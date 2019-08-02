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Шымкент
Ордабасы| Лига Европы| Млада Болеслав
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danilov 02 Августа 2019 в 10:16:46


- Во время матча на поле выбежал один из болельщиков, которого своевременно задержали стражи правопорядка. Сразу после задержания полицейские провели с ним профилактическую беседу, - пояснили в Департаменте полиции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 02.08.2019 в 10:25:22   # 727957
Дикари, а чуть что случится к ментам бегут
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  KAN13 02.08.2019 в 11:04:42   # 727960

Вырастили бля , поколение уродов .
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  SouthJoker 02.08.2019 в 11:09:57   # 727961
Quote:
- Во время матча на поле выбежал один из болельщиков, которого своевременно задержали стражи правопорядка. Сразу после задержания полицейские провели с ним профилактическую беседу, - пояснили в Департаменте полиции.

Два поддыха, подзатыльник и качественный поджопник
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  sarmat 02.08.2019 в 11:12:12   # 727962
Вот оно, будущее Казахстана!
Какие нафиг туристы, какая культурная столица СНГ?!
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  koshkoed 02.08.2019 в 12:02:17   # 727968
Какую же надо иметь культуру, чтобы срать под себя
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  Кино 02.08.2019 в 12:02:21   # 727969
Ничего страшного нету, порезвился человек и народ позабавил, в европе на стадионах сплошь и рядом такое.
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  shy_ric 02.08.2019 в 12:13:33   # 727971
культур мультур
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  Skype 02.08.2019 в 12:27:06   # 727974
Цитата: Кино от 02.08.2019 06:02:21
Ничего страшного нету, порезвился человек и народ позабавил, в европе на стадионах сплошь и рядом такое.


Бедные родители, у него в башке только хлеборезка.
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  ГОРЫНЫЧ 02.08.2019 в 12:39:16   # 727976
Цитата: Кино от 02.08.2019 06:02:21
Ничего страшного нету, порезвился человек и народ позабавил, в европе на стадионах сплошь и рядом такое.

Такие случаи не редкость и не только для Европы, однако не разумно поощрять подобные действия и уж тем более перенимать их. У Европы есть культура и нам есть чему у них учиться, но почему-то, мы делаем не самый лучший выбор.
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  андремас 02.08.2019 в 12:44:25   # 727977
Сыграли то как?
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  shlenchak 02.08.2019 в 13:45:30   # 727984
бля что за идиотизм кидать баклажки и мусор в ментов??? тупизм, какой нах нам туризм
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  jumanjiqz 02.08.2019 в 13:55:10   # 727987
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  jumanjiqz 02.08.2019 в 13:55:57   # 727988
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