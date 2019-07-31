Автомобили стали часто гореть в Шымкенте

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едридмадрид 31 Июля 2019 в 11:40:05
Только за последние дни зафиксированы несколько возгораний. К примеру, 27 июля в 10.12 на улице Аргынбекова загорелся автомобиль «Audi A-6». Через 13 минут пожар локализовали, а еще через 9 минут полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет, а вот спасти автомобиль не удалось.
Двумя днями ранее полыхали сразу две машины. Во дворе частного жилого дома под навесом загорелись 2 «Мазда 323» и «Фольксваген Пассат». Как оказалось, горел моторный отсек и салон. Огонь полностью уничтожил пластиковую обшивку навеса.
«С начала текущего года всего на автотранспорте зарегистрировано 22 случая пожара. Причинами возгораний стали повреждения электропроводки при коротком замыкании. Риск возникновения пожара зависит от срока эксплуатации автомобиля. Как правило, горят старые автомобили – старше десяти лет. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне автомобиля, в некоторых случаях – в элементах ходовой части от трения», – сообщают в департамента по ЧС.
ЧС-ники рекомендуют водителям чаще заглядывать под капот. Говорят, что пожар может возникнуть из-за утечки топлива и прочих жидкостей. Они советуют обращать внимание на герметичность соединения системы питания, надежность крепления электрической проводки к элементам кузова и приборного щитка, правильность установки дополнительного электро оборудования или блока электронного зажигания, противотуманных фар, дополнительных сигналов. Важно наличие исправного огнетушителя.
http://vera.kz/avtomobili-stali-chasto-goret-v-shymkente/
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Ара горный 31.07.2019 в 12:02:44 # 727752
Цитата: SPYKER X от 31.07.2019 05:48:37
Последствия формального прохождения технического осмотра...
Последствия формального прохождения технического осмотра...
Последствия дряхления автопарка. Заградительные пошлины и сборы, привели не к тому что люди стали брать новье из стран таможенного содружества, а просто тупо ездят на старье до упора.
Практичный 31.07.2019 в 13:00:40 # 727759
danilov 31.07.2019 в 14:08:07 # 727771
Цитата: danilov от 31.07.2019 08:08:07Предохранитель покупать надо. "Опытные" водители проволочку наматывают, посмотрел и решил что такая в самый раз будет.
Криворукие матера в проводку лезут. Вешают доп приборы на линию которая не расчитана на такие токи, сгорел предохранитель - поставим мощнее
Криворукие матера в проводку лезут. Вешают доп приборы на линию которая не расчитана на такие токи, сгорел предохранитель - поставим мощнее