 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте и Туркестане отменили Яркокросс. Марафон сочли не соответствующим традициям
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Августа 2019 в 20:56:27
Общественники Туркестанской области назвали Яркокросс буддистким мероприятием. Местные власти отменили марафон, сославшись на события в Арыси.

В Шымкенте и Туркестане местные власти отменили марафон "Яркокросс". По словам менеджера марафона Александры Комлевой, изначально акимат Шымкента согласовал проведение забега 17 августа. Однако 6 августа аким Туркестана Рашид Аюпов заявил в своём аккаунте в Instagram, что вместо "Яркокросса" пройдёт обычный марафон. Позже в акимате Шымкента также приняли решение об отмене мероприятия, сославшись на недовольство граждан.

"В настоящее время все регионы проводят восстановительные работы в городе Арысь. Более того, большинство людей занято на строительстве города Туркестан, – говорится в официальном ответе акимата Шымкента. – На фоне указанных событий проведение мероприятия "Яркокросс" вызывает общественный резонанс и недовольство граждан".

Алесандра Комлева считает, что причиной отмены "Яркокросса" стали жалобы инициативной группы, состоящей из местных общественников. Группа выступила против проведения "Яркокросса", назвав его не соответствующим местным традициям. Люди из инициативной группы потребовали отменить проведение марафона.

"Какие-то общественники обращались в акимат с требованием отменить мероприятие, так как оно якобы связано с индуизмом", – говорит Александра Комлева.

Местные жители действительно высказывались против проведения "Яркокросса".

"На святой казахской земле пусть буду запрещены такие праздники как Хэллоуин, День святого Валентина и Яркокросс", - написал учитель истории и политологии Абдумалик Абдуллаев в Facebook.

Теолог Досай Кенжетай в комментарии изданию Қазақ үні заявил, что считает "Яркокросс" религиозным мероприятием.

"Туркестану нужен аким, который бы глубоко чувствовал казахскую духовность, – говорит Досай Кенжетай. – Пусть Рашид Аюпов быстрее остановит эту буддистскую акцию! Это же чисто религиозная акция. Через эмоции опутывают сознание нашей молодёжи. Сейчас всё это забавно, а потом не до смеха будет".

Один из пользователей Facebook Аким Турсун выразил благодарность пресс-секретарю президента РК Берику Уали за то, что тот поддержал отмену "Яркокросса". Берик Уали подтвердил, что он также был против проведения мероприятия.

"Да, я поддержал пользователей соцсетей. И я тоже выразил свою позицию по этому вопросу. После чего это мероприятие было приостановлено. Мы должны пропагандировать наши национальные ценности. Я полностью поддерживаю мнение пользователей соцсетей, поднимающих этот вопрос. Туркестан – это колыбель нашей культуры, духовности. Я как гражданин был против проведения мероприятия, имеющего отношения к религии другого государства", – сказал Берик Уали.

Александра Комлева надеется, что "Яркокросс" в Туркестанской области всё же пройдёт.

"Мы будем снова подавать заявку в акимат на проведение "Яркокросса" в Шымкенте. Но это уже, скорее всего, будет в сентябре", – говорит Александра Комлева.

https://informburo.kz/novosti/v-shymkente-i-turkestane-otmenili-yarkokross-marafon-sochli-ne-sootvetstvuyushchim-tradiciyam.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 08.08.2019 в 21:56:52   # 728362
Я помню как пару лет назад в парке в котором. Я гуляем семьей такой же фестиваль красок оставил после себя 20-й кубовый контейнер мусора и упаковок от краски и 2 гектара насмерть вытоптанного газона
Ну не наше это
поощрить (2) | покарать
  Маке0912 08.08.2019 в 22:05:07   # 728363
Хэллоуин, день святого Валентина действительно не наши праздники. Ни в СССР ни СНГ их не было. Зачем нам навязанные чужие торжества. Валентин вообще был пастером геем (педик короче ) а назвали день влюблённых и люди на это повелись. А Яркокросс это что такое ? Впервые слышу.
поощрить | покарать
  Pole13 08.08.2019 в 22:08:59   # 728364
Quote:
Группа выступила против проведения "Яркокросса", назвав его не соответствующим местным традициям

Конечно, мы лучше напьемся арака и будем ездить задом по дорогам под звуки спецсигналов. И не восстановление Арыси, ни строительство Туркестана нам в этом не помешают
поощрить (2) | покарать
  PHATik 08.08.2019 в 22:41:00   # 728366
Я лично не раз не был на этом яркокроссе, но эти доводы которые приводят люди, это просто пиздец . Да через 50 лет, уйдет эта власть постсоветская, все вместе с ней канет в вечность. Они сейчас так и сидят, после нас хоть потоп. Но мир не стоит на месте, какая разница, какая религия и т.д. Самое главное не кормите в себе плохого волка. А наши ищут во вне угрозу. Угроза сидит внутри у каждого и кто с ней как борится, видно по его делам. У нас к сожалению все показное. Работаем ради власти, показуху делаем ради власти. А сделать добро для своего народа, хрен, не положено, аморально, не по традициям и т. д. Ушел Габидулла, скорей всего он поддерживал такое, но пришел новый хозяин города, не положено сказал, и все закивали, да конечно зачем это нам.
Короче маразм крепчает
поощрить (2) | покарать
  Практичный 08.08.2019 в 22:59:08   # 728367
Что то у меня все яркое вызывает ассоциацию с геями)) те вечно как попугаи. Яркокросс не знаю что такое,но по названию думаю будет бежать стадо попугаев. Ну его нафиг,или просто бегайте,или вырядитесь и пидорасьте потихоньку чтоб вас не видели
поощрить (1) | покарать
  Маке0912 08.08.2019 в 23:16:50   # 728369
Ну давайте по вашему весь хлам со всего мира перетащим. Гей парады, шествие розовых, кроссы голышом по всему городу. Это тоже всё их праздники.
А кто ездит задом и пьет за рулём. На них есть полиция и машины на штраф стоянку, лишение прав. А в какой стране таких дураков нет ?
И религия здесь ни причём.
У нас все религиозные праздники приветствуются.
Вседозволенность это анархия.
Власть всегда будет меняться.
А обычаи и традиции надо всегда уважать и чтить всегда.

поощрить (1) | покарать
  vohodonoo 08.08.2019 в 23:41:33   # 728371
Я был на Ярко-кроссе со своими детьми два года назад на Медео, в этом году мои знакомые были с детьми, причем достаточно много моих знакомых ходили в этом году.... Ничего такого, никаких лозунгов, никаких геев и им подобных, никаких призывов религиозных, просто бежишь и тебя через определенное расстояние посыпают разными красками пищевыми, в конце шоу программа для всех бесплатная с розыгрышами и призами.. довольно весело. Ну выбор ваш как говориться - КАЖДЫЙ ОТДЫХАЕТ ПО СВОЕМУ. Хотите ходите в мечеть, ходите в церковь, ну а если вы просто хотите с детишками весело отдохнуть без всякого религиозного фанатизма? В общем сами себя лишаете радостей, как пещерные люди
Конечно как и после любого массового мероприятия где собирается больше 10000 человек, мусор нужно вывозить камазами
поощрить | покарать
  КЕДЫ 09.08.2019 в 00:15:59   # 728373
мне этого бля.дства в масквабаде хватило. противно смотреть. правильно сделали, что запретилм.
поощрить (1) | покарать
  Che 09.08.2019 в 01:11:34   # 728375
Ну писец просто .
ПРОСТО бежишь и тебя посыпают разными красками.
Про радужные цвета лгбт сообществ не слышали видать!
Щас модно их на весь мир поддерживать, когда знаменитый футболист выходит в радужных шнурках в поддержку оных.
А вот мероприятие, которое отменили это как раз таки и плохо завуалированная акция поддержки.
Возможно на западе это подадут как, постсоветское гос-во за лгбт.
Потому что не бывает ПРОСТО. Просто даже мухи не....
поощрить | покарать
  vohodonoo 09.08.2019 в 01:39:18   # 728377
Цитата: Che от 08.08.2019 19:11:34
Про радужные цвета лгбт сообществ не слышали видать!
Выходит по вашему все живущие в Индии поддерживают ЛГБТ?

Вы прежде чем делать выводы какие-то, хоть удосужтесь погуглить фото данного мероприятия..... а то вы как-то накинулись не зная сути и даже там не были ни разу, а уже сделали все умозаключения что это мероприятие скрытая реклама ЛГБТ. Вы как наше правительство, прямо в каждой фразе видит угрозу, уже даже на людей с пустыми плакатами кидаются..... Эй ЛЮДИ ПРОСНИТЕСЬ, не все так печально в этом мире, и не во всем нужно разглядывать угрозы, это просто весело
Так до паранойи не далеко.
поощрить | покарать
  vohodonoo 09.08.2019 в 03:08:36   # 728379
Товарищи, смотрите в оба, наши детские сады захватывают ЛГБТ сообщества!!!


Ну как-то так нужно понимать слова Che
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь