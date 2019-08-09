Парк авиакомпании SCAT пополнился новым самолётом. Ему 29 лет

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Августа 2019 в 10:02:21
Согласно данным Airfleets.net, где ведётся учёт авиатехники западного производства, этому лайнеру 29 лет. Свой первый полёт он совершил в апреле 1990. Первые 7 лет эту машину эксплуатировала голландская Transavia, после чего лайнер «пошёл по рукам» и сменил десяток владельцев. Последним его эсплуатантом была белорусская Belavia, в парке которой самолёт отработал 8 лет.
В апреле 2019 Boeing 737-300 получил монгольскую регистрацию. Его даже успели покрасить в ливрею авиакомпании Mongolian Airways, и он несколько недель весной 2019 в новом обличии простоял в аэропорту Алматы. Но до Улан-Батора так и не долетел – летом лайнер поступил в парк казахстанской авиакомпании. В начале августа самолет был перекрашен в ливрею SCAT на российском авиазаводе в Ульяновске. И уже в четверг, 8 августа 2019, выполнил свои первые рейсы из Актау в Актобе и из Актобе в Нур-Султан.
Новый лайнер – самый возрастной в эксплуатации у SCAT. В парке перевозчика чуть моложе него ещё один Boeing 737-300 (1991 года выпуска) и два Boeing 737-500 (1992). Кроме того, авиакомпания эксплуатирует два Boeing 757, которым по 28 лет (летают под ливреей Sunday Airlines). Остальные лайнеры в парке перевозчика значительно моложе. Всего же под брендом SCAT зарегистрировано 17 машин и ещё пять – под торговой маркой Sunday Airlines.
Как полагают авиационные эксперты, с которыми переговорил Forbes.kz, покупка возрастного самолета – скорее всего, вынужденная мера для SCAT. Дело в том, что весной прошлого года перевозчик начал пополнять свой авиапарк лайнерами нового поколения. Так, в марте 2018 напрямую с завода, расположенного в американском Сиэтле, в распоряжение SCAT прибыл первый Boeing-737 MAX 8, и казахстанский перевозчик стал первой авиакомпанией в Центральной Азии, эксплуатирующей самолёты поколения MAX. Также весной 2019 SCAT ожидал второе воздушное судно этой модели.
Однако в марте 2019 казахстанский Комитет гражданской авиации вслед за своими коллегами по всему миру запретил эксплуатацию Boeing 737 модели MAX. Запрет был объявлен после того, как в Африке разбился лайнер этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines и в катастрофе погибли 157 человек. А в октябре 2018 в Индонезии потерпел крушение самолёт той же модели авиакомпании Lion Air, в результате чего погибли 188 человек. Корпорация Boeing признала, что в обоих случаях на борту самолётов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе программы MCAS - системы улучшения характеристик маневренности.
Модель MAX была отправлена на доработку. Однако по состоянию на январь 2019 корпорация успела произвести более 350 воздушных судов Boeing 737 MAX 7, MAX 8 и MAX 9 и даже продолжала их производить после запрета. Все запрещённые лайнеры в настоящий момент находятся на приколе, в том числе и борт SCAT - стоит в аэропорту Алматы. И вновь поколение MAX полетит не раньше 2020 года.
Из-за этого на авиационном рынке начал складываться дефицит техники, что особенно проявилось в разгар летнего сезона. Авиакомпании по всему миру испытывают неудобства, меняют расписание и несут убытки. Из-за скандала и компенсаций авиакомпаниям Boeing отчитался о финансовых потерях: компания сообщила, что чистый убыток только за второй квартал 2019, закончившийся 30 июня, составил $2,94 млрд по сравнению с прибылью $2,20 млрд годом ранее. Продажи упали на 35%, до $15,75 млрд. Теперь Boeing может утратить статус крупнейшего производителя самолётов в мире, уступив пальму первенства главному конкуренту - европейскому концерну Airbus.
Не исключено, что вся эта череда событий и стала причиной последнего приобретения SCAT: маршрутная сеть перевозчика активно растёт, а с ней и потребность в технике. Лётные экипажи уже обучены летать на модели 737, и переучивать их не надо.
https://forbes.kz/finances/markets/park_aviakompanii_scat_popolnilsya_novyim_samoletom_emu_29_let/
Комментарии, по рейтингу, по дате
У нас выбора нет.
Хочешь лети, хочешь не лети.
Вот весь выбор.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=e7jiMdSPWpA
Для наглядности, в современном флоте ЭА, в среднем до 2-3 отказов оборудования в сутки, нормально все, в пределах допустимых норм...