kz/za-popytki-iznasilovaniya-sud-shymkenta-prigovoril-muzhchinu-k-ximicheskoj-kastracii/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 31.07.2019 в 13:25:49   # 727761
Вот тварь, таких надо сразу убивать, вот его сейчас кастрируют, а он потом из за своей не состоятельности начнет мстить, таких надо сразу на тот свет отправлять
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  Ri 31.07.2019 в 13:42:02   # 727766
Согласен с shlenchak. Таких ублюдков надо убивать, при чем через повешение! Что эта хим. кострация, она все равно не улучшит положение, а вот уничтожение таких ублюдков, заставит задуматься уже остальных. Отменили они казнь, толерантное блин государство!
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  Zoggyla 31.07.2019 в 14:04:38   # 727770
Казнить за отдельные виды преступлений - необходимо. Но толку от этого особого в профилактике этих преступлений не будет. Дело в том, что те кто совершает эти преступления - просто больные на голову и медицина даже не знает названия этих болезней.
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  Софруджу 31.07.2019 в 16:37:45   # 727790
В самом деле - больные. Разве у нормального мужика чисто физиологически может возникнуть что-то на ребёнка? А вот что с ними делать - даже сложно сказать. Но ясно, что в обществе людей им не место. Они больные на всю голову или головку, или и то, и другое, а чьи-то дети должны страдать?
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