На юбилее у отца

Надо же! А мне показалось, что мелькнул проректор ЮКГУ Айменов. А ещё почему-то показалось, что одна тётенька похожа на Бибигуль Тулегенову. Чьёго-то отца, конечно, с праздником. Но, в целом, слишком помпезно