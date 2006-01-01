На онкобольных регистрировали фирмы для уклонения от налогов на 1,2 миллиарда тенге

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Гость 14 Августа 2019 в 17:55:57
"Ведется следствие по факту выписки членами организованной преступной группы недобросовестным налогоплательщикам фиктивных счетов-фактур, из-за чего бюджет города недополучил 1 миллиард 243 миллиона тенге в виде неуплаченных налогов. Установлено, что предприятия, которыми уводились фирмы от уплаты налогов, регистрировались на страдающих онкологическими заболеваниями лиц", - отметили в ведомстве.
С санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности примет суд.
Всего в Шымкенте с начала года зарегистрировано более 90 преступлений по фактам незаконного игорного бизнеса (26 фактов), хищения бюджетных средств при реализации государственных и отраслевых программ (17), выписка фиктивных счетов-фактур без выполнения услуг (15), уклонение от уплаты налогов в бюджет (6) и четыре факта незаконного оборота нефтепродуктов.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/onkobolnyih-registrirovali-firmyi-ukloneniya-nalogov-12-376496/
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