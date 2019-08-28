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Шымкент
"Не виновен я, шайтан меня попутал!": отец-насильник и убийца приговорен к пожизненной изоляции в Туркестане
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danilov 28 Августа 2019 в 12:34:53
В Туркестане завершен процесс в отношении Серика Р., совершившего многократное изнасилование собственной трехлетней дочки, а затем жестоко убившего девочку.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области председательствовавший по делу судья Даурен Мадалиев признал подсудимого виновным по всем статьям обвинения и назначил ему максимальную меру наказания – пожизненное заключение, сообщает корреспондент медиа-портала Caravan.kz.

Сам Серик признался только в том, что совершил убийство своей дочери. Он объяснил это тем, что у него начались некие видения, им завладел шайтан, который вложил ему в руки кухонный нож и направил его на детоубийство. Факт сексуального насилия над дочерью он категорически отрицает.

- Не виновен я, шайтан меня попутал! Апелляцию подавать буду, всю жизнь сидеть не хочу! - утверждал осужденный.

Страшное преступление произошло на отдаленном пастбище в Ордабасинском районе в октябре прошлого года. Здесь Серик пас коллективное стадо скота из близлежащих аулов. Ему помогала его жена. Вместе с ними жила и их единственная трехлетняя дочка. Как выяснилось, супруга в тот день уехала к родственникам, понадеявшись, что с отцом и дочерью ничего не случится. Отец же купил пол-литра разливного спирта и устроил вечеринку. После чего многократно изнасиловал девочку, а затем нанес ей 38 ударов ножом…
Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный уже заявил, что намерен обжаловать его.

Автор: Данил Шемратов
https://www.caravan.kz/news/ne-vinoven-ya-shajjtan-menya-poputal-otecnasilnik-i-ubijjca-prigovoren-k-pozhiznennojj-izolyacii-v-turkestane-566539

Отец-насильник и убийца приговорён к пожизненному заключению

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 28.08.2019 в 12:39:19   # 730135
худел всегда с этих "религиозников/верующих" .. ониж мля никада не виноваты: "бес попутал" .. шайтан .. и т.д. .. но никада не скажет: Я гандон конченый .. и поступил так потому что гандон .. конченый гандон ..

нет же .. отхватит пиздюлей .. машину свою похерит об мою .. на бабки попадет .. и потом : извини братан, шайтанама попутал .. прости брат ..
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  WauTaH 28.08.2019 в 12:50:12   # 730140
Врет гад, никто его не путал кроме спирта
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  Aborigen 28.08.2019 в 12:50:30   # 730141
Вот и с какого счастья, страна должна это существо содержать всю жизнь?
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  Olga 123 28.08.2019 в 13:51:45   # 730152
только вдумайтесь 38 ножевых в 3 х летнюю девочку, ребенка, это как? Она же дочь, лучше бы он сам себя порешил, нет, там с ним разберутся
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  Nightwalker 28.08.2019 в 14:42:46   # 730155
Даже до конца читать не стал..чет поплохело
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  toliktommy 28.08.2019 в 19:41:04   # 730179
И ведь всегда всякие мрази привлекают веру как оправдание! Всегда что-ли можно сказать про шайтана, про черта после того как вытворишь что-то? Религия и вера притупляют у людей совесть больше чем неверие. Всегда можно замолить грех, искупить деньгами, какими-то делами. Если ты пьешь, жрешь до пуза, убиваешь и трахаешься налево и направо - то отлучить тебя нужно от "церкви" и запретить позерство. Вера она для тех кто верит, а не для тех кто моду соблюдает походами в мечети/церкви, а сам потом дискредитирует все. В общем полный бред. Падлу кастрировать, таких же как он тоже кастрировать. Потом снять про них фильм и расстрелять к херам собачьим.
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  Маке0912 28.08.2019 в 22:44:41   # 730183
Действительно мразь.
Слов нет. Пожизненно дали.
Так мы ещё его и кормить должны, да его кончины.
Что за правосудие.

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