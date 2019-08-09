По ценам на жилье Шымкент догоняет Алматы

Бангладеш: сколько зарабатывают люди различных профессий в 2019 годуМаксимальная 271353.25 руб. или 4143.51$Средняя 46199.05 руб. или 705.45$Минимальная 7717.29 руб. или 117.84$Одежда и мода 11629.43 руб. 177.58$Продажа электроники 13955.31 руб. 213.09$Консультант 14342.96 руб. 219.01$Стилист, парикмахер, фитнес-тренер 15505.9 руб. 236.77$Закупка и инвентарный учет 15505.9 руб. 236.77$Фотограф 19382.38 руб. 295.97$Сотрудник колл-центра 22328.5 руб. 340.95$Стоительство, установка 23129.38 руб. 353.18$Администрация 23448.8 руб. 358.06$Менеджер по продажам 25212.59 руб. 384.99$Маркетинг 28976.65 руб. 442.47$Фармацевт 31011.8 руб. 473.54$Медик 31787.1 руб. 485.38$Обучение (образование) 32659.3 руб. 498.7$Реклама, графический дизайн 33337.69 руб. 509.06$Бухгалтерский учет и финансы 33854.81 руб. 516.96$Производство 40296.73 руб. 615.32$Инженер 41396.88 руб. 632.12$Архитектор 43610.34 руб. 665.92$Банкир 46596.78 руб. 711.52$Информационные технологии 46930.16 руб. 716.61$Менеджер по пресоналу 51337.71 руб. 783.92$Эколог 54270.65 руб. 828.7$Медиа, искуство 54270.65 руб. 828.7$Бизнес-аналитик 54270.65 руб. 828.7$Служба контроля качества 55563.07 руб. 848.44$Телекоммуникации 62643.84 руб. 956.56$Издательство и печать 71139.52 руб. 1086.29$Наука и техническое обслуживание 100852.7 руб. 1540$Исполительная власть и управление 113580.72 руб. 1734.35$