Подозреваемый в избиении мачехи и ее матери задержан в Туркестанской области

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danilov 20 Августа 2019 в 14:23:07
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Келесского РОП задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статьям 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и 149 "Нарушение неприкосновенности жилища", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Уточняется, что подозреваемого задержали спустя несколько дней после произошедшего.
Напомним, ночью 15 августа мужчина проник в дом и жестоко избил свою мачеху и ее мать. Позже видео с места происшествия появилось в социальных сетях. На следующий день пострадавших доставили в больницу. О произошедшем полицейским рассказали медики.
https://tengrinews.kz/events/podozrevaemyiy-izbienii-machehi-ee-materi-zaderjan-376989/
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