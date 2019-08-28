Перед самоубийством известный врач Мади Бигалиев написал явку с повинной, признавшись в даче взятки судье

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danilov 27 Августа 2019 в 22:47:17
Мади Бигалиева можно назвать, пожалуй, самым популярным врачом в Шымкенте. За свою 40-летнюю практику он сделал более девяти тысяч операций, пациенты его боготворили, а журналисты выстраивались в очередь, чтобы взять интервью. Конечно, возглавляемую им городскую клиническую больницу трудно было назвать идеальной, но доктор старался изо всех сил, чтобы даже в сложных условиях спасать жизнь простых людей, у которых не было денег на частные медцентры. Поэтому весть о самоубийстве Мади Хожаевича вызвала шок у тех, кто знал и уважал врача.
Есть предположение, что хирург мог наложить на себя руки из-за коррупционного скандала, разгоревшегося при его непосредственном участии. В распоряжении редакции оказались документы, подтверждающие эту версию.
А началась эта история ровно год назад, в августе 2018-го, причем не в Шымкенте, а в Алматы. Вокруг начальника управления здравоохранения Алматы Серикбола МУСИНОВА сгущались тучи: шла прокурорская проверка, и была вероятность, что надзорный орган обнаружит какие-то нарушения в работе чиновника. Тогда один из сотрудников управления решил договориться с проверяющими, чтобы те не усердствовали при изучении документации. В итоге стороны сошлись на 25 тысячах долларов, но оказалось, что за “сделкой” внимательно следят борцы с коррупцией. В результате Мусинова и еще нескольких работников управления здравоохранения арестовали по подозрению в даче взятки.
Среди задержанных оказался и зять Мади Бигалиева. Это как раз он предложил решить полюбовно вопрос с прокуратурой и был водворен в следственный изолятор как активный соучастник преступления. Известного врача из Шымкента такой расклад не устраивал, и он решил помочь родственнику - именно так указано в явке с повинной Мади Бигалиева в антикоррупционную службу. Этот документ раскрывает все подробности дальнейших событий.
Мади Бигалиев связался с одним из своих знакомых, ранее работавшим судьей, и попросил его найти человека, который мог бы помочь его зятю. В первых числах ноября доктору передали контакты некоего Марата, который согласился обсудить ситуацию. Бигалиев срочно вылетел в Алматы. На первой встрече главврач попросил хотя бы изменить санкцию родственнику, чтобы его не держали в СИЗО. В явке с повинной указано, что Марату было передано 10 тысяч долларов, и через некоторое время зятю Бигалиева изменили меру пресечения на домашний арест.
Спустя неделю Бигалиев вновь связался с Маратом через его водителя. Тот сказал, что следующую встречу можно провести в столице, куда шеф уехал в командировку. Мужчины договорились попить чай в “Хан Шатыре”, где доктор поблагодарил за помощь и поинтересовался, нельзя ли вообще прекратить уголовное дело в отношении родственника. По словам Бигалиева, Марат согласился решить этот вопрос за 100 тысяч долларов.
Врачу понадобилось несколько дней, чтобы собрать нужную сумму, после чего он вновь прилетел из Шымкента в столицу. Как следует из явки с повинной, деньги Бигалиев передал в той же кофейне торгового центра.
Прошло еще около месяца, однако зять Бигалиева оставался под следствием. Тогда доктор вновь через водителя договорился о новой встрече и 11 января 2019 года прилетел в столицу. В этот раз Марат объяснил что 100 тысяч долларов не хватило и нужно еще 70 тысяч. Только в этом случае проблема будет решена.
25 января Бигалиев привез в столицу нужную сумму, в той же кафешке передал ее Марату, после чего обратился в антикоррупционную службу. Доктор написал явку с повинной, где подробно изложил все обстоятельства случившегося. Добровольно ли врач пошел в Нацбюро по противодействию коррупции или его вынудили это сделать, угрожая привлечь как взяткодателя, - загадка. Но факт остается фактом: дело было официально зарегистрировано, и в нем появился первый допрос заявителя.
Уже на следующий день борцы с коррупцией отправились в “Хан Шатыр” и изъяли видеозапись с камер наблюдения, установленных в кофейне. В протоколе досмотра указано, что 25 января в 12 часов 21 минуту в помещение вошел Мади Бигалиев и сел во вторую кабинку. При себе у него была сумка или папка темного цвета. Спустя полчаса в ту же кабинку зашел мужчина средних лет с пустыми руками. Спустя пять минут мужчина вышел из кафе, держа в руках то ли сумку, то ли папку. С этим предметом он покинул торговый центр.
Следствию удалось добыть аудиозапись разговора предположительно между Бигалиевым и Маратом. Мужчины обсуждают, что вреднее - чай или кофе, доктор делится историями из своей практики. Между делом разговор заходит и о деньгах - Бигалиев рассказывает, что некие люди просят у него еще 50 тысяч долларов, а он и так уже отдал 170, и спрашивает совета, что ему делать. Собеседник предупреждает, что это может быть провокация, и рекомендует отказать, обещая через несколько дней прилететь в Шымкент с новостями. Стенограмма этой записи приобщена к материалам уголовного дела.
Следствие выяснило, кто же был тем самым Маратом, которому Бигалиев, по собственному признанию, передал 180 тысяч долларов, чтобы выручить зятя. По версии антикоррупционной службы, с доктором из Шымкента встречался Марат ЕЛЕМЕСОВ. До середины декабря 2018-го он занимал должность судьи Ауэзовского райсуда Алматы, а в конце года был переведен на должность судьи Алматинского городского суда.
Уже невозможно точно сказать, что в те дни происходило в голове Мади Бигалиева. Когда маховик следствия основательно раскрутился, доктор принял решение уйти из жизни и 7 февраля покончил с собой. Продолжается ли расследование по его заявлению, наши источники не сообщают, поэтому мы направили официальный запрос в антикоррупционную службу, чтобы прояснить ситуацию. Пока же нам остается только констатировать, что Марат Елемесов по-прежнему значится судьей горсуда Алматы, а родственник Мади Бигалиева был освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Его начальник Серикбол Мусинов был признан виновным в даче взятки и приговорен к штрафу в размере 40 миллионов тенге.
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/articles/risk/2019/08/27/predsmertnaya-zapiska
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