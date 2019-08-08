В Шымкенте и Туркестане отменили Яркокросс. Марафон сочли не соответствующим традициям

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danilov 08 Августа 2019 в 20:56:27
В Шымкенте и Туркестане местные власти отменили марафон "Яркокросс". По словам менеджера марафона Александры Комлевой, изначально акимат Шымкента согласовал проведение забега 17 августа. Однако 6 августа аким Туркестана Рашид Аюпов заявил в своём аккаунте в Instagram, что вместо "Яркокросса" пройдёт обычный марафон. Позже в акимате Шымкента также приняли решение об отмене мероприятия, сославшись на недовольство граждан.
"В настоящее время все регионы проводят восстановительные работы в городе Арысь. Более того, большинство людей занято на строительстве города Туркестан, – говорится в официальном ответе акимата Шымкента. – На фоне указанных событий проведение мероприятия "Яркокросс" вызывает общественный резонанс и недовольство граждан".
Алесандра Комлева считает, что причиной отмены "Яркокросса" стали жалобы инициативной группы, состоящей из местных общественников. Группа выступила против проведения "Яркокросса", назвав его не соответствующим местным традициям. Люди из инициативной группы потребовали отменить проведение марафона.
"Какие-то общественники обращались в акимат с требованием отменить мероприятие, так как оно якобы связано с индуизмом", – говорит Александра Комлева.
Местные жители действительно высказывались против проведения "Яркокросса".
"На святой казахской земле пусть буду запрещены такие праздники как Хэллоуин, День святого Валентина и Яркокросс", - написал учитель истории и политологии Абдумалик Абдуллаев в Facebook.
Теолог Досай Кенжетай в комментарии изданию Қазақ үні заявил, что считает "Яркокросс" религиозным мероприятием.
"Туркестану нужен аким, который бы глубоко чувствовал казахскую духовность, – говорит Досай Кенжетай. – Пусть Рашид Аюпов быстрее остановит эту буддистскую акцию! Это же чисто религиозная акция. Через эмоции опутывают сознание нашей молодёжи. Сейчас всё это забавно, а потом не до смеха будет".
Один из пользователей Facebook Аким Турсун выразил благодарность пресс-секретарю президента РК Берику Уали за то, что тот поддержал отмену "Яркокросса". Берик Уали подтвердил, что он также был против проведения мероприятия.
"Да, я поддержал пользователей соцсетей. И я тоже выразил свою позицию по этому вопросу. После чего это мероприятие было приостановлено. Мы должны пропагандировать наши национальные ценности. Я полностью поддерживаю мнение пользователей соцсетей, поднимающих этот вопрос. Туркестан – это колыбель нашей культуры, духовности. Я как гражданин был против проведения мероприятия, имеющего отношения к религии другого государства", – сказал Берик Уали.
Александра Комлева надеется, что "Яркокросс" в Туркестанской области всё же пройдёт.
"Мы будем снова подавать заявку в акимат на проведение "Яркокросса" в Шымкенте. Но это уже, скорее всего, будет в сентябре", – говорит Александра Комлева.
https://informburo.kz/novosti/v-shymkente-i-turkestane-otmenili-yarkokross-marafon-sochli-ne-sootvetstvuyushchim-tradiciyam.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну не наше это
Группа выступила против проведения "Яркокросса", назвав его не соответствующим местным традициям
Конечно, мы лучше напьемся арака и будем ездить задом по дорогам под звуки спецсигналов. И не восстановление Арыси, ни строительство Туркестана нам в этом не помешают
Короче маразм крепчает
Практичный 08.08.2019 в 22:59:08 # 728367
А кто ездит задом и пьет за рулём. На них есть полиция и машины на штраф стоянку, лишение прав. А в какой стране таких дураков нет ?
И религия здесь ни причём.
У нас все религиозные праздники приветствуются.
Вседозволенность это анархия.
Власть всегда будет меняться.
А обычаи и традиции надо всегда уважать и чтить всегда.
Конечно как и после любого массового мероприятия где собирается больше 10000 человек, мусор нужно вывозить камазами
ПРОСТО бежишь и тебя посыпают разными красками.
Про радужные цвета лгбт сообществ не слышали видать!
Щас модно их на весь мир поддерживать, когда знаменитый футболист выходит в радужных шнурках в поддержку оных.
А вот мероприятие, которое отменили это как раз таки и плохо завуалированная акция поддержки.
Возможно на западе это подадут как, постсоветское гос-во за лгбт.
Потому что не бывает ПРОСТО. Просто даже мухи не....
Цитата: Che от 08.08.2019 19:11:34Выходит по вашему все живущие в Индии поддерживают ЛГБТ?
Про радужные цвета лгбт сообществ не слышали видать!
Про радужные цвета лгбт сообществ не слышали видать!
Вы прежде чем делать выводы какие-то, хоть удосужтесь погуглить фото данного мероприятия..... а то вы как-то накинулись не зная сути и даже там не были ни разу, а уже сделали все умозаключения что это мероприятие скрытая реклама ЛГБТ. Вы как наше правительство, прямо в каждой фразе видит угрозу, уже даже на людей с пустыми плакатами кидаются..... Эй ЛЮДИ ПРОСНИТЕСЬ, не все так печально в этом мире, и не во всем нужно разглядывать угрозы, это просто весело
Так до паранойи не далеко.
Ну как-то так нужно понимать слова Che