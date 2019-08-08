Хорошо посидели

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danilov 08 Августа 2019 в 14:10:45
Сотрудников управления собственной безопасности, что прибыли в ИАЦ по анонимному звонку, офицеры, находящиеся по другую сторону запертой двери, не впустили. Чтобы попасть вовнутрь усбшникам пришлось вызывать спасателей. Те проникли в запертый кабинет, находящийся на четвертом этаже, через окно. При осмотре кабинета в тревожном чемоданчике одного из гостей- офицеров была обнаружены пустые баклажка с характерным запахом алкоголя и останки копченой рыбы. Троицу отправили в наркодиспансер на экспертизу. Мужчины от тестов отказались, а 47-летняя полковница сдала кровь для анализов на наличие в ней алкоголя. Ну а пока специалисты разбираются пила ли дама, или просто «сочувствовала» коллегам, в Шымкент прибыл с визитом начальник департамента кадровой политики МВД Айдар САЙТБЕКОВ и в рамках модернизации органов внутренних дел провел ряд встреч. Как нам стало известно, на этих встречах обсуждение приключений троицы из ИАЦ не было.
https://time.kz/articles/strana/2019/08/08/horosho-posideli
Комментарии, по рейтингу, по дате
Они где в ресторане или в ночном клубе или в общественном месте в форме дизелили ?
Тихо спокойно сами закрылись в кабинете. Что бы стресс снять.Никто не видит. Менты тоже люди.
У любого большого начальника в кабинете коньячок есть . Давайте всех начальников снимайте тогда .
А кто здал крыса, на место данное метит.
А СБ трезвыми приехали, кто проверял где заключение ?