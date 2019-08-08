 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Хорошо посидели
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Августа 2019 в 14:10:45
Ничто человеческое не чуждо и полицейским, доказал инцидент, произошедший в стенах информационно-аналитического центра (далее ИАЦ) департамента полиции г.Шымкента в минувшую субботу. Согласно нашей информации полковник, подполковник и капитан центра, причем самая старшая по званию оказалось дамой, в районе полудня заперлись в кабинете начальницы и устроили маленький междусобойчик.

Сотрудников управления собственной безопасности, что прибыли в ИАЦ по анонимному звонку, офицеры, находящиеся по другую сторону запертой двери, не впустили. Чтобы попасть вовнутрь усбшникам пришлось вызывать спасателей. Те проникли в запертый кабинет, находящийся на четвертом этаже, через окно. При осмотре кабинета в тревожном чемоданчике одного из гостей- офицеров была обнаружены пустые баклажка с характерным запахом алкоголя и останки копченой рыбы. Троицу отправили в наркодиспансер на экспертизу. Мужчины от тестов отказались, а 47-летняя полковница сдала кровь для анализов на наличие в ней алкоголя. Ну а пока специалисты разбираются пила ли дама, или просто «сочувствовала» коллегам, в Шымкент прибыл с визитом начальник департамента кадровой политики МВД Айдар САЙТБЕКОВ и в рамках модернизации органов внутренних дел провел ряд встреч. Как нам стало известно, на этих встречах обсуждение приключений троицы из ИАЦ не было.

https://time.kz/articles/strana/2019/08/08/horosho-posideli
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 08.08.2019 в 14:49:19   # 728337
Ну прям преступление века,ну попили девчули пиво и что?А то все трезвенники и язвенники - копает кто то...
поощрить | покарать
  Кино 08.08.2019 в 15:13:20   # 728338
Понятно, немного выпили пивка,не страшно. Только когда гребанная жара закончится, на следующий год точно на иссыкуль свалю, месяца эдак на два июль и август, переждать несносную жару. Максимальная температура 26 днем, вечером приятная прохлала 15 градусов.
поощрить (1) | покарать (1)
  Маке0912 08.08.2019 в 15:22:43   # 728339
Действительно ну выпили возможно и что ?
Они где в ресторане или в ночном клубе или в общественном месте в форме дизелили ?
Тихо спокойно сами закрылись в кабинете. Что бы стресс снять.Никто не видит. Менты тоже люди.
У любого большого начальника в кабинете коньячок есть . Давайте всех начальников снимайте тогда .
А кто здал крыса, на место данное метит.
А СБ трезвыми приехали, кто проверял где заключение ?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь