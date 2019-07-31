Перестрелка в Ленгере: водители не поделили дорогу

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danilov 31 Июля 2019 в 15:11:59
В дежурную часть Толебийского РОП поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили мужчину с огнестрельным ранением сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.
Как выяснили полицейские, на одной из улиц города два водителя не поделили дорогу между собой. В ходе ссоры неизвестный выстрелил в потерпевшего из травматического оружия и скрылся с места преступления.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Хулиганство».
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого жителя Ленгера. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли травматический пистолет. Подозреваемый арестован. В настоящее время по факту хулиганства с применением оружия проводится досудебное расследование.
https://otyrar.kz/2019/07/perestrelka-v-lengere-voditeli-ne-podelili-dorogu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 31.07.2019 в 16:31:27 # 727786
Цитата: Рамзес от 31.07.2019 10:24:37
Так вроде травматы было велено сдать
Так вроде травматы было велено сдать
Такой наивный, думаешь велели сдать и все побежали сдавать?
Цитата: Рамзес от 31.07.2019 10:24:37
Так вроде травматы было велено сдать
Так вроде травматы было велено сдать
у кого было оружие всегда останется, это джигит был уверен, что у его противника с большей вероятностью нет оружия, а вот если бы оружие было разрешено для самообороны он бы подумал пару раз прежде чем доставать пистолет, так же как и его оппонент!!
Так вроде травматы было велено сдатьВ том и фишка что сдали только законопослушные, такие как я.