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Шымкент
В Шымкенте осужденный "неудачно упал" и попал в реанимацию
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danilov 01 Августа 2019 в 09:58:22
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  Temka 01.08.2019 в 12:14:47   # 727865
хоть и осужденный...но вот пародоксальный вопрос - КАК МОЖНО УПАСТЬ ЧТО БЫ РАЗОРВАТЬ ПОЧКУ?!? по всей видимости если верить сотрудникам вешаться в камере можно только на решетке, следственно высота ну максимум метр полтора...загадочное падение ...
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  Софруджу 01.08.2019 в 12:26:41   # 727871
Ну, да. Это как упал, наткнулся на нож и так три раза
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  Васяй 01.08.2019 в 12:30:02   # 727873
двоякое впечатление.Когда он тяжкое преступление совершал,думал его в тюрьме плюшками кормить будут?
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  MишаМашкевич 01.08.2019 в 13:08:15   # 727875
Цитата: Васяй от 01.08.2019 06:30:02
двоякое впечатление.Когда он тяжкое преступление совершал,думал его в тюрьме плюшками кормить будут?
тогда давайте одним преступлением покрывать другое преступления. Озрененный выход.
Прокуратура что сделает? Даже обычному человеку понятно, как он инвалидом стал.
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