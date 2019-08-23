Видео с кражей бензина на АЗС в Шымкенте прокомментировали в компании

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Гость 22 Августа 2019 в 15:33:06
Кадр из видео
Видео появилось сразу на нескольких Instagram-пабликах kris_p.
Судя по комментариям за кадром, сотрудник АЗС делает так не в первый раз.
"Он постоянно так делает. Поймать все не могли за руку", - комментирует женский голос за кадром.
Мужчина сливал бензин прямо из пистолета, пока водитель на кассе оплачивал купленные литры.
Поймать сотрудника на преступлении удалось благодаря бдительному водителю, заметившему махинации работника АЗС.
Как сообщили Zakon.kz в компании, инцидент произошел в Шымкенте. Мужчина работал на АЗС с июля этого года.
Сотрудника уже уволили по статье об утрате доверия со стороны работодателя. Сейчас собираются материалы для передачи в соответствующие инстанции.
В компании извинились за произошедшее и сообщили, что возмещают ущерб пострадавшим.
https://www.nur.kz/1812396-video-s-krazej-benzina-na-azs-v-symkente-prokommentirovali-v-kompanii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Он постоянно так делает. Поймать все не могли за рукуВы в край *бнулись?! На камеру блть попал, какие могут быть "за руку"!? Одна большая шайка!!