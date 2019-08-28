"Не виновен я, шайтан меня попутал!": отец-насильник и убийца приговорен к пожизненной изоляции в Туркестане

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danilov 28 Августа 2019 в 12:34:53
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области председательствовавший по делу судья Даурен Мадалиев признал подсудимого виновным по всем статьям обвинения и назначил ему максимальную меру наказания – пожизненное заключение, сообщает корреспондент медиа-портала Caravan.kz.
Сам Серик признался только в том, что совершил убийство своей дочери. Он объяснил это тем, что у него начались некие видения, им завладел шайтан, который вложил ему в руки кухонный нож и направил его на детоубийство. Факт сексуального насилия над дочерью он категорически отрицает.
- Не виновен я, шайтан меня попутал! Апелляцию подавать буду, всю жизнь сидеть не хочу! - утверждал осужденный.
Страшное преступление произошло на отдаленном пастбище в Ордабасинском районе в октябре прошлого года. Здесь Серик пас коллективное стадо скота из близлежащих аулов. Ему помогала его жена. Вместе с ними жила и их единственная трехлетняя дочка. Как выяснилось, супруга в тот день уехала к родственникам, понадеявшись, что с отцом и дочерью ничего не случится. Отец же купил пол-литра разливного спирта и устроил вечеринку. После чего многократно изнасиловал девочку, а затем нанес ей 38 ударов ножом…
Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный уже заявил, что намерен обжаловать его.
Автор: Данил Шемратов
https://www.caravan.kz/news/ne-vinoven-ya-shajjtan-menya-poputal-otecnasilnik-i-ubijjca-prigovoren-k-pozhiznennojj-izolyacii-v-turkestane-566539
Отец-насильник и убийца приговорён к пожизненному заключению
Комментарии, по рейтингу, по дате
нет же .. отхватит пиздюлей .. машину свою похерит об мою .. на бабки попадет .. и потом : извини братан, шайтанама попутал .. прости брат ..
Nightwalker 28.08.2019 в 14:42:46 # 730155
toliktommy 28.08.2019 в 19:41:04 # 730179
Слов нет. Пожизненно дали.
Так мы ещё его и кормить должны, да его кончины.
Что за правосудие.