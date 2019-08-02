Ордабасы| Лига Европы| Млада Болеслав

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danilov 02 Августа 2019 в 10:16:46
- Во время матча на поле выбежал один из болельщиков, которого своевременно задержали стражи правопорядка. Сразу после задержания полицейские провели с ним профилактическую беседу, - пояснили в Департаменте полиции.
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Вырастили бля , поколение уродов .
SouthJoker 02.08.2019 в 11:09:57 # 727961
- Во время матча на поле выбежал один из болельщиков, которого своевременно задержали стражи правопорядка. Сразу после задержания полицейские провели с ним профилактическую беседу, - пояснили в Департаменте полиции.
Два поддыха, подзатыльник и качественный поджопник
Какие нафиг туристы, какая культурная столица СНГ?!
Цитата: Кино от 02.08.2019 06:02:21
Ничего страшного нету, порезвился человек и народ позабавил, в европе на стадионах сплошь и рядом такое.
Ничего страшного нету, порезвился человек и народ позабавил, в европе на стадионах сплошь и рядом такое.
Бедные родители, у него в башке только хлеборезка.
Цитата: Кино от 02.08.2019 06:02:21
Ничего страшного нету, порезвился человек и народ позабавил, в европе на стадионах сплошь и рядом такое.
Ничего страшного нету, порезвился человек и народ позабавил, в европе на стадионах сплошь и рядом такое.
Такие случаи не редкость и не только для Европы, однако не разумно поощрять подобные действия и уж тем более перенимать их. У Европы есть культура и нам есть чему у них учиться, но почему-то, мы делаем не самый лучший выбор.
Цитата: андремас от 02.08.2019 06:44:25
Сыграли то как?
Сыграли то как?
Шымкентский "Ордабасы" проиграл чешскому клубу "Млада Болеслав" 2:3 и вылетел из Лиги Европы УЕФА...
https://timeskz.kz/57268-ordabasy-vyletel-iz-ligi-evropy-uefa.html