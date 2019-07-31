За попытки изнасилования суд Шымкента приговорил мужчину к химической кастрации

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 31 Июля 2019 в 10:31:13
41-летний житель Шымкента признан виновным по статье 121 ч.4 УК РК “Насильственные действия сексуального характера” (совершенные в отношении заведомо малолетнего). Суд приговорил мужчину к 15 годам в колонии максимальной безопасности. Он пожизненно лишен права заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними. При этом суд применил к нему принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации.
По материалам уголовного дела 2 мая около 12.30 на улице Гагарина осужденный встретил 9-летнюю девочку.
«Он обманул незнакомого ребенка. Девочка пошла за ним, а он отвел ее в кусты. Мужчина попытался совершить насильственные действия сексуального характера”,- рассказал судья Абинур Карабаев.
Мужчина, как рассказали в суде, начал заставлять девочку раздеться. Он угрожал ей убийством. Однако в какой-то момент преступник ослабил хватку и отпустил руку ребенка. Девочка этим моментом воспользовалась и убежала. Мужчина не смог довести преступный умысел до конца. Правда, спустя некоторое время осужденный решил повторить такую же схему, но уже в отношении 12-летней девочки. Ее он встретил в этом же районе.
“Путем обмана и угрозы убийством он хотел увести ее в безлюдное место и совершить с ней насильственные действия сексуального характера. Однако потерпевшая стала громко плакать и звать на помощь, на ее крики прибежали прохожие, которые помешали осужденному довести желаемое до конца, задержали его, а после передали его в руки полиции,” – сообщили в суде.
Приговор в законную силу еще не вступил, но известно, что осужденный уже отбывал 10 лет в тюрьме за изнасилование в 2003 году.
http://vera.kz/za-popytki-iznasilovaniya-sud-shymkenta-prigovoril-muzhchinu-k-ximicheskoj-kastracii/
Комментарии, по рейтингу, по дате