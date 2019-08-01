За что выгнали акима Шымкента Габидуллу Абдрахимова

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danilov 01 Августа 2019 в 09:38:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Directrix от 01.08.2019 03:58:53за яйцы.
Встречный вопрос: - А за что его надо было держать?
Встречный вопрос: - А за что его надо было держать?
Если что то было стоящее, напишите, хоть буду знать...
А вообще обидно как то, тенге наша внизу валяется, экономика в жопе, как и многое другое, доходы при том же темпе работы упали в 2! а то и более раза, (сужу исключительно по себе) так может у нас власть имущие не умеют вести дела? В соседнем Кыргыстане их валюта равна рублю, а не 1 к 6 как у нас и тд...