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Шымкент
За что выгнали акима Шымкента Габидуллу Абдрахимова
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danilov 01 Августа 2019 в 09:38:30
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  Directrix 01.08.2019 в 09:58:53   # 727856
Встречный вопрос: - А за что его надо было держать?
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  Zoggyla 01.08.2019 в 10:21:21   # 727857
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  shaman 01.08.2019 в 10:31:53   # 727860
Запиярился
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  decoder 01.08.2019 в 11:58:18   # 727864
А чем он так выделился по отношению к другим? По памяти что то ничего не припомню.
Если что то было стоящее, напишите, хоть буду знать...
А вообще обидно как то, тенге наша внизу валяется, экономика в жопе, как и многое другое, доходы при том же темпе работы упали в 2! а то и более раза, (сужу исключительно по себе) так может у нас власть имущие не умеют вести дела? В соседнем Кыргыстане их валюта равна рублю, а не 1 к 6 как у нас и тд...
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  NBE 01.08.2019 в 12:20:34   # 727869
Такая же с... как и все остальные, но веселый был, скучно будет без него.
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