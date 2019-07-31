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Шымкент
На юбилее у отца
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danilov 31 Июля 2019 в 16:11:31


кого узнали?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 31.07.2019 в 16:26:36   # 727783
У чьего отца?
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  Epihot 31.07.2019 в 16:26:40   # 727784
Проще было сказать кого незнаю......
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  Софруджу 31.07.2019 в 16:32:43   # 727787
Надо же! А мне показалось, что мелькнул проректор ЮКГУ Айменов. А ещё почему-то показалось, что одна тётенька похожа на Бибигуль Тулегенову. Чьёго-то отца, конечно, с праздником. Но, в целом, слишком помпезно
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  Маке0912 31.07.2019 в 16:33:45   # 727788
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  shlenchak 31.07.2019 в 16:46:08   # 727792
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  Epihot 31.07.2019 в 16:53:14   # 727794
Цитата: Софруджу от 31.07.2019 10:32:43
Надо же! А мне показалось, что мелькнул проректор ЮКГУ Айменов. А ещё почему-то показалось, что одна тётенька похожа на Бибигуль Тулегенову. Чьёго-то отца, конечно, с праздником. Но, в целом, слишком помпезно

Так там и господин Президент двигается
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  неаполь 31.07.2019 в 17:04:14   # 727796
Пародия на бывшего пивного короля!
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  старик 31.07.2019 в 17:13:12   # 727798
Вообще никого не узнал.
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  Бекел 31.07.2019 в 17:14:34   # 727799
блин просветите пжл, чей отец то?
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