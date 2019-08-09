По ценам на жилье Шымкент догоняет Алматы

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danilov 09 Августа 2019 в 12:46:36
Одно из главных событий на рынке недвижимости в июле – это резкий рост цен на вторичном рынке. По официальным данным средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 0,6%. Такого не было, как минимум, с начала 2018 года. По итогам месяца цена квадрата в среднем по Казахстану составила 194,4 тыс. тенге – на 1,2 тыс. больше, чем месяцем ранее. С начала 2019 года цены поднялись уже на 3% или 5,3 тыс. тенге.
В июле главным драйвером роста цен стал Шымкент. Стоимость жилья в городе-миллионнике растет быстрыми темпами. За месяц стоимость квадрата на вторичном рынке увеличилась на 17 тысяч тенге или 9,1%!
Причем рост наблюдается уже третий месяц подряд. По данным Комитета по статистике, по итогам апреля цена была 170,9 тыс за квадратный метр, в мае – 180,7 тыс, в июне – 186,8 тыс, в июле – 203,8 тыс. Сейчас Шымкент входит в пятерку городов Казахстана с самым дорогим жильем на вторичном рынке.
Новостройки: Шымкент в погоне за Алматы
После июньского затишья (тогда рост цен составил 0,1%) вновь быстрыми темпами стала расти стоимость новостроек. Рост в июле составил 0,6% (с начала года – 3%), и обеспечили его три города-миллионника.
Самый значительный всплеск цен произошел в Шымкенте – средняя стоимость квадрата новостройки выросла на 4,6 тыс. – до 325,2 тыс тенге. Стоимость увеличивается в 9-ый раз за 11 последних месяцев. За это время новостройки Шымкента практически догнали по своей стоимости новое жилье в Атырау (326,3 тыс.)
Следующим ориентиром может стать Алматы, цены на новостройки в которой чуть более стабильны, чем на вторичном рынке. Июль стал четвертым месяцем с начала года, в течение которого произошел рост – на 0,7% до 339,1 тыс тенге.
Самые же дорогие новостройки по-прежнему в Нур-Султане. Столичные цены в июле выросли еще на 3 тыс. тенге – до 358,1 тыс. за квадратный метр. За 7 месяцев 2019 года новое жилье подорожало тут на 5,1%.
https://365info.kz/2019/08/po-tsenam-na-zhile-shymkent-dogonyaet-almaty
Комментарии, по рейтингу, по дате
Максимальная 271353.25 руб. или 4143.51$
Средняя 46199.05 руб. или 705.45$
Минимальная 7717.29 руб. или 117.84$
Одежда и мода 11629.43 руб. 177.58$
Продажа электроники 13955.31 руб. 213.09$
Консультант 14342.96 руб. 219.01$
Стилист, парикмахер, фитнес-тренер 15505.9 руб. 236.77$
Закупка и инвентарный учет 15505.9 руб. 236.77$
Фотограф 19382.38 руб. 295.97$
Сотрудник колл-центра 22328.5 руб. 340.95$
Стоительство, установка 23129.38 руб. 353.18$
Администрация 23448.8 руб. 358.06$
Менеджер по продажам 25212.59 руб. 384.99$
Маркетинг 28976.65 руб. 442.47$
Фармацевт 31011.8 руб. 473.54$
Медик 31787.1 руб. 485.38$
Обучение (образование) 32659.3 руб. 498.7$
Реклама, графический дизайн 33337.69 руб. 509.06$
Бухгалтерский учет и финансы 33854.81 руб. 516.96$
Производство 40296.73 руб. 615.32$
Инженер 41396.88 руб. 632.12$
Архитектор 43610.34 руб. 665.92$
Банкир 46596.78 руб. 711.52$
Информационные технологии 46930.16 руб. 716.61$
Менеджер по пресоналу 51337.71 руб. 783.92$
Эколог 54270.65 руб. 828.7$
Медиа, искуство 54270.65 руб. 828.7$
Бизнес-аналитик 54270.65 руб. 828.7$
Служба контроля качества 55563.07 руб. 848.44$
Телекоммуникации 62643.84 руб. 956.56$
Издательство и печать 71139.52 руб. 1086.29$
Наука и техническое обслуживание 100852.7 руб. 1540$
Исполительная власть и управление 113580.72 руб. 1734.35$
http://zarplatymira.ru/dohod/bangladesh-uroven-zarplat
Цитата: Zoggyla от 09.08.2019 08:51:04
Бангладеш: сколько зарабатывают люди различных профессий в 2019 году
Максимальная 271353.25 руб. или 4143.51$
Средняя 46199.05 руб. или 705.45$
Минимальная 7717.29 руб. или 117.84$
Одежда и мода 11629.43 руб. 177.58$
Продажа электроники 13955.31 руб. 213.09$
Консультант 14342.96 руб. 219.01$
Стилист, парикмахер, фитнес-тренер 15505.9 руб. 236.77$
Закупка и инвентарный учет 15505.9 руб. 236.77$
Фотограф 19382.38 руб. 295.97$
Сотрудник колл-центра 22328.5 руб. 340.95$
Стоительство, установка 23129.38 руб. 353.18$
Администрация 23448.8 руб. 358.06$
Менеджер по продажам 25212.59 руб. 384.99$
Маркетинг 28976.65 руб. 442.47$
Фармацевт 31011.8 руб. 473.54$
Медик 31787.1 руб. 485.38$
Обучение (образование) 32659.3 руб. 498.7$
Реклама, графический дизайн 33337.69 руб. 509.06$
Бухгалтерский учет и финансы 33854.81 руб. 516.96$
Производство 40296.73 руб. 615.32$
Инженер 41396.88 руб. 632.12$
Архитектор 43610.34 руб. 665.92$
Банкир 46596.78 руб. 711.52$
Информационные технологии 46930.16 руб. 716.61$
Менеджер по пресоналу 51337.71 руб. 783.92$
Эколог 54270.65 руб. 828.7$
Медиа, искуство 54270.65 руб. 828.7$
Бизнес-аналитик 54270.65 руб. 828.7$
Служба контроля качества 55563.07 руб. 848.44$
Телекоммуникации 62643.84 руб. 956.56$
Издательство и печать 71139.52 руб. 1086.29$
Наука и техническое обслуживание 100852.7 руб. 1540$
Исполительная власть и управление 113580.72 руб. 1734.35$
http://zarplatymira.ru/dohod/bangladesh-uroven-zarplat
Бангладеш: сколько зарабатывают люди различных профессий в 2019 году
Максимальная 271353.25 руб. или 4143.51$
Средняя 46199.05 руб. или 705.45$
Минимальная 7717.29 руб. или 117.84$
Одежда и мода 11629.43 руб. 177.58$
Продажа электроники 13955.31 руб. 213.09$
Консультант 14342.96 руб. 219.01$
Стилист, парикмахер, фитнес-тренер 15505.9 руб. 236.77$
Закупка и инвентарный учет 15505.9 руб. 236.77$
Фотограф 19382.38 руб. 295.97$
Сотрудник колл-центра 22328.5 руб. 340.95$
Стоительство, установка 23129.38 руб. 353.18$
Администрация 23448.8 руб. 358.06$
Менеджер по продажам 25212.59 руб. 384.99$
Маркетинг 28976.65 руб. 442.47$
Фармацевт 31011.8 руб. 473.54$
Медик 31787.1 руб. 485.38$
Обучение (образование) 32659.3 руб. 498.7$
Реклама, графический дизайн 33337.69 руб. 509.06$
Бухгалтерский учет и финансы 33854.81 руб. 516.96$
Производство 40296.73 руб. 615.32$
Инженер 41396.88 руб. 632.12$
Архитектор 43610.34 руб. 665.92$
Банкир 46596.78 руб. 711.52$
Информационные технологии 46930.16 руб. 716.61$
Менеджер по пресоналу 51337.71 руб. 783.92$
Эколог 54270.65 руб. 828.7$
Медиа, искуство 54270.65 руб. 828.7$
Бизнес-аналитик 54270.65 руб. 828.7$
Служба контроля качества 55563.07 руб. 848.44$
Телекоммуникации 62643.84 руб. 956.56$
Издательство и печать 71139.52 руб. 1086.29$
Наука и техническое обслуживание 100852.7 руб. 1540$
Исполительная власть и управление 113580.72 руб. 1734.35$
http://zarplatymira.ru/dohod/bangladesh-uroven-zarplat
Ну это наверное такие же статисты как и у нас считали. Это одна из беднейших стран в мире и выходцев из неё я частенько встречал по заграницам в качестве дешевой рабсилы. Уровнем выше стоят выходцы из Шри-Ланки и Индии. Такая же статистика и по другим странам. На тех же Филиппинах официально средняя зп. 475-570$, однако пообщавшись с местными узнал, что на том же Панглао, работяга зарабатывает долларов 110-150, это ещё тяжести таская. Так и у нас срядняя з.п. тысяч 170, а лично Вы много таких людей знаете, кто в городе столько получает? Воспиталка в саду - 70-75, нянька 45... и т.д. Поэтому статистике верить совсем нельзя. А то напишут, что средняя з.п. в месяц 500$, а по факту 2-5$ в день.