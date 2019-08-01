В Шымкенте осужденный "неудачно упал" и попал в реанимацию

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danilov 01 Августа 2019 в 09:58:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 01.08.2019 в 13:08:15 # 727875
Цитата: Васяй от 01.08.2019 06:30:02тогда давайте одним преступлением покрывать другое преступления. Озрененный выход.
двоякое впечатление.Когда он тяжкое преступление совершал,думал его в тюрьме плюшками кормить будут?
двоякое впечатление.Когда он тяжкое преступление совершал,думал его в тюрьме плюшками кормить будут?
Прокуратура что сделает? Даже обычному человеку понятно, как он инвалидом стал.