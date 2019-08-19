Сняли на видео и шантажировали: несовершеннолетних насильников осудили в Шымкенте

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Гость 19 Августа 2019 в 14:33:23
Как установлено, приятели, запугав одноклассницу, изнасиловали ее, сняв это на мобильный телефон. Спустя пару дней насильники стали шантажировать жертву, требуя у нее за молчание денег, компьютер и мобильный телефон.
Девушка вынуждена была отдать вымогателям свой телефон, однако остальные их требования выполнить не могла. Приятели стали угрожать выложить снятое видео в интернете. В отчаянии жертва, находясь у себя дома, порезала себе вены, пытаясь покончить самоубийством. К счастью, в тот момент домой вернулась мать девушки. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, а родительница написала заявление в полицию.
Оба обвиняемых своей вины не признавали, однако суд счел обвинения доказанными. В связи с несовершеннолетним возрастом подсудимых им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет каждому. В законную силу приговор еще не вступил.
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20190819/11299855/dva-yunosha-nasilie-odnoklassnica.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
" назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет каждому. "
Условно ? . Почему бы не кастрировать этих животных , что бы не размножались .