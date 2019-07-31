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Шымкент
Автомобили стали часто гореть в Шымкенте
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едридмадрид 31 Июля 2019 в 11:40:05
В Шымкенте стали часто гореть автомобили. Об увеличении количества пожаров в машинах заявляют в департаменте по ЧС г. Шымкента.



Только за последние дни зафиксированы несколько возгораний. К примеру, 27 июля в 10.12 на улице Аргынбекова загорелся автомобиль «Audi A-6». Через 13 минут пожар локализовали, а еще через 9 минут полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет, а вот спасти автомобиль не удалось.



Двумя днями ранее полыхали сразу две машины. Во дворе частного жилого дома под навесом загорелись 2 «Мазда 323» и «Фольксваген Пассат». Как оказалось, горел моторный отсек и салон. Огонь полностью уничтожил пластиковую обшивку навеса.

«С начала текущего года всего на автотранспорте зарегистрировано 22 случая пожара. Причинами возгораний стали повреждения электропроводки при коротком замыкании. Риск возникновения пожара зависит от срока эксплуатации автомобиля. Как правило, горят старые автомобили – старше десяти лет. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне автомобиля, в некоторых случаях – в элементах ходовой части от трения», – сообщают в департамента по ЧС.



ЧС-ники рекомендуют водителям чаще заглядывать под капот. Говорят, что пожар может возникнуть из-за утечки топлива и прочих жидкостей. Они советуют обращать внимание на герметичность соединения системы питания, надежность крепления электрической проводки к элементам кузова и приборного щитка, правильность установки дополнительного электро оборудования или блока электронного зажигания, противотуманных фар, дополнительных сигналов. Важно наличие исправного огнетушителя.

http://vera.kz/avtomobili-stali-chasto-goret-v-shymkente/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SPYKER X 31.07.2019 в 11:48:37   # 727748
Последствия формального прохождения технического осмотра...
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  TARCUS 31.07.2019 в 11:52:46   # 727749
Берегите своих железных коней.
Жалко...
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  Ара горный 31.07.2019 в 12:02:44   # 727752
Цитата: SPYKER X от 31.07.2019 05:48:37
Последствия формального прохождения технического осмотра...


Последствия дряхления автопарка. Заградительные пошлины и сборы, привели не к тому что люди стали брать новье из стран таможенного содружества, а просто тупо ездят на старье до упора.
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  Konstant 31.07.2019 в 12:04:22   # 727753
Ну а что делать Машина нужна
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  alterside 31.07.2019 в 12:27:50   # 727754
В Узбекистане теперь насколько я знаю водитель не обязан ездить со включёнными фарами днем, после многих случаев возгорания машин за счёт замыкания проводки. Из-за жары изоляция плавилась. Если машина изначально не рассчитана на такой вариант эксплуатации (а у них 90% daewoo и у них проводка слабое место) то он не обязан включать свет днем. Не уверен в достоверности этой инфы потому что слышал от таксистов
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  Fotinij 31.07.2019 в 12:59:21   # 727758
Знаю, что от колхозного ксенона машины горят на ура. Вот только не понятно : то ли ксенон такой дерьмовый ставят, то ли мастера у нас такие "волшебные".
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  Практичный 31.07.2019 в 13:00:40   # 727759
Ещё газ ставим. И гореть будет гораздо веселее
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  danilov 31.07.2019 в 14:08:07   # 727771
Криворукие матера в проводку лезут. Вешают доп приборы на линию которая не расчитана на такие токи, сгорел предохранитель - поставим мощнее
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  Fototur 31.07.2019 в 14:26:27   # 727775
Цитата: danilov от 31.07.2019 08:08:07
Криворукие матера в проводку лезут. Вешают доп приборы на линию которая не расчитана на такие токи, сгорел предохранитель - поставим мощнее
Предохранитель покупать надо. "Опытные" водители проволочку наматывают, посмотрел и решил что такая в самый раз будет.
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  Konstant 31.07.2019 в 15:47:50   # 727780
Не страдайте будьте внимательны и все
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