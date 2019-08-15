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Шымкент
"У нас многие не любят шымкентских"
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danilov 15 Августа 2019 в 09:41:51
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  jumanjiqz 15.08.2019 в 13:28:58   # 728910
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  строитель 15.08.2019 в 14:33:08   # 728913
Чего только не сделаешь и не наговоришь ради продажи билетов и кассовых сборов
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