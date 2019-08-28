Антимонопольным органом по г. Шымкент введены компенсирующие тарифы 30 монополистам

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danilov 28 Августа 2019 в 15:56:13
Необходимо отметить, что Антимонопольный орган по г.Шымкент осуществляет контроль и регулирование 56 субъектов естественных монополий, включенных в местный раздел государственного Регистра по г. Шымкент.
Представлению отчетов об исполнении тарифных смет за 2018 год, кроме вновь созданных, подлежали 48 субъектов, из них не отчитались в установленные сроки - 8 субъектов. За нарушение законодательства, в части несвоевременного представления отчетов, данные монополисты привлечены к административной ответственности на общую сумму 3 030 тыс. тенге.
По итогам проведения анализов исполнения тарифных смет за 2018 год Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по г. Шымкент за неисполнение тарифных смет, превышающее допустимый законодательством уровень, а также неисполнение мероприятий инвестиционной программы, введены компенсирующие тарифы 30 субъектам по 32 услугам на общую сумму 386 млн. тенге, в том числе:
По водоснабжению
1.ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» тариф для населения снижен с 78,72 т/м3 до75,62 т/м3 или на 4%;
2.ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» с 223,1 т/м3 до 219,02 т/м3 или на 2,3%;
3.АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Онтүстік» с 88,18 т/м3 до77,67 т/м3 или на 12%;
4.ГКП «Управление водопровода и канализации» с 32,6 т/м3 до 32,598 т/м3;
5. ГКП «Шымкентская городская больница №3» с 49,56 т/м3 до 42,11 т/м3 или на 15%.
По водоотведению(канализации)
1. ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» с 224,1 т/м3 до 219,02 т/м3 или на 2,3%;
2. ГКП «Управление водопровода и канализации» за неисполнение мероприятий инвестиционной программы в размере 33966,2 тыс. тенге в соответствии с действующим законодательством компенсирующий тариф будет введен по истечении срока действия предельного тарифа.
По транспортировке тепловой энергии
1.АО «3-Энергоорталык» с 459,02 тенге/Гкал до 152,88 тенге/Гкал или на 66,7%.
По транспортировке газа
1. ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» за неисполнение мероприятий инвестиционной программы в размере 67509 тыс. тенге в соответствии с действующим законодательством компенсирующий тариф будет введен по истечении срока действия предельного тарифа;
2.ТОО «Женис-Т» тариф снижен с 3588,67 тенге/тыс. м3 до 3497,16 тенге/тыс. м3 или на 2,6%.
По передаче электрической энергии
1. ТОО «Энтальпия» с 2,349 тенге/кВт.ч до 2,207 тенге/кВт.ч или на 6%;
2. ТОО «Энергострой-Indastry» тариф снижен с 1 тенге/кВт.ч до 0,58 тенге/кВт.ч или на 42%;
3.ТОО «Нұр Арыстан» с 2,27 тенге/кВт.ч до 1,821 тенге/кВт.ч или на 19%.
4.ТОО "VELES DISTRIBUTION" с 2,64 тенге/кВт.ч до 2,21 тенге/кВт.ч или на 16,3%.
По подъездным путям
1.ТОО «Нурибал база» тариф снижен с 5008,7 тенге/вагоно-км до 3812,5 тенге/вагоно-км или на 23,9 %;
2.ТОО «Grandlogistic» тариф снижен с 184,7 тенге/вагоно-км до 161,8 тенге/вагоно-км или на 12,4%;
3.ТОО «ШымкенРем сервис» тариф снижен с 6805,9 тенге/вагоно-км до 6622, тенге/вагоно-км или на 2,7 %;
4.ПК «Шымкентдорстрой» тариф снижен с 906 тенге/вагоно-км до 653,6 тенге/вагоно-км или на 27,9%;
5.ТОО «Нур» тариф снижен с 1613,9 тенге/вагоно-км до 1547,6 тенге/вагоно-км или на 4,1%;
6.ТОО «Конка сервис» тариф снижен с 13147,8 тенге/вагоно-км до 7310,1 тенге/вагоно-км или на 44,4%;
7. ТОО «Мунай БК» тариф снижен с 1507,4 тенге/вагоно-км до 401,5 тенге/вагоно-км или на 73,4 %
8.ТОО «Отын» тариф снижен с 1145,6 тенге/вагоно-км. до 930,3 тенге/вагоно-км. или на 18,8%;
9.ТОО «Дала» тариф снижен с 1815 тенге/вагоно-км. до 1739,3 тенге/вагоно-км. или на 4,2%;
10.ТОО «Құрылыс материалы» тариф снижен с 2101 тенге/вагоно-км до 1292,1 тенге/вагоно-км или на 38,5%;
11. ТОО «Торговый дом АгроФуд» тариф снижен с 5632,6 тенге/вагоно-км до 4484,4 тенге/вагоно-км или на 20,4%;
12. ТОО «NT RealService» тариф снижен с 3778,3 тенге/вагоно-км до 2892,6 тенге/вагоно-км или на 23,4%.
13. ТОО «Путьтранссервис» тариф снижен с 5801,4 тенге/вагоно-км до 271,4 тенге/вагоно-км или на 95,3%.
Также, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения представления Транспортной прокуратуры г. Шымкента, в части выявления ряда нарушений за 2017 год со стороны субъектов, оказывающих услуги подъездных путей, Антимонопольным органом по г. Шымкент возбуждено 11 дел об административном правонарушении, где общая сумма наложенных штрафов составила - 6 795 ,5 тыс. тенге, а также внесено 7 предписаний об устранении нарушений.
Введены временные компенсирующие тарифы с учетом результатов анализа за 2018 год, проведенного Антимонопольным органом по г. Шымкент, для следующих субъектов:
1. АО «Бытие» тариф снижен с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года с 357,7 тенге/вг.км. до 355,3 тенге/вг.км. . или на 0,7%, с 1 июля 2020 года по 31 августа 2020 года: с 471,1 тенге/вг.км. до 468,7 тенге/вг.км. или на 0,5%;
2. ИП «Кучкаров» тариф снижен с 8853,1 тенге/вг.км. до 6840,4 тенге/вг.км. или на 22,7%;
3. ТОО «ШымкентЖилстрой» тариф снижен с 3235,4 тенге/вг.км. до 2269,5 тенге/вг.км. или на 29,9%;
4. ПК «Абдулла» тариф снижен с 9008,2 тенге/вг.км. до 6768,6 тенге/вг.км. или на 24,9%;
5. ТОО «Интертранс и К» тариф снижен с 901,3 тенге/вг.км. до 741,23 тенге/вг.км. на 17,8%.
Таким образом, сумма, подлежащая возврату потребителям, составила более 386 млн. тенге, тем самым защищены права 210 тыс. абонентов или порядка 1 млн. человек.
В результате введения временных компенсирующих тарифов нанесенный потребителям ущерб будет возмещен полностью в течении года.
Департментом в дальнейшем будет проводиться работа по защите прав потребителей
[15:53, 28.08.2019] +7 707 936 6408: За прошедший отопительный период потребителям г. Шымкента будет возвращено порядка 40 млн. тенге
Законом РК «О естественных монополиях» предусмотрена обязанность субъекта естественных монополий в сфере теплоснабжения производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.
Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по г. Шымкент совместно с ГКП «Куатжылуорталык 3» по итогам отопительного сезона 2018-2019гг. проведена работа по перерасчету стоимости за услуги теплоснабжения, с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения и не имеющих приборов учета тепла. В результате проведенной работы сумма, подлежащая возврату населению средств за отопительный период 2018-2019 годов составила 39 979 950 тенге с учетом средней отапливаемой площади 2540 тыс. м2 .
Перерасчет производится в соответствии с Правилами перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха и возврата средств потребителям по результатам перерасчета, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 7 августа 2015 года 2015 года № 599. В основу перерасчета заложена зависимость объемов тепловой энергии, необходимых для отопления одного квадратного метра площади, от температуры наружного воздуха. Чем теплее и больше отклонение температур, тем выше суммы перерасчета. В случае теплой зимы потребителям возвращаются деньги, так как расход тепла был гораздо меньше расчетного.
Если расчетные параметры среднемесячной температуры по Шымкенту составляют 1,4 градуса С, то фактическая температура наружного воздуха по данным Центра гидрометеорологии составила 2,99 градуса С, фактический удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. м площади квартиры за отопительный сезон составил 0,08716 Гкал при нормативном 0,094 Гкал, продолжительность отопительного периода в г. Шымкент составляет 143 суток, по факту 158 дней. Отопительный сезон в городе Шымкент в соответствии с распоряжениями Акима города начат с 15 октября 2018 года и завершен 23 марта 2019 года.
Таким образом, размер перерасчета (возврат) стоимости за 1 кв. м отапливаемой площади с учетом фактической температуры наружного воздуха по топливной составляющей за отопительный период 2018-2019 гг. с учетом НДС составит 15,74 тг/м2. Например, перерасчет (возврат средств) по отоплению с учетом фактической температуры наружного воздуха по
квартире площадью 52,7 кв. м составит 829,5 тенге (52,7 кв. м*15,74). Данное начисление будет отражено в едином платежном документе при последующем расчете за отопление на 2019-2020 годы с потребителями, не имеющих приборов учета, с указанием слова «перерасчет» в зависимости от жилой площади потребителя.
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по г. Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 28.08.2019 в 19:17:17 # 730174