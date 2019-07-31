На юбилее у отца

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 31.07.2019 10:26:36
У чьего отца?
У чьего отца?
Нового Акима города наверное
Цитата: Маке0912 от 31.07.2019 10:33:45
типа отца города?)
Нового Акима города наверное
Цитата: Walter от 31.07.2019 10:26:36
У чьего отца?
У чьего отца?
типа отца города?)
Нового Акима города наверное
Цитата: Софруджу от 31.07.2019 10:32:43
Надо же! А мне показалось, что мелькнул проректор ЮКГУ Айменов. А ещё почему-то показалось, что одна тётенька похожа на Бибигуль Тулегенову. Чьёго-то отца, конечно, с праздником. Но, в целом, слишком помпезно
Надо же! А мне показалось, что мелькнул проректор ЮКГУ Айменов. А ещё почему-то показалось, что одна тётенька похожа на Бибигуль Тулегенову. Чьёго-то отца, конечно, с праздником. Но, в целом, слишком помпезно
Так там и господин Президент двигается