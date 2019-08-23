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Шымкент
Видео с кражей бензина на АЗС в Шымкенте прокомментировали в компании
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Гость 22 Августа 2019 в 15:33:06
Видео с воровством бензина прямо во время заправки на АЗС "Гелиос" появилось в социальных сетях. Примечательно, что воровал топливо сотрудник компании у заправляющихся водителей, пишет NUR.KZ.


Кадр из видео

Видео появилось сразу на нескольких Instagram-пабликах kris_p.

Судя по комментариям за кадром, сотрудник АЗС делает так не в первый раз.

"Он постоянно так делает. Поймать все не могли за руку", - комментирует женский голос за кадром.

Мужчина сливал бензин прямо из пистолета, пока водитель на кассе оплачивал купленные литры.

Поймать сотрудника на преступлении удалось благодаря бдительному водителю, заметившему махинации работника АЗС.

Как сообщили Zakon.kz в компании, инцидент произошел в Шымкенте. Мужчина работал на АЗС с июля этого года.

Сотрудника уже уволили по статье об утрате доверия со стороны работодателя. Сейчас собираются материалы для передачи в соответствующие инстанции.

В компании извинились за произошедшее и сообщили, что возмещают ущерб пострадавшим.

https://www.nur.kz/1812396-video-s-krazej-benzina-na-azs-v-symkente-prokommentirovali-v-kompanii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Бекел 23.08.2019 в 16:59:07   # 729738
с Гелиосом это не первый случай.... Там все в сговоре, начиная от старших заканчивая кассирами
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  odysssey 23.08.2019 в 19:57:08   # 729748
Quote:
Он постоянно так делает. Поймать все не могли за руку
Вы в край *бнулись?! На камеру блть попал, какие могут быть "за руку"!? Одна большая шайка!!
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  старик 23.08.2019 в 23:03:34   # 729774
Женщину, что выложила в интернет видик тоже уволили?
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  Васяй 24.08.2019 в 00:29:56   # 729794
никогда не доверял шприцам и старался контролировать налив,но они работают впаре,пока один один ставит пистолет,кассир тянет со сдачей!
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