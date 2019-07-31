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Шымкент
Перестрелка в Ленгере: водители не поделили дорогу
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danilov 31 Июля 2019 в 15:11:59
В ходе ссоры на дороге водитель выстрелил в другого автовладельца в Туркестанской области
В дежурную часть Толебийского РОП поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили мужчину с огнестрельным ранением сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

Как выяснили полицейские, на одной из улиц города два водителя не поделили дорогу между собой. В ходе ссоры неизвестный выстрелил в потерпевшего из травматического оружия и скрылся с места преступления.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Хулиганство».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого жителя Ленгера. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли травматический пистолет. Подозреваемый арестован. В настоящее время по факту хулиганства с применением оружия проводится досудебное расследование.

https://otyrar.kz/2019/07/perestrelka-v-lengere-voditeli-ne-podelili-dorogu/
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  Рамзес 31.07.2019 в 16:24:37   # 727782
Так вроде травматы было велено сдать
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  Антибиотик 31.07.2019 в 16:31:27   # 727786
Цитата: Рамзес от 31.07.2019 10:24:37
Так вроде травматы было велено сдать


Такой наивный, думаешь велели сдать и все побежали сдавать?
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  shlenchak 31.07.2019 в 17:03:41   # 727795
Цитата: Рамзес от 31.07.2019 10:24:37
Так вроде травматы было велено сдать

у кого было оружие всегда останется, это джигит был уверен, что у его противника с большей вероятностью нет оружия, а вот если бы оружие было разрешено для самообороны он бы подумал пару раз прежде чем доставать пистолет, так же как и его оппонент!!
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  старик 31.07.2019 в 17:15:56   # 727800
Quote:
Так вроде травматы было велено сдать
В том и фишка что сдали только законопослушные, такие как я.
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